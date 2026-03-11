13.4°C
1019.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe utrudnienia dla pieszych i kierowców. Kolejny etap remontu Grzybowskiej

Publikacja: 11.03.2026 07:15

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość.

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od środy, 11 marca, drogowcy rozpoczynają kolejny etap przebudowy ulicy Grzybowskiej. Zmiany obejmą odcinek między Aleją Jana Pawła II a ulicą Waliców, co wiąże się z zamknięciem części chodników oraz wyłączeniem miejsc parkingowych.

Prace na ulicy Grzybowskiej trwają od jesieni ubiegłego roku, koncentrując się dotychczas na fragmencie od Żelaznej do Siedmiogrodzkiej. Teraz ekipy remontowe przenoszą się bliżej centrum, by zająć się przebudową infrastruktury na wysokości popularnej przychodni i sklepu spożywczego.

Zmiany w ruchu pieszym i parkowaniu

Głównym elementem bieżącego etapu jest przebudowa chodnika położonego bliżej jezdni. Choć ta część zostanie wyłączona z użytku, piesi nadal będą mogli korzystać z przejścia bezpośrednio przy budynkach. Ważną informacją jest zachowanie dotychczasowych przejść dla pieszych przy Alei Jana Pawła II oraz ulicy Waliców, choć dojście do zebry przy skrzyżowaniu z ulicą Ciepłą zostanie czasowo zwężone.

Według harmonogramu wszystkie roboty budowlane i nasadzenia zieleni na ulicy Grzybowskiej mają zostać sfinalizowane wiosną 2027 roku. 

Kierowcy muszą przygotować się na brak możliwości parkowania na wspomnianym odcinku. Drogowcy wygrodzą zatokę postojową wzdłuż jezdni, jednak sama liczba pasów ruchu nie ulegnie na razie zmianie.

Docelowy wygląd ulicy Grzybowskiej

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość. Na odcinku od Towarowej do Alei Jana Pawła II powstaną dwie nitki z dodatkowymi pasami do skrętu przy skrzyżowaniach. Projekt przewiduje także uporządkowanie parkowania, budowę nowych przystanków autobusowych oraz wydzielenie tras dla rowerzystów.

Reklama
Reklama
Polecane
Budynek o wysokości 85 metrów został oddany do użytku w 1993 roku według projektu chorwackiego archi
inwestycje
Znany biurowiec zniknie z mapy Warszawy. Pekao Tower idzie do rozbiórki

Duży nacisk położono na estetykę i ekologię. Wzdłuż ulicy zaplanowano liczne zieleńce, w których ogrodnicy posadzą ponad sto drzew oraz trzynaście tysięcy krzewów, bylin i traw.

Finał prac w 2027 roku

Modernizacja tej części miasta to proces długofalowy. Według harmonogramu wszystkie roboty budowlane i nasadzenia zieleni na ulicy Grzybowskiej mają zostać sfinalizowane wiosną 2027 roku.

Polecane
Choć z zewnątrz budynek wygląda jak dawniej, technologia w środku jest całkowicie nowa. Każde mieszk
inwestycje
Perełka modernizmu odzyskuje blask. Jak zmienia się kamienica przy Grzybowskiej 73

Do tego czasu mieszkańcy i użytkownicy tej trasy muszą liczyć się z sukcesywnie wprowadzanymi zmianami w organizacji ruchu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Hala nowej myjni tramwajowej w żoliborskiej zajezdni
remont na szynach

Tramwaje zyskają nową łaźnię. Będzie czyściej i ekologicznie

Przejazd kolejowy w Rembertowie, już wkrótce będzie to kadr stricte archiwalny
infrastruktura drogowa

Rusza budowa tunelu pod torami w Rembertowie. To będą ostatnie takie korki

Autobus linii 521 kursuje na trasie Falenica – Dworzec Centralny, choć część kursów już od 2013 roku
protest pasażerów

Spór o autobus 521. Mieszkańcy Wawra protestują przeciw skróceniu trasy

Decyzja o wstrzymaniu lotów na popularnym kierunku bliskowschodnich zapadła po gwałtownym zaostrzeni
samolot

Przerwa w lotach do Dubaju i Tel Awiwu. LOT aktualizuje kalendarz

Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.
remont

Nowe oblicze Jagiellońskiej. Rusza kolejny etap przebudowy

Zdarza się, że pasażerowie nie pojawiają się w pociągu w momencie odjazdu, korzystają z wagonu gastr
Temat od Czytelników

Choć miejsca były, kolej biletów nie sprzedała

Drogowcy uprzedzają, że modernizacja wiąże się z czasowymi niedogodnościami.
przebudowa

Nowy chodnik na Żytniej. Ruszył remont ważnego traktu na Woli

Budowa sieci kanalizacyjnej zdezorganizuje życie okolicznych mieszkańców na kilka tygodni
przebudowa

Remonty sieci kanalizacyjnej w Warszawie. Nowe utrudnienia w ruchu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA