Park Skaryszewski

Park Skaryszewski uważany jest za jeden z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Chociaż tzw. „Skaryszak” jest położony blisko centrum, to park ten stanowi oazę spokoju. To idealny pomysł na spacer w świąteczny poranek w pięknych okolicznościach przyrody. Ze względu na jego rozległy teren i mnóstwo zacisznych zakamarków park nie wydaje się zatłoczony.

W gąszczu jego licznych alejek można zabłądzić. Znajdziemy tu romantyczne mostki, sztuczny wodospad i rzeźby. W parku Skaryszewskim można poczuć wyjątkowy klimat „dawnej Warszawy”.

Ten malowniczy zakątek położony jest na Pradze-Południe w sąsiedztwie Stadionu Narodowego i Jeziora Kamionkowskiego. Po spacerze można przejść się na kawę do jednej z kawiarni przy ul. Francuskiej.

Łazienki Królewskie

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowa okazja, by zobaczyć jak prezentują się Łazienki Królewskie zimą. Tego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać. Park jest tłumnie odwiedzany przez turystów głównie od wiosny do jesieni. Spacer jego alejkami w okresie świątecznym pozwoli uciec od zgiełku miasta i na nowo odkryć jeden z najbardziej fotogenicznych parków w stolicy. Pałac na Wyspie w zimowej aurze wygląda jak z pocztówki.

Park ma swój wyjątkowy klimat zarówno rano, jak i po zmierzchu, gdy jest pięknie oświetlony. Aleję Chińską - od bramy przy ul. Agrykola do bramy przy ul. Gagarina - zdobi iluminacja świetlna, którą tworzą kilkumetrowe, świetliste postaci w strojach z epoki. Rozświetlone są również bramy przy ulicach Agrykola i Gagarina. Ogrody parkowe są otwarte codziennie, wstęp jest bezpłatny.

Ogród Botaniczny UW - „Magiczny Botaniczny”

Tuż obok Łazienek Królewskich znajduje się Ogród Botaniczny UW, w którym dostępna jest wystawa „Magiczny Botaniczny”. Po zmroku można tu obejrzeć baśniowe instalacje świetlne wkomponowane w roślinność ogrodu. W tym roku wystawa odbywa się pod hasłem „Cztery Żywioły”, na gości czeka ponad 40 świetlnych przystanków.

Wystawę można odwiedzić w godzinach 16-21, jest czynna również w święta. Ogród znajduje się pod adresem: Al. Ujazdowskie 4. Wstęp jest płatny. Bilet normalny kosztuje 47 zł, a ulgowy 35 zł, dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatnie.

W ciągu dnia w weekendy i święta w godzinach 11-16 dla zwiedzających dostępne są szklarnie Ogrodu Botanicznego, w których można przenieść się do lasu tropikalnego. Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 10 zł.

Ogród Botaniczny w Powsinie – „Garden of Lights"

Na świąteczny spacer można się wybrać również do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Wizyta w tym miejscu to dobry pomysł o każdej porze roku. Na ogromnej przestrzeni 40 hektarów można podziwiać najróżniejsze gatunki roślin występujących w naszym kraju, a także okazy z najdalszych zakątków świata. Tamtejsza Oranżeria posiada największą kolekcję roślin cytrusowych w Polsce oraz całe mnóstwo innej egzotycznej roślinności. Wstęp na teren parku w godz. 9-15 kosztuje 20 zł za bilet normalny i 16 zł za bilet ulgowy. Dzieci do 3 lat wchodzą za 1 zł.

Po południu na gości czeka tu wystawa Ogród Świateł - „Garden of Lights”, której motywem przewodnim jest w tym roku „Piękna i Bestia”. Będzie to z pewnością magiczny świąteczny spacer wśród iluminacji świetlnych. Wystawa jest otwarta w godz. 16-21. Bilet normalny w weekendy i święta kosztuje 42 zł, a ulgowy 37, dla dzieci do 100 cm - 1 zł.

Ogród Botaniczny PAN znajduje się przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie. Jest czynny codziennie, z wyjątkiem Wigilii i Sylwestra.

Park w Wilanowie i Królewski Ogród Światła

Pałac w Wilanowie otaczają królewskie ogrody i parki. Tworzą one idealną scenerię na długi spacer w jeden ze świątecznych dni - w otoczeniu przyrody, imponującej architektury i dzieł sztuki. Park i dziedziniec pałacu można odwiedzać codziennie w godz. 9-15. Bilet normalny kosztuje 10 zł, a ulgowy 5 zł, dzieci do 6 r.ż. wchodzą bezpłatnie.

Popołudniowa wizyta będzie z kolei okazją, by zobaczyć wystawę „Królewski Ogród Światła”, podczas której można podziwiać tysiące kolorowych świateł ułożonych w niezwykłe kształty. Od 25 do 31 grudnia odbywać się będą także pokazy mappingu – na fasadzie pałacu ukaże się feeria barw przy barokowych dźwiękach. Wystawa jest czynna w godz. 16.00–21.00. Bilet normalny w weekendy i święta kosztuje 55 zł, a bilet ulgowy 35 zł, dla dzieci do lat 6 włącznie wstęp jest bezpłatny.