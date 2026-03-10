Zwierzęca miss lutego. Zwyciężyła niedźwiedzica Sabina

Niedźwiedzica brunatna Sabina zdobyła tytuł Zwierzaka Miesiąca w warszawskim ZOO. Mimo że zimą rzadziej pojawia się na wybiegu zewnętrznym, jej historia i spokojna starość pod opieką specjalistów poruszyły serca głosujących w lutowym plebiscycie.



Wybór Sabiny na faworytkę lutego nie jest przypadkowy. Ta wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem. Choć niedźwiedzie brunatne kojarzą się z zimowym snem, w przypadku Sabiny sytuacja wygląda nieco inaczej.

Ze względu na jej przeszłość w szkole cyrkowej naturalny cykl roczny został przed laty zaburzony. Obecnie jej zimowa aktywność to raczej czas wyciszenia i relaksu w komfortowych pomieszczeniach wewnętrznych niż głęboka hibernacja.

Spokojna jesień życia w warszawskim ogrodzie

Pracownicy ZOO podkreślają, że Sabina jest już seniorką, co wymaga od opiekunów szczególnej uwagi. Niedźwiedzica znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną, a jej otoczenie jest dostosowane do potrzeb starszego zwierzęcia.