Seryjny złodziej rowerów z Mokotowa wreszcie wpadł

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 25-latka podejrzanego o kradzież sześciu jednośladów. Mężczyzna uczynił sobie z przestępstw stałe źródło dochodu, a zysk przeznaczał na narkotyki. Łączne straty oszacowano na prawie 21 tys. zł.



Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu analizowali sprawy kradzieży, do których doszło w 2025 roku. Choć sprawca przez dłuższy czas skutecznie unikał kontaktu z organami ścigania i często zmieniał miejsce pobytu, mundurowi systematycznie gromadzili materiał dowodowy. Operacyjne ustalenia pozwoliły powiązać ze sobą sześć różnych zdarzeń i wytypować konkretną osobę odpowiedzialną za te czyny.

Kradzieże jako sposób na życie

Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głównym zajęciem. Swoje zachowanie tłumaczył trudnościami ze znalezieniem legalnego zatrudnienia. Skradzione mienie sprzedawał przypadkowym osobom bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Uzyskane w ten sposób gotówkę wydawał na zakup środków odurzających.

Policjanci ustalili, że mężczyzna działał na szeroką skalę, a wartość skradzionych przez niego rowerów była znaczna. Najdroższe egzemplarze i osprzęt sprawiły, że poszkodowani wycenili swoje straty na kwotę 21 tys. zł.