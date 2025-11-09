Oddaj krew w Ursusie. Akcja krwiodawstwa 13 listopada

kriodawstwo, honorowy dawca krwi, krew,
Mieszkańcy Ursusa będą mieli okazję 13 listopada dołączyć do szlachetnego grona dawców krwi. To kolejny punkt na mapie działań Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (HDK PCK) Ursus w tym roku.
Mobilny punkt pobrań krwi stanie tradycyjnie przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1. Będzie czynny w godz. 9-14.
Każdy, kto chce pomóc, musi spełniać podstawowe warunki:
Prawidłowe przygotowanie jest kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa.
Ostateczną decyzję o możliwości pobrania podejmie lekarz.
Organizatorzy pomyśleli o komforcie zmotoryzowanych dawców. Dzięki współpracy z zewnętrznym operatorem parkingu, każda osoba oddająca krew ma zapewnione bezpłatne parkowanie przed urzędem. Wystarczy odebrać specjalny bilet od organizatora akcji!
Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Bogdana Olesińskiego, co podkreśla jej rangę i znaczenie dla lokalnej społeczności.