Warszawa Główna przywita pociąg retro. Rusza Nieśpieszny do Zakopanego

Z Warszawy Głównej już 17 kwietnia wyruszy pierwszy pociąg retro Nieśpieszny. PKP Intercity z okazji swojego 25-lecia przywraca na tory klimat lat 80. Bilety na tę nostalgiczną podróż do Zakopanego i innych miast będą kosztować od 49 do 229 zł.



Stolica stanie się punktem startowym dla wyjątkowego projektu ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. Przewoźnik zdecydował się na uruchomienie pociągów specjalnych, które zamiast nowoczesnych wagonów będą składać się z klasycznego, oliwkowego taboru – informuje rynek-kolejowy.pl.

Podróżni z Warszawy i innych miast będą mogli zasiąść w przedziałowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły modernizację w zakładach Remtrak, zachowując przy tym swój oryginalny charakter sprzed dekad.

Ceny biletów na przejazd Niespiesznym zależą od dystansu oraz wybranej klasy.

Kultowe lokomotywy i menu WARS-u

Na czele składów zobaczymy legendy polskiego kolejnictwa. Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki, Świnki oraz Epoki. W składzie nie zabraknie wagonu barowego typu 113A, gdzie WARS zaserwuje dania inspirowane dawną kartą dań, co ma dodatkowo wzmocnić klimat podróży w dawnym stylu. W rozkładzie pojawi się ponad 40 połączeń o tradycyjnych nazwach, takich jak Sawa czy Góral.