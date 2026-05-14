Budowa zachodniego odcinka linii M2 wkracza w decydującą fazę. Na stacjach Lazurowa, Chrzanów i Karolin rozpoczęły się zaawansowane prace wykończeniowe. Urzędnicy zapowiadają nowoczesny design i zakończenie inwestycji w 2026 roku.



Warszawski ratusz poinformował o postępach prac na bemowskim odcinku II linii metra. Inwestycja, obejmująca trzy nowe przystanki oraz zaplecze techniczne, wchodzi w etap montażu instalacji i finalnych prac dekoracyjnych. Pasażerowie skorzystają z nowej infrastruktury już za kilkanaście miesięcy.

Trzy nowe przystanki: Lazurowa, Chrzanów i Karolin

Projekt zakłada powstanie trzech stacji, które domkną zachodni odcinek linii M2:

• C3 Lazurowa – zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej.

• C2 Chrzanów – budowana u zbiegu ulic Rayskiego i Szeligowskiej.

• C1 Karolin – ostatni przystanek linii, za którym powstaje kluczowa infrastruktura techniczna.

Na stacji Lazurowa trwa już układanie płyt peronowych wykonanych z betonu z kruszywem granitowym (łącznie blisko 14,5 tys. m kw. materiału), natomiast na Chrzanowie wykonawca koncentruje się na tynkowaniu i montażu okładzin akustycznych.

Minimalizm i nowoczesna estetyka

Wizualna strona nowych obiektów będzie charakteryzować się powściągliwością. Architekci postawili na jasną kolorystykę, w której dominować będą biele oraz różne odcienie szarości. Urząd Miasta podkreśla, że „stacje będą się wyróżniać nowoczesną, jasną kolorystyką”, a ich unikalność zostanie podkreślona przez zróżnicowane wzory perforacji na panelach ściennych.

Co istotne dla komfortu podróżnych, duży nacisk położono na kwestie akustyczne. Pod panelami kompozytowymi na ścianach zatorowych oraz w sufitach podwieszanych montowana jest wełna mineralna, która ma za zadanie tłumić hałas pociągów.

Strategiczne znaczenie STP Mory

Nieodłącznym elementem inwestycji jest budowa Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Obiekt ten, nazywany przez urzędników „sypialnią” dla pociągów, pełnić będzie funkcję serwisową i logistyczną dla całego taboru kursującego na linii M2. Powstanie tam zaplecze niezbędne do przeglądów i bieżącej obsługi wagonów, co znacząco wpłynie na sprawność funkcjonowania całej nitki metra.

Finansowanie i terminy

Całkowita wartość projektu, obejmującego budowę infrastruktury oraz zakup nowego taboru, wynosi ponad 3 miliardy złotych (dokładnie 3 000 830 693 PLN). Inwestycja jest w dużej mierze realizowana dzięki wsparciu zewnętrznemu. „Dla projektu (...) przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 1 125 000 000,00 PLN” – informuje warszawski magistrat. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Według aktualnych harmonogramów, budowa wszystkich trzech stacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma zostać sfinalizowana w 2026 roku. Obecnie na powierzchni, w sąsiedztwie stacji, rozpoczęto już porządkowanie terenu oraz budowę nowej sieci chodników i ścieżek rowerowych.