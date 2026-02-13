Grupa Kobra odzyskuje skradzioną Kię. 29-latek zatrzymany

Policjanci najpierw dyskretnie obserwowali wytypowaną posesję, aby upewnić się, że auto faktycznie tam stoi. Po weryfikacji danych okazało się, że jest to dokładnie ten sam egzemplarz, który zniknął z warszawskiej Woli w drugiej połowie stycznia.
Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością samochodową wpadli na trop skradzionego pojazdu dzięki działaniom operacyjnym. Gdy ustalili, że Kia XCeed może znajdować się na terenie Legionowa, natychmiast nawiązali kontakt z tamtejszą komendą powiatową. Wspólna akcja obu jednostek pozwoliła na szybkie i sprawne przeprowadzenie czynności na miejscu.
Policjanci najpierw dyskretnie obserwowali wytypowaną posesję, aby upewnić się, że auto faktycznie tam stoi. Po weryfikacji danych okazało się, że jest to dokładnie ten sam egzemplarz, który zniknął z warszawskiej Woli w drugiej połowie stycznia. Mundurowi nie musieli długo czekać na pojawienie się osoby odpowiedzialnej za ukrycie pojazdu. 29-letni mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy wracał do domu z treningu na siłowni.
Podczas kontroli pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci natrafili na przedmioty mogące służyć do kradzieży aut. Zabezpieczono między innymi tablice rejestracyjne, pilot samochodowy oraz urządzenie elektroniczne z przewodem diagnostycznym. Oprócz sprzętu technicznego, funkcjonariusze przejęli również gotówkę w kwocie 9 tysięcy złotych. Skradziona Kia została zabezpieczona i przygotowana do zwrotu prawowitemu właścicielowi.
Zatrzymany 29-latek usłyszał już zarzut paserstwa. Na podstawie zgromadzonych dowodów Prokuratura Rejonowa w Legionowie zdecydowała o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. Całe postępowanie pozostaje pod nadzorem legionowskiej prokuratury, która będzie wyjaśniać szczegóły kradzieży i ewentualny udział innych osób w tym procederze.