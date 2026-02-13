Rekordowy rok dla bezpieczeństwa pieszych w Warszawie. Aż 119 przejść po modernizacji

Priorytet: najniebezpieczniejsze miejsca

Część przejść została uznana za priorytetowe – to te, które audytorzy ocenili jako najbardziej niebezpieczne. Do tej pory zmiany wprowadzono już w ponad 180 takich lokalizacjach, czyli prawie w połowie wszystkich wskazanych miejsc.

Dla kolejnych ok. 130 przejść trwają już prace lub przygotowania są na zaawansowanym etapie. To oznacza, że program poprawy bezpieczeństwa nie zwalnia tempa.

Mniej ofiar na stołecznych ulicach

Najważniejszy jest jednak efekt. W 2016 roku na warszawskich ulicach zginęło aż 31 pieszych. W ubiegłym roku odnotowano 11 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęło 12 osób. Co istotne, tylko dwa z tych zdarzeń miały miejsce na przejściach bez sygnalizacji świetlnej.

Systematyczne zmiany – lepsze oświetlenie, przebudowa geometrii jezdni, azyle dla pieszych czy nowe oznakowanie – sprawiają, że nawet jeśli ktoś popełni błąd, nie kończy się to tragedią.

Nie wszystkie sytuacje da się jednak przewidzieć. Oba ubiegłoroczne śmiertelne wypadki na nieosygnalizowanych przejściach spowodowali nietrzeźwi kierowcy. W pozostałych przypadkach piesi trzykrotnie zignorowali czerwone światło, pięć razy przechodzili w niedozwolonym miejscu, a raz to kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym – w tym zdarzeniu zginęły dwie osoby.

Reklama Reklama

Jedno jest pewne: poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Warszawie przynosi realne efekty. A rekordowy ubiegły rok pokazuje, że stolica nie zamierza zwalniać.