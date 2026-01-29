Linia otwocka z unijnym dofinansowaniem. Kiedy będzie wstrzymany ruch pociągów?

Budowa nowych torów, skrzyżowań bezkolizyjnych oraz modernizacja przystanków pomiędzy Warszawą Wawer a Otwockiem będzie możliwa dzięki 1,4 mld zł (netto) z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”.



Umowa z wykonawcą modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock została podpisana w październiku ubiegłego roku. Teraz Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem unijnego dofinansowania. Dofinansowanie ze środków FEnIKS stanowi 85 proc. całości projektu.

– Dzięki dofinansowaniu FEnIKS zyskuje Warszawa, zyskuje region i podróżni. Znacznie poprawimy dostępność kolei, przepustowość tej ważnej linii oraz komfort codziennych dojazdów. Duże przedsięwzięcia mają to do siebie, że generują czasowe utrudnienia, ale w efekcie przynoszą dobre efekty, z których mieszkańcy będą korzystać przez lata – powiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Podpisujemy dzisiaj umowę na jedną z najważniejszych inwestycji kolejowych w Polsce. Poza Rail Baltica ten etap przebudowy linii między Warszawą a Lublinem i dalej Dorohuskiem, to największe przedsięwzięcie nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Modernizację odcinka Warszawa Wawer – Otwock zasilamy kwotą 1,4 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. To kolejny taki projekt na terenie Warszawy, po przebudowaniu stacji Warszawa Zachodnia, który realizujemy - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko

– Stabilne finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej daje nam możliwość realizowania dużych projektów infrastrukturalnych. Linia otwocka to tylko jeden z nich. Rozbudowa i modernizacja połączenia Otwocka ze stolicą to kluczowe zadanie dla poprawy warunków podróżowania w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego - dodał Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.