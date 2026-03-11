Nowe utrudnienia dla pieszych i kierowców. Kolejny etap remontu Grzybowskiej

Od środy, 11 marca, drogowcy rozpoczynają kolejny etap przebudowy ulicy Grzybowskiej. Zmiany obejmą odcinek między Aleją Jana Pawła II a ulicą Waliców, co wiąże się z zamknięciem części chodników oraz wyłączeniem miejsc parkingowych.



Prace na ulicy Grzybowskiej trwają od jesieni ubiegłego roku, koncentrując się dotychczas na fragmencie od Żelaznej do Siedmiogrodzkiej. Teraz ekipy remontowe przenoszą się bliżej centrum, by zająć się przebudową infrastruktury na wysokości popularnej przychodni i sklepu spożywczego.

Zmiany w ruchu pieszym i parkowaniu

Głównym elementem bieżącego etapu jest przebudowa chodnika położonego bliżej jezdni. Choć ta część zostanie wyłączona z użytku, piesi nadal będą mogli korzystać z przejścia bezpośrednio przy budynkach. Ważną informacją jest zachowanie dotychczasowych przejść dla pieszych przy Alei Jana Pawła II oraz ulicy Waliców, choć dojście do zebry przy skrzyżowaniu z ulicą Ciepłą zostanie czasowo zwężone.

Według harmonogramu wszystkie roboty budowlane i nasadzenia zieleni na ulicy Grzybowskiej mają zostać sfinalizowane wiosną 2027 roku.

Kierowcy muszą przygotować się na brak możliwości parkowania na wspomnianym odcinku. Drogowcy wygrodzą zatokę postojową wzdłuż jezdni, jednak sama liczba pasów ruchu nie ulegnie na razie zmianie.

Docelowy wygląd ulicy Grzybowskiej

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość. Na odcinku od Towarowej do Alei Jana Pawła II powstaną dwie nitki z dodatkowymi pasami do skrętu przy skrzyżowaniach. Projekt przewiduje także uporządkowanie parkowania, budowę nowych przystanków autobusowych oraz wydzielenie tras dla rowerzystów.