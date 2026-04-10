Od 12 do 26 kwietnia pociągi nie pojadą na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. Pasażerów czekają duże zmiany w rozkładach oraz uruchomienie zastępczych linii autobusowych. Jak zaplanować podróż w czasie dwutygodniowych prac.



Nadchodzące dwa tygodnie będą wymagające dla osób korzystających z linii otwockiej. W terminie od 12 do 26 kwietnia pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich jadące z Warszawy zakończą bieg na stacji Warszawa Wawer. Składy SKM będą kursować co około 30 minut, natomiast w godzinach szczytu pociągi w stronę Warszawy Wschodniej mają odjeżdżać co 10 minut.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Autobusowa linia zastępcza ZS1

W miejsce pociągów pasażerowie otrzymają do dyspozycji zastępczą linię autobusową ZS1, która połączy Wawer z Otwockiem. Autobusy będą poruszać się wzdłuż linii kolejowej po jej zachodniej stronie. Trasa obejmie między innymi ulicę Widoczną, zachodnią jezdnię Patriotów, Józefów oraz kilka ulic w Otwocku, kończąc bieg po wschodniej stronie tamtejszej stacji.

Pojazdy linii ZS1 będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie. W godzinach szczytu pasażerowie mogą liczyć na kursy co 10 minut, a w pozostałych godzinach oraz w niedziele co 15 minut. Warto zwrócić uwagę na organizację przystanków: w Falenicy tymczasowy przystanek znajdzie się na wysokości stacji (dojście przez przejście podziemne), a w Wawrze przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na perony.

Szybszy dojazd na Ursynów i wzmocnienie linii 521

Aby ułatwić podróżowanie w czasie remontu, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza dodatkowe usprawnienia:

Częstotliwość kursowania linii 521 na odcinku PKP Falenica – Rondo Wiatraczna zostanie zwiększona do 5 minut w szczycie.

Uruchomiona zostanie nowa linia 229, łącząca PKP Falenica z Ursynowem Południowym przez most Anny Jagiellonki.

Linia 229 będzie kursować co 15 minut w dni powszednie oraz co pół godziny w weekendy.

Rozkład linii 229 zostanie skoordynowany z linią 319, co pozwoli na odjazdy w stronę Ursynowa co około 7,5 minuty ze wspólnych przystanków.

Nowe połączenia umożliwią przesiadki nie tylko do metra, ale również do tramwajów kursujących z Miasteczka Wilanów do centrum.

Ekspresowa linia M1 z Józefowa

Mieszkańcy Józefowa będą mogli skorzystać z dodatkowej, ekspresowej linii M1. Autobusy ruszą 13 kwietnia i połączą Józefów z metrem Imielin. Trasa przewiduje postoje przy przystankach PKP Józefów, Michalin oraz PKP Falenica. Co istotne, linia ta nie zostanie zlikwidowana po zakończeniu prac na torach i będzie funkcjonować również po 26 kwietnia. Przejazdy linią M1 oraz lokalnymi liniami (K51, W50, I1, I2) są bezpłatne dla posiadaczy józefowskiego biletu metropolitalnego.

Honorowanie biletów w pociągach dalekobieżnych

W trakcie trwania utrudnień bilety okresowe Kolei Mazowieckich będą honorowane w wybranych pociągach PKP Intercity, takich jak IC Strzelecki czy IC Kopernik. Pasażerowie mogą podróżować drugą klasą bez konieczności rezerwacji miejsca, z wyjątkiem strefy ciszy. Przewóz rowerów w tych składach wymaga pobrania bezpłatnej rezerwacji, a jej brak przy wejściu do pociągu może skutkować opłatą pokładową w wysokości 20 zł.

Powrót pociągów od 27 kwietnia

Ruch kolejowy ma zostać przywrócony w poniedziałek, 27 kwietnia, jednak początkowo będzie odbywał się tylko po jednym torze. Może to oznaczać skrócenie relacji niektórych pociągów lub ograniczenie liczby postojów na wybranych stacjach. Koleje Mazowieckie planują utrzymać komunikację zastępczą na trasie Otwock – Wawer również po tej dacie, dostosowując ją do aktualnego rozkładu jazdy pociągów.