Warszawa Główna przywita pociąg retro. Rusza Nieśpieszny do Zakopanego

Stolica stanie się punktem startowym dla wyjątkowego projektu ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. Przewoźnik zdecydował się na uruchomienie pociągów specjalnych, które zamiast nowoczesnych wagonów będą składać się z klasycznego, oliwkowego taboru – informuje rynek-kolejowy.pl.
Podróżni z Warszawy i innych miast będą mogli zasiąść w przedziałowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły modernizację w zakładach Remtrak, zachowując przy tym swój oryginalny charakter sprzed dekad.
Na czele składów zobaczymy legendy polskiego kolejnictwa. Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki, Świnki oraz Epoki. W składzie nie zabraknie wagonu barowego typu 113A, gdzie WARS zaserwuje dania inspirowane dawną kartą dań, co ma dodatkowo wzmocnić klimat podróży w dawnym stylu. W rozkładzie pojawi się ponad 40 połączeń o tradycyjnych nazwach, takich jak Sawa czy Góral.
Sprzedaż biletów na nowe połączenia ma ruszyć w połowie marca, a system rezerwacji będzie dostępny najwcześniej na 30 dni przed podróżą. Ceny zależą od dystansu oraz wybranej klasy.
Krótka trasa do 50 km w 2. klasie to koszt rzędu 49 zł, natomiast najdłuższe przejazdy w 1. klasie wyceniono na 229 zł. Warto pamiętać, że w pociągach ICN obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc i nie ma możliwości zakupu biletu bez wskazania konkretnego fotela.
|Odległość w kilometrach
|Klasa 2 (PLN)
|Klasa 1 (PLN)
|do 50
|49,00
|79,00
|51–200
|99,00
|129,00
|201–300
|119,00
|149,00
|301–400
|139,00
|169,00
|401–500
|159,00
|189,00
|501–600
|179,00
|209,00
|601–1000
|199,00
|229,00
Podróżni planujący przesiadki muszą wiedzieć, że na przejazd Nieśpiesznym wymagany jest oddzielny bilet. W tych składach nie zadziałają bilety promocyjne, odcinkowe ani Wspólny Bilet. Zachowane zostaną jednak ulgi ustawowe, a na pokład bez przeszkód będzie można zabrać bagaż, psa czy rower.
Pociąg ICN ma być odskocznią od codziennego pędu, oferując wolniejsze tempo jazdy i unikalne wrażenia estetyczne.