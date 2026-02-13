5°C
Kolejny zimowy paraliż Warszawy? Śnieżyce i oblodzenia w prognozie na najbliższe dni

Publikacja: 13.02.2026 09:40

Największe ochłodzenie w stolicy przewidywane jest na poniedziałek, kiedy to temperatura w nocy może spaść nawet do -11°C.

Mieszkańców stolicy i okolic czeka wymagający pogodowo tydzień. Synoptycy zapowiadają powrót intensywnych opadów śniegu oraz niebezpieczne oblodzenia, które mogą zamienić chodniki w lodowiska, a drogi w poważne wyzwanie dla kierowców.

Według najnowszych komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa i powiaty podwarszawskie znajdą się w zasięgu frontów atmosferycznych, które przyniosą trudne warunki drogowe. Już w piątek rano wydano żółte ostrzeżenia przed oblodzeniami. IMGW wskazuje, że przy spadkach temperatury poniżej zera, wilgoć pozostała po opadach będzie zamarzać, tworząc zdradliwą warstwę lodu.

Nadciągają mroźne noce i przelotny śnieg

Prognoza serwisu AccuWeather potwierdza, że najbliższy weekend minie pod znakiem walki z zimową aurą. Największe ochłodzenie przewidywane jest na poniedziałek, kiedy to temperatura w nocy może spaść nawet do -11°C. W ciągu dnia termometry wskażą około -4°C, co w połączeniu z prognozowanymi przelotnymi opadami śniegu (prawdopodobieństwo około 25 proc. w nocy z poniedziałku na wtorek) oznacza utrzymywanie się białego puchu na ulicach.

Na początku przyszłego tygodnia, mimo lekkiego ocieplenia w ciągu dnia, noce pozostaną mroźne.

Z kolei model pogodowy Google Weather wskazuje na dynamiczną zmianę we wtorek, 17 lutego. Wówczas temperatura wzrośnie w okolice 0°C, co przy dalszych opadach śniegu i deszczu ze śniegiem stworzy ryzyko powstawania tzw. błota pośniegowego. Wilgotność powietrza przekraczająca 80% sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometry.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu da
miasto zimą
Śnieg, sople, lód na chodniku. Jakie są zasady odśnieżania i podział odpowiedzialności?
Alert dla pieszych i kierowców w Sulejówku i Pruszkowie

Sytuacja w miejscowościach takich jak Sulejówek, Pruszków czy Legionowo może być jeszcze trudniejsza ze względu na lokalne mikroklimaty i mniejsze nasilenie prac służb porządkowych niż w centrum stolicy. Synoptycy ostrzegają, że "szklanka" na chodnikach to nie jedyne zagrożenie – słaba widoczność podczas opadów śniegu wymaga szczególnej koncentracji od kierowców na trasach wylotowych.

Na początku przyszłego tygodnia, mimo lekkiego ocieplenia w ciągu dnia, noce pozostaną mroźne. Każdorazowe roztopienie śniegu za dnia i jego zamarznięcie po zmroku będzie skutkować ekstremalną śliskością. Eksperci zalecają monitorowanie bieżących komunikatów pogodowych i zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po mieście i okolicach.

