Seryjny złodziej motocykli w rękach policji

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu odnieśli sukces w walce z kradzieżami pojazdów na terenie stolicy. Sprawa miała swój początek jesienią zeszłego roku, kiedy z parkingu podziemnego jednego z centrów handlowych zaczęły znikać motocykle.
Policjanci szybko zauważyli powtarzający się schemat działania sprawcy, co pozwoliło na połączenie dwóch oddzielnych zgłoszeń w jedno dochodzenie.
Z ustaleń śledczych wynika, że 40-letni mężczyzna pojawiał się w garażu dwukrotnie – we wrześniu oraz w listopadzie. Za każdym razem wybierał ten sam parking, gdzie po pokonaniu zabezpieczeń technicznych dokonywał kradzieży.
Łupem podejrzanego padły maszyny warte odpowiednio 20 i 25 tysięcy złotych. Analiza zabezpieczonych dowodów oraz własne ustalenia operacyjne pozwoliły policjantom na wytypowanie konkretnej osoby i jej późniejsze zatrzymanie.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Materiał dowodowy zgromadzony przez funkcjonariuszy okazał się na tyle mocny, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe zdecydowała o zastosowaniu konkretnych środków prawnych.
Wobec 40-latka zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone pod nadzorem prokuratury.
Najważniejszą informacją dla poszkodowanych jest fakt, że skradzione mienie udało się odzyskać. Dzięki skutecznym działaniom policjantów oba motocykle zostały odnalezione i przekazane prawowitym właścicielom.
To kolejny przykład na to, że systematyczna praca operacyjna przynosi wymierne efekty w walce z przestępczością przeciwko mieniu, nawet w przypadkach, gdy sprawcy wydaje się, że skutecznie zatarł za sobą ślady.