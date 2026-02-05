1.1°C
Życie Warszawy
Gołoledź nie odpuszcza. Ostrzeżenie IMGW przedłużone

Publikacja: 05.02.2026 19:45

Prognozowany jest marznący deszcz, który szybko zamienia nawierzchnie w lodowisko.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Meteorolodzy ostrzegają przed marznącym deszczem i gołoledzią co najmniej do piątkowego przedpołudnia. W Warszawie służby są w gotowości, ale apelują o rozsądek i ostrożność.

Zima przypomina o sobie w najmniej przyjemny sposób. IMGW przedłużył ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w czwartek, gdy strefa opadów będzie przemieszczać się z południa na północ kraju.

Ostrzeżenie IMGW – kiedy i czego się spodziewać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach obowiązujące do 6 lutego do godz. 11. Prognozowany jest marznący deszcz, który szybko zamienia nawierzchnie w lodowisko.

Synoptycy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i alerty.

Warszawskie służby w gotowości

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa monitoruje warunki meteo przez całą dobę. W gotowości pozostaje 170 posypywarek, które w razie potrzeby wyjadą na ulice, po których kursuje komunikacja miejska.

Równolegle ekipy zajmujące się terenami dla pieszych będą posypywać piaskiem chodniki, przejścia i place. Łącznie ich działania obejmują ponad 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni w całym mieście.

Kierowcy i piesi – zachowajcie szczególną ostrożność

Śliskie nawierzchnie to ogromne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. W takich warunkach liczy się rozsądek i przewidywanie. Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków na drodze, zachować większe odstępy i umożliwiać przejazd pojazdom służb oczyszczania.

Pieszym zaleca się wolniejsze tempo, stabilne obuwie i szczególną ostrożność na schodach, przejściach dla pieszych i przystankach.

Apel do zarządców nieruchomości

Miasto apeluje także do zarządców budynków, ulic i chodników o regularne posypywanie miejsc, za które odpowiadają. To prosty krok, który realnie zmniejsza ryzyko poślizgnięć i wypadków.

Lepiej wyjść wcześniej niż się spieszyć

Jeśli musicie Czytelnicy dziś lub jutro poruszać się po mieście, zaplanujcie więcej czasu na dojazd. Gołoledź potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców i pieszych. Ostrożność i spokój mogą zrobić ogromną różnicę – dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

