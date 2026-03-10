15.2°C
Życie Warszawy
Seryjny złodziej motocykli w rękach policji

Publikacja: 10.03.2026 15:20

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem

Foto: policja

M.B.
Warszawscy policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o kradzieże jednośladów z garażu podziemnego. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariusze nie tylko ujęli sprawcę, ale także odzyskali oba skradzione pojazdy o łącznej wartości 45 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu odnieśli sukces w walce z kradzieżami pojazdów na terenie stolicy. Sprawa miała swój początek jesienią zeszłego roku, kiedy z parkingu podziemnego jednego z centrów handlowych zaczęły znikać motocykle.

Policjanci szybko zauważyli powtarzający się schemat działania sprawcy, co pozwoliło na połączenie dwóch oddzielnych zgłoszeń w jedno dochodzenie.

Mechanizm działania sprawcy

Z ustaleń śledczych wynika, że 40-letni mężczyzna pojawiał się w garażu dwukrotnie – we wrześniu oraz w listopadzie. Za każdym razem wybierał ten sam parking, gdzie po pokonaniu zabezpieczeń technicznych dokonywał kradzieży.

Łupem podejrzanego padły maszyny warte odpowiednio 20 i 25 tysięcy złotych. Analiza zabezpieczonych dowodów oraz własne ustalenia operacyjne pozwoliły policjantom na wytypowanie konkretnej osoby i jej późniejsze zatrzymanie.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Materiał dowodowy zgromadzony przez funkcjonariuszy okazał się na tyle mocny, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe zdecydowała o zastosowaniu konkretnych środków prawnych.

Wobec 40-latka zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Szczęśliwy finał dla właścicieli

Najważniejszą informacją dla poszkodowanych jest fakt, że skradzione mienie udało się odzyskać. Dzięki skutecznym działaniom policjantów oba motocykle zostały odnalezione i przekazane prawowitym właścicielom.

To kolejny przykład na to, że systematyczna praca operacyjna przynosi wymierne efekty w walce z przestępczością przeciwko mieniu, nawet w przypadkach, gdy sprawcy wydaje się, że skutecznie zatarł za sobą ślady.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA