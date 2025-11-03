10.5°C
1015.6 hPa
Życie Warszawy

Uniwersytet Warszawski przypomina, jak ważne jest zdrowie psychiczne

Publikacja: 03.11.2025 14:30

Kampania pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej

Kampania pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Foto: Adobe Stock

rbi
Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” rozpoczęła się na Uniwersytecie Warszawskim. Jej celem jest zwiększenie świadomości znaczenia zdrowia psychicznego oraz promocja dobrostanu wśród całej społeczności akademickiej.

Kampania pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Kampania przypominająca o znaczeniu profilaktyki i wspierania równowagi emocjonalnej

Inicjatywa pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest skierowana do całej społeczności akademickiej. Zwraca uwagę na znaczenie troski o zdrowie psychiczne, budowania świadomości w zakresie profilaktyki oraz przekonania, że każdy z nas ma wpływ na swoje samopoczucie i emocje oraz równowagę wewnętrzną.

Polecane
Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezen
UCZELNIE
Jak uniwersytet wpływa na środowisko? Pierwszy taki raport na UW

– Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas, by zdrowie psychiczne objąć szczególną troską. Skutki pandemii, tocząca się wojna za wschodnią granicą, nadmiar bodźców docierających do nas każdego dnia, ograniczenie relacji bezpośrednich do obecności w mediach społecznościowych – wszystko to wpływa na nasze samopoczucie. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie dbałości o siebie i innych w tym obszarze. Każdy z nas może mieć realny wpływ na ten wymiar zdrowia – kształtując dobre nawyki, dbając o swój świat wewnętrzny i emocje – mówi prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś.

Działania edukacyjne w kampanii „Twoja głowa – Twoja siła”

W ramach kampanii społeczność Uniwersytetu Warszawskiego może wziąć udział w dwóch bezpłatnych warsztatach: Od napięcia do spokoju – praktyczne strategie radzenia sobie z lękiem oraz Wzmocnij swoją odporność psychiczną – praktyczne sposoby budowania dobrostanu i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Reklama
Reklama
Polecane
Nowy budynek Wydziału Psychologii UW na Ochocie
zaplecze dydaktyczne
Psychologowie w strefie komfortu. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW

Przygotowano też serię filmów i materiałów edukacyjnych (m.in. poradnik), które będą rozpowszechniane w kanałach UW oraz dostępne w formie drukowanej.

Wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej – zarówno osoby studiujące oraz doktoryzujące się, jak i pracujące na Uniwersytecie Warszawskim – mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz telefonu zaufania: +48 22 55 24 424.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
krwiodawstwo

Ratuj życie! Brakuje grup krwi 0 Rh- i B Rh-

Szpital Bielański otrzyma dodatkowe 3 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na gruntowny remont o
infrastruktura zdrowotna

Modernizacja szpitali i przychodni w Warszawie. Radni zatwierdzili 15 mln zł dotacji zdrowotnej

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące chorob
edukacja zdrowotna

„Dzień z Chorobą Alzheimera” na Woli

Badania zostaną wykonane w mobilnym gabinecie medycznym Badabus, który zostanie ustawiony przed Urzę
profilaktyka

Bezpłatne badania diagnostyczne raka piersi w Wilanowie

W 2024 roku odnotowano 11-krotny wzrost zakażeń odrą w Warszawie
profilaktyka

Warszawiacy szczepcie się. Miasto rozpoczyna współpracę z Sanepidem

Szpitalom na Mazowszu grozi zmniejszenie finansowania. To może się odbić na pacjentach
ochrona zdrowia

Szpitale na Mazowszu zagrożone cięciem finansowania

Cystektomia radykalna w asyście robota
terapia

Robot usunął pęcherz moczowy w szpitalu MSWiA

Celem programu jest profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uz
profilaktyka

Jak przeciwdziałać uzależnieniom? Mieszkańcy Warszawy mają głos

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama