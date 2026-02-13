Kolejny zimowy paraliż Warszawy? Śnieżyce i oblodzenia w prognozie na najbliższe dni

Największe ochłodzenie w stolicy przewidywane jest na poniedziałek, kiedy to temperatura w nocy może spaść nawet do -11°C.
Według najnowszych komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa i powiaty podwarszawskie znajdą się w zasięgu frontów atmosferycznych, które przyniosą trudne warunki drogowe. Już w piątek rano wydano żółte ostrzeżenia przed oblodzeniami. IMGW wskazuje, że przy spadkach temperatury poniżej zera, wilgoć pozostała po opadach będzie zamarzać, tworząc zdradliwą warstwę lodu.
Prognoza serwisu AccuWeather potwierdza, że najbliższy weekend minie pod znakiem walki z zimową aurą. Największe ochłodzenie przewidywane jest na poniedziałek, kiedy to temperatura w nocy może spaść nawet do -11°C. W ciągu dnia termometry wskażą około -4°C, co w połączeniu z prognozowanymi przelotnymi opadami śniegu (prawdopodobieństwo około 25 proc. w nocy z poniedziałku na wtorek) oznacza utrzymywanie się białego puchu na ulicach.
Z kolei model pogodowy Google Weather wskazuje na dynamiczną zmianę we wtorek, 17 lutego. Wówczas temperatura wzrośnie w okolice 0°C, co przy dalszych opadach śniegu i deszczu ze śniegiem stworzy ryzyko powstawania tzw. błota pośniegowego. Wilgotność powietrza przekraczająca 80% sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometry.
Sytuacja w miejscowościach takich jak Sulejówek, Pruszków czy Legionowo może być jeszcze trudniejsza ze względu na lokalne mikroklimaty i mniejsze nasilenie prac służb porządkowych niż w centrum stolicy. Synoptycy ostrzegają, że "szklanka" na chodnikach to nie jedyne zagrożenie – słaba widoczność podczas opadów śniegu wymaga szczególnej koncentracji od kierowców na trasach wylotowych.
Na początku przyszłego tygodnia, mimo lekkiego ocieplenia w ciągu dnia, noce pozostaną mroźne. Każdorazowe roztopienie śniegu za dnia i jego zamarznięcie po zmroku będzie skutkować ekstremalną śliskością. Eksperci zalecają monitorowanie bieżących komunikatów pogodowych i zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po mieście i okolicach.