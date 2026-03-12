15.8°C
1020.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa Główna przywita pociąg retro. Rusza Nieśpieszny do Zakopanego

Publikacja: 12.03.2026 15:05

Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki,

Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki, Świnki oraz Epoki.

Foto: IC Niespieszny

M.B.
Z Warszawy Głównej już 17 kwietnia wyruszy pierwszy pociąg retro Nieśpieszny. PKP Intercity z okazji swojego 25-lecia przywraca na tory klimat lat 80. Bilety na tę nostalgiczną podróż do Zakopanego i innych miast będą kosztować od 49 do 229 zł.

Stolica stanie się punktem startowym dla wyjątkowego projektu ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. Przewoźnik zdecydował się na uruchomienie pociągów specjalnych, które zamiast nowoczesnych wagonów będą składać się z klasycznego, oliwkowego taboru – informuje rynek-kolejowy.pl.

Podróżni z Warszawy i innych miast będą mogli zasiąść w przedziałowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły modernizację w zakładach Remtrak, zachowując przy tym swój oryginalny charakter sprzed dekad.

Ceny biletów na przejazd Niespiesznym zależą od dystansu oraz wybranej klasy.

Kultowe lokomotywy i menu WARS-u

Na czele składów zobaczymy legendy polskiego kolejnictwa. Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki, Świnki oraz Epoki. W składzie nie zabraknie wagonu barowego typu 113A, gdzie WARS zaserwuje dania inspirowane dawną kartą dań, co ma dodatkowo wzmocnić klimat podróży w dawnym stylu. W rozkładzie pojawi się ponad 40 połączeń o tradycyjnych nazwach, takich jak Sawa czy Góral.

Podróżni z Warszawy i innych miast będą mogli zasiąść w przedziałowych wagonach 1. i 2. klasy, które

Podróżni z Warszawy i innych miast będą mogli zasiąść w przedziałowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły modernizację w zakładach Remtrak, zachowując przy tym swój oryginalny charakter sprzed dekad.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Zasady rezerwacji i ceny biletów

Sprzedaż biletów na nowe połączenia ma ruszyć w połowie marca, a system rezerwacji będzie dostępny najwcześniej na 30 dni przed podróżą. Ceny zależą od dystansu oraz wybranej klasy.

Krótka trasa do 50 km w 2. klasie to koszt rzędu 49 zł, natomiast najdłuższe przejazdy w 1. klasie wyceniono na 229 zł. Warto pamiętać, że w pociągach ICN obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc i nie ma możliwości zakupu biletu bez wskazania konkretnego fotela.

Odległość w kilometrach Klasa 2 (PLN) Klasa 1 (PLN)
do 50 49,00 79,00
51–200 99,00 129,00
201–300 119,00 149,00
301–400 139,00 169,00
401–500 159,00 189,00
501–600 179,00 209,00
601–1000 199,00 229,00

Ważne informacje dla pasażerów

Podróżni planujący przesiadki muszą wiedzieć, że na przejazd Nieśpiesznym wymagany jest oddzielny bilet. W tych składach nie zadziałają bilety promocyjne, odcinkowe ani Wspólny Bilet. Zachowane zostaną jednak ulgi ustawowe, a na pokład bez przeszkód będzie można zabrać bagaż, psa czy rower.

Pociąg ICN ma być odskocznią od codziennego pędu, oferując wolniejsze tempo jazdy i unikalne wrażenia estetyczne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstań
remont na torach

Zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby p
impreza masowa

Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K w niedzielę

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.
przebudowa

Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz u
kolej

Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń pr
kolej

Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Hala nowej myjni tramwajowej w żoliborskiej zajezdni
remont na szynach

Tramwaje zyskają nową łaźnię. Będzie czyściej i ekologicznie

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość.
przebudowa

Nowe utrudnienia. Kolejny etap remontu Grzybowskiej

Przejazd kolejowy w Rembertowie, już wkrótce będzie to kadr stricte archiwalny
infrastruktura drogowa

Rusza budowa tunelu pod torami w Rembertowie. To będą ostatnie takie korki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA