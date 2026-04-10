Dwa tygodnie bez pociągów między Wawrem a Otwockiem
Nadchodzące dwa tygodnie będą wymagające dla osób korzystających z linii otwockiej. W terminie od 12 do 26 kwietnia pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich jadące z Warszawy zakończą bieg na stacji Warszawa Wawer. Składy SKM będą kursować co około 30 minut, natomiast w godzinach szczytu pociągi w stronę Warszawy Wschodniej mają odjeżdżać co 10 minut.
W miejsce pociągów pasażerowie otrzymają do dyspozycji zastępczą linię autobusową ZS1, która połączy Wawer z Otwockiem. Autobusy będą poruszać się wzdłuż linii kolejowej po jej zachodniej stronie. Trasa obejmie między innymi ulicę Widoczną, zachodnią jezdnię Patriotów, Józefów oraz kilka ulic w Otwocku, kończąc bieg po wschodniej stronie tamtejszej stacji.
Pojazdy linii ZS1 będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie. W godzinach szczytu pasażerowie mogą liczyć na kursy co 10 minut, a w pozostałych godzinach oraz w niedziele co 15 minut. Warto zwrócić uwagę na organizację przystanków: w Falenicy tymczasowy przystanek znajdzie się na wysokości stacji (dojście przez przejście podziemne), a w Wawrze przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na perony.
Aby ułatwić podróżowanie w czasie remontu, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza dodatkowe usprawnienia:
Mieszkańcy Józefowa będą mogli skorzystać z dodatkowej, ekspresowej linii M1. Autobusy ruszą 13 kwietnia i połączą Józefów z metrem Imielin. Trasa przewiduje postoje przy przystankach PKP Józefów, Michalin oraz PKP Falenica. Co istotne, linia ta nie zostanie zlikwidowana po zakończeniu prac na torach i będzie funkcjonować również po 26 kwietnia. Przejazdy linią M1 oraz lokalnymi liniami (K51, W50, I1, I2) są bezpłatne dla posiadaczy józefowskiego biletu metropolitalnego.
W trakcie trwania utrudnień bilety okresowe Kolei Mazowieckich będą honorowane w wybranych pociągach PKP Intercity, takich jak IC Strzelecki czy IC Kopernik. Pasażerowie mogą podróżować drugą klasą bez konieczności rezerwacji miejsca, z wyjątkiem strefy ciszy. Przewóz rowerów w tych składach wymaga pobrania bezpłatnej rezerwacji, a jej brak przy wejściu do pociągu może skutkować opłatą pokładową w wysokości 20 zł.
Ruch kolejowy ma zostać przywrócony w poniedziałek, 27 kwietnia, jednak początkowo będzie odbywał się tylko po jednym torze. Może to oznaczać skrócenie relacji niektórych pociągów lub ograniczenie liczby postojów na wybranych stacjach. Koleje Mazowieckie planują utrzymać komunikację zastępczą na trasie Otwock – Wawer również po tej dacie, dostosowując ją do aktualnego rozkładu jazdy pociągów.