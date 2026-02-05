Gołoledź nie odpuszcza. Ostrzeżenie IMGW przedłużone

Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Meteorolodzy ostrzegają przed marznącym deszczem i gołoledzią co najmniej do piątkowego przedpołudnia. W Warszawie służby są w gotowości, ale apelują o rozsądek i ostrożność.



Zima przypomina o sobie w najmniej przyjemny sposób. IMGW przedłużył ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w czwartek, gdy strefa opadów będzie przemieszczać się z południa na północ kraju.

Ostrzeżenie IMGW – kiedy i czego się spodziewać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach obowiązujące do 6 lutego do godz. 11. Prognozowany jest marznący deszcz, który szybko zamienia nawierzchnie w lodowisko.

Synoptycy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i alerty.

Warszawskie służby w gotowości

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa monitoruje warunki meteo przez całą dobę. W gotowości pozostaje 170 posypywarek, które w razie potrzeby wyjadą na ulice, po których kursuje komunikacja miejska.