Życie Warszawy
Grupa Kobra odzyskuje skradzioną Kię. 29-latek zatrzymany

Publikacja: 13.02.2026 13:15

Policjanci najpierw dyskretnie obserwowali wytypowaną posesję, aby upewnić się, że auto faktycznie tam stoi. Po weryfikacji danych okazało się, że jest to dokładnie ten sam egzemplarz, który zniknął z warszawskiej Woli w drugiej połowie stycznia.

Foto: policja

M.B.
Specjalna grupa policjantów Kobra odnalazła samochód skradziony kilka tygodni wcześniej na Woli. Auto ukryte było na jednej z posesji w Legionowie. W ręce mundurowych wpadł 29-letni mężczyzna podejrzany o paserstwo.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością samochodową wpadli na trop skradzionego pojazdu dzięki działaniom operacyjnym. Gdy ustalili, że Kia XCeed może znajdować się na terenie Legionowa, natychmiast nawiązali kontakt z tamtejszą komendą powiatową. Wspólna akcja obu jednostek pozwoliła na szybkie i sprawne przeprowadzenie czynności na miejscu.

Obserwacja posesji i potwierdzenie kradzieży

Policjanci najpierw dyskretnie obserwowali wytypowaną posesję, aby upewnić się, że auto faktycznie tam stoi. Po weryfikacji danych okazało się, że jest to dokładnie ten sam egzemplarz, który zniknął z warszawskiej Woli w drugiej połowie stycznia. Mundurowi nie musieli długo czekać na pojawienie się osoby odpowiedzialnej za ukrycie pojazdu. 29-letni mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy wracał do domu z treningu na siłowni.

Foto: policja

Dowody znalezione podczas przeszukania

Podczas kontroli pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci natrafili na przedmioty mogące służyć do kradzieży aut. Zabezpieczono między innymi tablice rejestracyjne, pilot samochodowy oraz urządzenie elektroniczne z przewodem diagnostycznym. Oprócz sprzętu technicznego, funkcjonariusze przejęli również gotówkę w kwocie 9 tysięcy złotych. Skradziona Kia została zabezpieczona i przygotowana do zwrotu prawowitemu właścicielowi.

Dozór policyjny dla podejrzanego

Zatrzymany 29-latek usłyszał już zarzut paserstwa. Na podstawie zgromadzonych dowodów Prokuratura Rejonowa w Legionowie zdecydowała o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. Całe postępowanie pozostaje pod nadzorem legionowskiej prokuratury, która będzie wyjaśniać szczegóły kradzieży i ewentualny udział innych osób w tym procederze.

Źródło: zyciewarszawy.pl

