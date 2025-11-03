Uniwersytet Warszawski przypomina, jak ważne jest zdrowie psychiczne

Kampania pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.
Inicjatywa pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest skierowana do całej społeczności akademickiej. Zwraca uwagę na znaczenie troski o zdrowie psychiczne, budowania świadomości w zakresie profilaktyki oraz przekonania, że każdy z nas ma wpływ na swoje samopoczucie i emocje oraz równowagę wewnętrzną.
– Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas, by zdrowie psychiczne objąć szczególną troską. Skutki pandemii, tocząca się wojna za wschodnią granicą, nadmiar bodźców docierających do nas każdego dnia, ograniczenie relacji bezpośrednich do obecności w mediach społecznościowych – wszystko to wpływa na nasze samopoczucie. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie dbałości o siebie i innych w tym obszarze. Każdy z nas może mieć realny wpływ na ten wymiar zdrowia – kształtując dobre nawyki, dbając o swój świat wewnętrzny i emocje – mówi prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś.
W ramach kampanii społeczność Uniwersytetu Warszawskiego może wziąć udział w dwóch bezpłatnych warsztatach: Od napięcia do spokoju – praktyczne strategie radzenia sobie z lękiem oraz Wzmocnij swoją odporność psychiczną – praktyczne sposoby budowania dobrostanu i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
Przygotowano też serię filmów i materiałów edukacyjnych (m.in. poradnik), które będą rozpowszechniane w kanałach UW oraz dostępne w formie drukowanej.
Wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej – zarówno osoby studiujące oraz doktoryzujące się, jak i pracujące na Uniwersytecie Warszawskim – mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz telefonu zaufania: +48 22 55 24 424.