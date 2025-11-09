7.6°C
Życie Warszawy

Oddaj krew w Ursusie. Akcja krwiodawstwa 13 listopada

Publikacja: 09.11.2025 16:00

Oddaj krew w Ursusie. Akcja krwiodawstwa 13 listopada

Foto: Adobe Stock

M.B.
Klub HDK PCK Ursus zaprasza do wzięcia udziału w ważnej inicjatywie. To szansa, by uratować komuś życie!

Mieszkańcy Ursusa będą mieli okazję 13 listopada dołączyć do szlachetnego grona dawców krwi. To kolejny punkt na mapie działań Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (HDK PCK) Ursus w tym roku.

Kiedy i gdzie zostanie zorganizowany mobilny punkt pobrań?

Mobilny punkt pobrań krwi stanie tradycyjnie przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1. Będzie czynny w godz. 9-14.

Kto może zostać krwiodawcą?

Każdy, kto chce pomóc, musi spełniać podstawowe warunki:

  • Wiek: od 18. do 65. roku życia.
  • Stan zdrowia: dobry stan zdrowia.

Jak przygotować się do oddania krwi? Poradnik dawcy

Prawidłowe przygotowanie jest kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa.

  • Odpoczynek: Bądź wyspany i zrelaksowany.
  • Posiłek: Zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (nie na czczo!).
  • Nawodnienie: Pamiętaj o dobrym nawodnieniu organizmu.

Formalności na miejscu

  • Przy rejestracji bezwzględnie musisz mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (konieczny do rejestracji).
  • Na miejscu czekać będą następujące kroki: wypełnienie ankiety, wywiad lekarski oraz wstępne badanie.

Ostateczną decyzję o możliwości pobrania podejmie lekarz.

  • Udogodnienia dla krwiodawców: Bezpłatne parkowanie

Organizatorzy pomyśleli o komforcie zmotoryzowanych dawców. Dzięki współpracy z zewnętrznym operatorem parkingu, każda osoba oddająca krew ma zapewnione bezpłatne parkowanie przed urzędem. Wystarczy odebrać specjalny bilet od organizatora akcji!

Foto: mat. pras.

Honorowy patronat

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Bogdana Olesińskiego, co podkreśla jej rangę i znaczenie dla lokalnej społeczności.

