Wiosna w kolorach tulipanów, czyli weekendowe spotkanie w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza w dniach 21-22 marca na XVI Wystawę Tulipanów. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć dziesiątki odmian tych kwiatów wyhodowanych przez polskich ogrodników i poczuć prawdziwy klimat wiosny.



XVI Wystawa Tulipanów to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz warszawskich imprez kulturalnych i przyrodniczych. W samym sercu wilanowskiej Oranżerii, w godz. 10.30-19, zwiedzający będą mogli podziwiać bogactwo form i barw kwiatów dostarczonych przez rodzimych producentów. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zakupić bilet wstępu do parku.

Foto: mat. pras.

Wiedza prosto od ekspertów

Sobota upłynie pod znakiem edukacji i florystycznych inspiracji. W Villa Intrata oraz online na kanale YouTube zaplanowano serię wykładów i pokazów. Specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podzielą się wiedzą na temat uprawy kwiatów cebulowych w miastach, amatorskiego pędzenia tulipanów w wodzie oraz historii tych roślin.

Miłośnicy pięknych aranżacji nie mogą przegapić pokazu florystycznego prowadzonego przez mistrzynię Karolinę Ładyżyńską-Skrzypek. Darmowe wejściówki na te punkty programu są dostępne od 9 marca.