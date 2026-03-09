11.8°C
Życie Warszawy
Znaków nie ma, ale strefa obowiązuje

Publikacja: 09.03.2026 17:35

W stolicy Strefa Czystego Transportu (SCT) jest oznaczona przez znaki drogowe D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”.

Foto: Janina Blikowska

M.B.
Z ulicy Grenadierów na Pradze Południe zniknęły znaki informujące o wjeździe do Strefy Czystego Transportu. Ale nie na zawsze.

– Trwa tam właśnie remont i to zupełnie normalne, że wykonawca likwiduje tymczasowo znaki, które akurat kolidują z pracami. Po zakończeniu robót wszystkie znaki wrócą na swoje miejsce – zapewnia Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Ale przyznaje, że są przypadki dewastacji tych znaków, choć zdarza się to, sporadyczne.

Jak ustaliło „Życie Warszawy", powód zniknięcia znaków na ul. Grenadierów jest zupełnie prozaiczny. Remont.

Foto: Janina Blikowska

Gdzie się podziały znaki SCT z Grochowa? 

Strefa Czystego Transportu w Warszawie była pierwszą w Polsce i w tej części Europy. Obowiązuje od 1 lipca 2024 r. Na razie obejmuje ok. 7 proc. miasta. To całe Śródmieście oraz fragmenty sąsiednich dzielnic.

Wjazd do SCT jest kontrolowany przez kamery z funkcją wykrywania tablic rejestracyjnych oraz wyrywkowe patrole policji i straży miejskiej. Pojazdy muszą spełniać określone normy emisji spalin, a w przypadku osób z niepełnosprawnością istnieją wyjątki od zakazu wjazdu.

Pierwszy etap dotyczy zaledwie 2 proc. samochodów – z silnikami benzynowymi niespełniającymi normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i silnikami dieslowskimi niespełniającymi normy Euro 4 (starszych niż 18 lat).

Do SCT już nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem (lub niespełniające normy Euro 3). A w przypadku aut z silnikiem diesla wyprodukowanych przed 2009 rokiem (lub niespełniających normy Euro 5).

Foto: mat. pras.

Drugi, który wszedł od Nowego Roku, zakłada, że do SCT już nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem (lub niespełniające normy Euro 3). Mówimy tu o autach starszych niż 26 lat.

A w przypadku aut z silnikiem diesla wyprodukowanych przed 2009 rokiem (lub niespełniających normy Euro 5). Zakaz obejmuje diesle starsze niż 17 lat.

W stolicy Strefa Czystego Transportu (SCT) jest oznaczona przez znaki drogowe D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”.

Na Pradze Południe takie znaki ustawiono m.in. przy Kinowej czy ul. Grenadierów. A z tego ostatniego miejsca, jak donoszą nam mieszkańcy, właśnie zniknęły.

Ten fakt wywołał olbrzymią dyskusję na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych. – Pewnie wywieźli na Bliski Wschód, żeby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza z rakiet balistycznych – jawnie kpi jeden z internautów.

Inne komentarze są ostrzejsze: „Do likwidacji ta głupota”, „No może wreszcie!!!”, czy „Mieszkańcy to już mają dosyć tego cyrku zwanego SCT”.

Niektóre uderzają wprost w prezydenta stolicy: „Niech Trzaskowski szykuje sobie taczkę” – napisał jeden z internautów, nawiązując do krakowskiej akcji z referendum w sprawie odwołania prezydenta tego miasta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa.

A wniosek złożono m.in. po tym, jak w tym roku w Krakowie wprowadzono Strefę Czystego Transportu, która obejmuje niemal całe miasto.

Ulica w remoncie, to znaki znikają

Jak ustaliło „Życie Warszawy”, powód zniknięcia znaków na ul. Grenadierów jest zupełnie prozaiczny. Remont.

– To zupełnie normalne, że wykonawca likwiduje tymczasowo znaki, które akurat kolidują z pracami. Po zakończeniu robót wszystkie znaki wrócą na swoje miejsce – mówi Maciej Dziubiński, rzecznik ZDM w Warszawie.

Remont ulicy Grenadierów rozpoczął się w ub. roku. Jest efektem m.in. projektu z budżetu obywatelskiego. Dzięki temu między al. Stanów Zjednoczonych a al. Waszyngtona powstaną pasy rowerowe.

Ale nie tylko. Prace obejmą też wymianę nawierzchni, a także poszerzenie chodników, co pozwoli na sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się pieszych, zwłaszcza w godzinach największego ruchu.

Przy skrzyżowaniach z ul. Cyraneczki oraz ul. Kirasjerów powstaną przebudowane przejścia dla pieszych. Zostaną one dostosowane do potrzeb osób starszych, rodziców z wózkami i osób z niepełnosprawnościami

Foto: Janina Blikowska

Przy skrzyżowaniach z ul. Cyraneczki oraz ul. Kirasjerów powstaną przebudowane przejścia dla pieszych. Zostaną one dostosowane do potrzeb osób starszych, rodziców z wózkami i osób z niepełnosprawnościami – przewidziano m.in. obniżone krawężniki oraz czytelniejsze oznakowanie. To odpowiedź na postulaty mieszkańców, zgłaszane wielokrotnie podczas spotkań osiedlowych.

Powstające pasy rowerowe zostaną podłączone do trasy rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych oraz w ciągu dalszego odcinka ul. Grenadierów. Pas na północ poprowadzi do ul. Kirasjerów. Dla jadących na południe będzie rozpoczynać się na wysokości ul. Cyraneczki.

Wyznaczona też zostanie śluza rowerowa ułatwiająca skręt w lewo w ul. Kirasjerów, na której jest już wdrożony kontraruch rowerowy.

Znaki SCT są niszczone, ale nie tak często jak w Krakowie

W Krakowie, gdzie SCT wprowadzono na początku roku, już kilkakrotnie niszczono znaki zapowiadające strefę. Tylko pod koniec lutego odnotowano zniszczenie 12 znaków, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyliczył straty związane z niszczeniem, usuwaniem czy uszkadzaniem oznakowania na prawie 41 tys. zł.

Warszawa też nie jest wolna od takich dewastacji, ale ich skala jest znacznie mniejsza. – To są naprawdę jednostkowe przypadki – dewastacje znaków SCT zdarzają się tak samo jak w przypadku wszystkich innych znaków – zapewnia Maciej Dziubiński z ZDM.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

