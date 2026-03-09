Seryjny złodziej rowerów z Mokotowa wreszcie wpadł

Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głównym zajęciem.
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu analizowali sprawy kradzieży, do których doszło w 2025 roku. Choć sprawca przez dłuższy czas skutecznie unikał kontaktu z organami ścigania i często zmieniał miejsce pobytu, mundurowi systematycznie gromadzili materiał dowodowy. Operacyjne ustalenia pozwoliły powiązać ze sobą sześć różnych zdarzeń i wytypować konkretną osobę odpowiedzialną za te czyny.
Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głównym zajęciem. Swoje zachowanie tłumaczył trudnościami ze znalezieniem legalnego zatrudnienia. Skradzione mienie sprzedawał przypadkowym osobom bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Uzyskane w ten sposób gotówkę wydawał na zakup środków odurzających.
Policjanci ustalili, że mężczyzna działał na szeroką skalę, a wartość skradzionych przez niego rowerów była znaczna. Najdroższe egzemplarze i osprzęt sprawiły, że poszkodowani wycenili swoje straty na kwotę 21 tys. zł.
Na podstawie zebranych dowodów prokuratura przedstawiła zatrzymanemu sześć zarzutów kradzieży. Standardowo za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak w tym przypadku sytuacja sprawcy jest trudniejsza. Z uwagi na fakt, że z kradzieży uczynił on stałe źródło dochodu, sąd ma możliwość wymierzenia surowszej kary. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.
Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa przed nadchodzącym sezonem. Aby zminimalizować ryzyko straty, warto zainwestować w solidne zabezpieczenia, takie jak łańcuchy z hartowanej stali czy zapięcia typu U-lock.
Rower należy przypinać do trwałych elementów infrastruktury, najlepiej w miejscach dobrze oświetlonych i objętych monitoringiem. Dobrą praktyką jest również wykonanie zdjęcia swojego jednośladu oraz spisanie numeru ramy. Takie dane są kluczowe dla policji w procesie identyfikacji i odzyskiwania mienia po ewentualnej kradzieży.