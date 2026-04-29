Długi weekend w stolicy upłynie pod znakiem intensywnych prac modernizacyjnych. Urząd Miasta zapowiedział zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz nową organizację ruchu drogowego. Sprawdzamy, które dzielnice czekają największe utrudnienia.



Tegoroczny długi weekend majowy będzie okresem intensywnych działań warszawskich drogowców oraz tramwajarzy. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, prace obejmą kilka kluczowych punktów na mapie miasta, co wymusi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Żoliborz i Bielany: Przebudowa przystanków i torów

Główne prace skoncentrują się w rejonie ul. Marymonckiej oraz skrzyżowania ul. Popiełuszki i Słowackiego. Jak informuje stołeczny ratusz: „Na skrzyżowaniu Popiełuszki i Słowackiego wymieniane będą szyny. Rozpocznie się też przebudowa zespołu przystanków Metro Słodowiec”.

Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany, które potrwają od 1 do 10 maja:

• Linia 6 zostanie skrócona do przystanku Metro Marymont.

• Linia 17 w pierwszych dniach maja pojedzie objazdem przez ul. Mickiewicza, a od 4 maja wróci na ul. Popiełuszki, kończąc jednak trasę na pętli Metro Marymont.

• Wprowadzona zostanie zastępcza linia autobusowa Z17, łącząca Metro Młociny z Rondem Radosława (od 4 maja na krótszej trasie).

Wspólna inwestycja Tramwajów Warszawskich i ZDM na Słodowcu ma na celu poprawę komfortu pasażerów poprzez poszerzenie i wydłużenie przystanków oraz likwidację uskoków.

Utrudnienia dla kierowców i remonty dróg

Wymiana szyn na łuku ulic Popiełuszki i Słowackiego wpłynie również na ruch kołowy. Od nocy z 30 kwietnia na 1 maja kierowcy nie wyjadą z ul. Gdańskiej na ul. Słowackiego. Wyznaczone objazdy poprowadzą ulicami Hłaski, Rudzką i Mickiewicza.

Równolegle drogowcy zaplanowali prace na Woli. „W długi weekend majowy będą pracowali także drogowcy. Wymienią nawierzchnię na ulicy Połczyńskiej” – podaje Urząd Miasta. Remont odcinka od ul. Dostawczej do Gierdziejewskiego spowoduje skierowanie ruchu na drugą nitkę jezdni.

Sytuacja na Ochocie i zmiany w Wilanowie

Do 3 maja kontynuowane będą prace na Ochocie związane z modernizacją Placu Narutowicza. Tramwaje na ul. Grójecką i Al. Krakowską mają wrócić w poniedziałek, 4 maja.

Pewnym ułatwieniem dla mieszkańców południowej części miasta będzie otwarcie nowej zawrotki w Wilanowie na wysokości ul. Sejmu Czteroletniego, co poprawi płynność ruchu w osi Al. Rzeczypospolitej.

Wszystkie zmiany w komunikacji miejskiej są na bieżąco monitorowane, a pasażerowie mogą liczyć na wzmocnienie linii 2 łączącej Winnicę z Młocinami. Ratusz apeluje o sprawdzanie aktualnych rozkładów przed każdą podróżą w czasie trwania majówki.