Seryjny złodziej motocykli w rękach policji

Warszawscy policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o kradzieże jednośladów z garażu podziemnego. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariusze nie tylko ujęli sprawcę, ale także odzyskali oba skradzione pojazdy o łącznej wartości 45 tysięcy złotych.



Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu odnieśli sukces w walce z kradzieżami pojazdów na terenie stolicy. Sprawa miała swój początek jesienią zeszłego roku, kiedy z parkingu podziemnego jednego z centrów handlowych zaczęły znikać motocykle.

Policjanci szybko zauważyli powtarzający się schemat działania sprawcy, co pozwoliło na połączenie dwóch oddzielnych zgłoszeń w jedno dochodzenie.

Mechanizm działania sprawcy

Z ustaleń śledczych wynika, że 40-letni mężczyzna pojawiał się w garażu dwukrotnie – we wrześniu oraz w listopadzie. Za każdym razem wybierał ten sam parking, gdzie po pokonaniu zabezpieczeń technicznych dokonywał kradzieży.

Łupem podejrzanego padły maszyny warte odpowiednio 20 i 25 tysięcy złotych. Analiza zabezpieczonych dowodów oraz własne ustalenia operacyjne pozwoliły policjantom na wytypowanie konkretnej osoby i jej późniejsze zatrzymanie.