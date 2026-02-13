Grupa Kobra odzyskuje skradzioną Kię. 29-latek zatrzymany

Specjalna grupa policjantów Kobra odnalazła samochód skradziony kilka tygodni wcześniej na Woli. Auto ukryte było na jednej z posesji w Legionowie. W ręce mundurowych wpadł 29-letni mężczyzna podejrzany o paserstwo.



Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością samochodową wpadli na trop skradzionego pojazdu dzięki działaniom operacyjnym. Gdy ustalili, że Kia XCeed może znajdować się na terenie Legionowa, natychmiast nawiązali kontakt z tamtejszą komendą powiatową. Wspólna akcja obu jednostek pozwoliła na szybkie i sprawne przeprowadzenie czynności na miejscu.

Obserwacja posesji i potwierdzenie kradzieży

Policjanci najpierw dyskretnie obserwowali wytypowaną posesję, aby upewnić się, że auto faktycznie tam stoi. Po weryfikacji danych okazało się, że jest to dokładnie ten sam egzemplarz, który zniknął z warszawskiej Woli w drugiej połowie stycznia. Mundurowi nie musieli długo czekać na pojawienie się osoby odpowiedzialnej za ukrycie pojazdu. 29-letni mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy wracał do domu z treningu na siłowni.

Dowody znalezione podczas przeszukania

Podczas kontroli pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci natrafili na przedmioty mogące służyć do kradzieży aut. Zabezpieczono między innymi tablice rejestracyjne, pilot samochodowy oraz urządzenie elektroniczne z przewodem diagnostycznym. Oprócz sprzętu technicznego, funkcjonariusze przejęli również gotówkę w kwocie 9 tysięcy złotych. Skradziona Kia została zabezpieczona i przygotowana do zwrotu prawowitemu właścicielowi.