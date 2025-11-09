Oddaj krew w Ursusie. Akcja krwiodawstwa 13 listopada

Klub HDK PCK Ursus zaprasza do wzięcia udziału w ważnej inicjatywie. To szansa, by uratować komuś życie!



Mieszkańcy Ursusa będą mieli okazję 13 listopada dołączyć do szlachetnego grona dawców krwi. To kolejny punkt na mapie działań Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (HDK PCK) Ursus w tym roku.

Kiedy i gdzie zostanie zorganizowany mobilny punkt pobrań?

Mobilny punkt pobrań krwi stanie tradycyjnie przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1. Będzie czynny w godz. 9-14.

Kto może zostać krwiodawcą?

Każdy, kto chce pomóc, musi spełniać podstawowe warunki: