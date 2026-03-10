9.3°C
Życie Warszawy
Wiosna w kolorach tulipanów, czyli weekendowe spotkanie w Wilanowie

Publikacja: 10.03.2026 08:00

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zakupić bilet wstępu do parku.

Foto: mat. pras.

M.B.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza w dniach 21-22 marca na XVI Wystawę Tulipanów. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć dziesiątki odmian tych kwiatów wyhodowanych przez polskich ogrodników i poczuć prawdziwy klimat wiosny.

XVI Wystawa Tulipanów to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz warszawskich imprez kulturalnych i przyrodniczych. W samym sercu wilanowskiej Oranżerii, w godz. 10.30-19, zwiedzający będą mogli podziwiać bogactwo form i barw kwiatów dostarczonych przez rodzimych producentów. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zakupić bilet wstępu do parku.

Foto: mat. pras.

Wiedza prosto od ekspertów

Sobota upłynie pod znakiem edukacji i florystycznych inspiracji. W Villa Intrata oraz online na kanale YouTube zaplanowano serię wykładów i pokazów. Specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podzielą się wiedzą na temat uprawy kwiatów cebulowych w miastach, amatorskiego pędzenia tulipanów w wodzie oraz historii tych roślin.

Miłośnicy pięknych aranżacji nie mogą przegapić pokazu florystycznego prowadzonego przez mistrzynię Karolinę Ładyżyńską-Skrzypek. Darmowe wejściówki na te punkty programu są dostępne od 9 marca.

XVI Wystawa Tulipanów to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz warszawskich imprez kulturalnych i przyrodniczych.

Foto: Maria Gintrowska

Warsztaty dla małych i dużych

Wilanowskie wydarzenie to także przestrzeń do twórczego działania. Przez cały weekend dzieci mogą brać udział w otwartych warsztatach w Oficynie Kuchennej, tworząc tulipanowe łąki oraz kwiaty z papieru i filcu.

Dla młodzieży i dorosłych przygotowano płatne zajęcia o różnorodnej tematyce – od haftu wstążeczkowego i scrapbookingu, przez technikę String Art, aż po origami 3D, malowanie wazonów i kaligrafię. Spotkania te odbywają się w klimatycznych przestrzeniach Wozowni, Domku Lanciego oraz Scriptorium Villa Nova.

