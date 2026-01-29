Linia otwocka z unijnym dofinansowaniem. Kiedy będzie wstrzymany ruch pociągów?

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych.
Umowa z wykonawcą modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock została podpisana w październiku ubiegłego roku. Teraz Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem unijnego dofinansowania. Dofinansowanie ze środków FEnIKS stanowi 85 proc. całości projektu.
– Dzięki dofinansowaniu FEnIKS zyskuje Warszawa, zyskuje region i podróżni. Znacznie poprawimy dostępność kolei, przepustowość tej ważnej linii oraz komfort codziennych dojazdów. Duże przedsięwzięcia mają to do siebie, że generują czasowe utrudnienia, ale w efekcie przynoszą dobre efekty, z których mieszkańcy będą korzystać przez lata – powiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
– Podpisujemy dzisiaj umowę na jedną z najważniejszych inwestycji kolejowych w Polsce. Poza Rail Baltica ten etap przebudowy linii między Warszawą a Lublinem i dalej Dorohuskiem, to największe przedsięwzięcie nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Modernizację odcinka Warszawa Wawer – Otwock zasilamy kwotą 1,4 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. To kolejny taki projekt na terenie Warszawy, po przebudowaniu stacji Warszawa Zachodnia, który realizujemy - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko
– Stabilne finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej daje nam możliwość realizowania dużych projektów infrastrukturalnych. Linia otwocka to tylko jeden z nich. Rozbudowa i modernizacja połączenia Otwocka ze stolicą to kluczowe zadanie dla poprawy warunków podróżowania w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego - dodał Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli stworzyć zupełnie nowy układ kolejowy między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, a liczba kursujących pociągów między Warszawą a Otwockiem oraz Warszawą a Lublinem będzie mogła wzrosnąć. Przełoży się to na sprawniejsze i bardziej przewidywalne podróże zarówno w aglomeracji, jak i na trasach dalekobieżnych.
– To inwestycja, która realnie zmieni jakość codziennego podróżowania tysięcy mieszkańców aglomeracji warszawskiej, a jednocześnie wzmocni połączenia dalekobieżne o znaczeniu krajowym. Środki unijne pozwalają nie tylko nadrobić wieloletnie zaległości infrastrukturalne, lecz także zapewnić nowoczesną, bezpieczną i dostępną kolej na kolejne dekady – podkreśliła Sylwia Cieślak‑Wilk, zastępczyni dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Pasażerowie na siedmiu przystankach: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz na stacji Warszawa Falenica zyskają nowy standard obsługi. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne. Powstanie 20 nowych przejść pod torami, a istniejące przejście na stacji Warszawa Falenica zostanie przebudowane.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.
Między 12 a 26 kwietnia 2026 r. (pierwotnie planowany termin: 8-22 marca) wykonawca inwestycji, firma Trakcja, wykona połączenia bajpasów z istniejącymi torami, przystąpi do budowy dodatkowych rozjazdów oraz ścian szczelinowych obiektów inżynieryjnych. Zmiana terminu rozpoczęcia tych prac wynika z trudnych warunków zimowych i braku możliwości wykonania robót przygotowawczych. Późniejszy termin pozwoli w pełni skutecznie wykorzystać dwutygodniowe zamknięcie.
Prace będą prowadzone przy całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów. Takie rozwiązanie skraca czas utrudnień i pozwoli wykonawcy szybciej przejść do kolejnej fazy robót. W tym czasie Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska uruchomią komunikację zastępczą pomiędzy stacją Warszawa Wawer a stacją Otwock. Autobusy na trasie będą wykorzystywały istniejące przystanki usytuowane w pobliżu przystanków kolejowych, natomiast na krańcach, tj. w przy stacjach Warszawa Wawer oraz Otwock, będą wybudowane pętle autobusowe. Ponadto na stacji Wawer uruchomimy tymczasowe perony dla pociągów kończących bieg, które będą też wykorzystywane w pierwszej fazie robót budowlanych. Pociągi dalekobieżne w kierunku Lublina pojadą zmienioną trasą przez Mińsk Mazowiecki.