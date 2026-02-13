Rekordowy rok dla bezpieczeństwa pieszych w Warszawie. Aż 119 przejść po modernizacji

Nie wszystkie przejścia da się wyposażyć w światła jak to – Woronicza ze Spartańską. Równie skuteczna bywa przebudowa geometrii, progi zwalniające czy ich doświetlenie i
Warszawskie przejścia dla pieszych od lat są pod lupą drogowców. I trudno się dziwić – to właśnie tam najczęściej przecinają się drogi pieszych i kierowców. Szczególnie wrażliwe są miejsca bez sygnalizacji świetlnej, gdzie wszystko zależy od uwagi i odpowiedzialności uczestników ruchu.
W ubiegłym roku w stolicy poprawiono bezpieczeństwo na 119 nieosygnalizowanych przejściach dla pieszych. To rekordowa liczba, możliwa dzięki dodatkowym środkom finansowym – aż 164 mln zł przeznaczonym na lata 2025–2028. Dzięki nim program modernizacji wyraźnie przyspieszył.
To jednak nie jednorazowy zryw. W latach 2016–2020 przeprowadzono szczegółowy audyt niemal 4 tys. przejść bez sygnalizacji. Każde z nich oceniono w skali 0-5 i wskazano konkretne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Na podstawie tych analiz w ciągu ostatnich 10 lat wdrożono prawie 1100 zmian na ok. 780 stołecznych zebrach.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
Część przejść została uznana za priorytetowe – to te, które audytorzy ocenili jako najbardziej niebezpieczne. Do tej pory zmiany wprowadzono już w ponad 180 takich lokalizacjach, czyli prawie w połowie wszystkich wskazanych miejsc.
Dla kolejnych ok. 130 przejść trwają już prace lub przygotowania są na zaawansowanym etapie. To oznacza, że program poprawy bezpieczeństwa nie zwalnia tempa.
Najważniejszy jest jednak efekt. W 2016 roku na warszawskich ulicach zginęło aż 31 pieszych. W ubiegłym roku odnotowano 11 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęło 12 osób. Co istotne, tylko dwa z tych zdarzeń miały miejsce na przejściach bez sygnalizacji świetlnej.
Systematyczne zmiany – lepsze oświetlenie, przebudowa geometrii jezdni, azyle dla pieszych czy nowe oznakowanie – sprawiają, że nawet jeśli ktoś popełni błąd, nie kończy się to tragedią.
Nie wszystkie sytuacje da się jednak przewidzieć. Oba ubiegłoroczne śmiertelne wypadki na nieosygnalizowanych przejściach spowodowali nietrzeźwi kierowcy. W pozostałych przypadkach piesi trzykrotnie zignorowali czerwone światło, pięć razy przechodzili w niedozwolonym miejscu, a raz to kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym – w tym zdarzeniu zginęły dwie osoby.
Jedno jest pewne: poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Warszawie przynosi realne efekty. A rekordowy ubiegły rok pokazuje, że stolica nie zamierza zwalniać.