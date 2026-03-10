15.2°C
Życie Warszawy
Zwierzęca miss lutego. Zwyciężyła niedźwiedzica Sabina

Publikacja: 10.03.2026 15:00

Sabina to wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego, która cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem.

Foto: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk

M.B.
Niedźwiedzica brunatna Sabina zdobyła tytuł Zwierzaka Miesiąca w warszawskim ZOO. Mimo że zimą rzadziej pojawia się na wybiegu zewnętrznym, jej historia i spokojna starość pod opieką specjalistów poruszyły serca głosujących w lutowym plebiscycie.

Wybór Sabiny na faworytkę lutego nie jest przypadkowy. Ta wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem. Choć niedźwiedzie brunatne kojarzą się z zimowym snem, w przypadku Sabiny sytuacja wygląda nieco inaczej.

Ze względu na jej przeszłość w szkole cyrkowej naturalny cykl roczny został przed laty zaburzony. Obecnie jej zimowa aktywność to raczej czas wyciszenia i relaksu w komfortowych pomieszczeniach wewnętrznych niż głęboka hibernacja.

Spokojna jesień życia w warszawskim ogrodzie

Pracownicy ZOO podkreślają, że Sabina jest już seniorką, co wymaga od opiekunów szczególnej uwagi. Niedźwiedzica znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną, a jej otoczenie jest dostosowane do potrzeb starszego zwierzęcia.

Sabina sama decyduje o tym, jak spędza czas, i obecnie najbezpieczniej czuje się wewnątrz swoich pomieszczeń

Opiekunowie dbają o odpowiednie ścielenie gawry, dostarczanie ulubionych przysmaków oraz zabawek, które stymulują niedźwiedzicę, gdy ta ma na to ochotę. Priorytetem jest zapewnienie jej spokoju oraz komfortu fizycznego i psychicznego.

Dlaczego rzadziej widzimy ją na wybiegu

Naturalny rytm niedźwiedzi w naszym klimacie zakłada okresy mniejszej aktywności po czasie intensywnego żerowania. Sabina sama decyduje o tym, jak spędza czas, i obecnie najbezpieczniej czuje się wewnątrz swoich pomieszczeń. Rzadsze wizyty na wybiegu zewnętrznym są dowodem na to, że zwierzę ma zapewnioną swobodę i może żyć zgodnie z własnym tempem.

