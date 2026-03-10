Zwierzęca miss lutego. Zwyciężyła niedźwiedzica Sabina

Sabina to wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego, która cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem.
Wybór Sabiny na faworytkę lutego nie jest przypadkowy. Ta wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem. Choć niedźwiedzie brunatne kojarzą się z zimowym snem, w przypadku Sabiny sytuacja wygląda nieco inaczej.
Ze względu na jej przeszłość w szkole cyrkowej naturalny cykl roczny został przed laty zaburzony. Obecnie jej zimowa aktywność to raczej czas wyciszenia i relaksu w komfortowych pomieszczeniach wewnętrznych niż głęboka hibernacja.
Pracownicy ZOO podkreślają, że Sabina jest już seniorką, co wymaga od opiekunów szczególnej uwagi. Niedźwiedzica znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną, a jej otoczenie jest dostosowane do potrzeb starszego zwierzęcia.
Opiekunowie dbają o odpowiednie ścielenie gawry, dostarczanie ulubionych przysmaków oraz zabawek, które stymulują niedźwiedzicę, gdy ta ma na to ochotę. Priorytetem jest zapewnienie jej spokoju oraz komfortu fizycznego i psychicznego.
Naturalny rytm niedźwiedzi w naszym klimacie zakłada okresy mniejszej aktywności po czasie intensywnego żerowania. Sabina sama decyduje o tym, jak spędza czas, i obecnie najbezpieczniej czuje się wewnątrz swoich pomieszczeń. Rzadsze wizyty na wybiegu zewnętrznym są dowodem na to, że zwierzę ma zapewnioną swobodę i może żyć zgodnie z własnym tempem.
Wygrana w plebiscycie to wyraz sympatii zwiedzających, którzy doceniają nie tylko samą Sabinę, ale i starania ogrodu o zapewnienie jej godnej i spokojnej starości.