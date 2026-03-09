15.7°C
Życie Warszawy
Seryjny złodziej rowerów z Mokotowa wreszcie wpadł

Publikacja: 09.03.2026 11:40

Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głównym zajęciem.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Mokotowa zatrzymali 25-latka podejrzanego o kradzież sześciu jednośladów. Mężczyzna uczynił sobie z przestępstw stałe źródło dochodu, a zysk przeznaczał na narkotyki. Łączne straty oszacowano na prawie 21 tys. zł.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu analizowali sprawy kradzieży, do których doszło w 2025 roku. Choć sprawca przez dłuższy czas skutecznie unikał kontaktu z organami ścigania i często zmieniał miejsce pobytu, mundurowi systematycznie gromadzili materiał dowodowy. Operacyjne ustalenia pozwoliły powiązać ze sobą sześć różnych zdarzeń i wytypować konkretną osobę odpowiedzialną za te czyny.

Aby zminimalizować ryzyko straty, warto zainwestować w solidne zabezpieczenia, takie jak łańcuchy z hartowanej stali czy zapięcia typu U-lock.

Kradzieże jako sposób na życie

Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głównym zajęciem. Swoje zachowanie tłumaczył trudnościami ze znalezieniem legalnego zatrudnienia. Skradzione mienie sprzedawał przypadkowym osobom bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Uzyskane w ten sposób gotówkę wydawał na zakup środków odurzających.

Policjanci ustalili, że mężczyzna działał na szeroką skalę, a wartość skradzionych przez niego rowerów była znaczna. Najdroższe egzemplarze i osprzęt sprawiły, że poszkodowani wycenili swoje straty na kwotę 21 tys. zł.

Surowe konsekwencje dla recydywisty

Na podstawie zebranych dowodów prokuratura przedstawiła zatrzymanemu sześć zarzutów kradzieży. Standardowo za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak w tym przypadku sytuacja sprawcy jest trudniejsza. Z uwagi na fakt, że z kradzieży uczynił on stałe źródło dochodu, sąd ma możliwość wymierzenia surowszej kary. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Jak chronić swój rower przed kradzieżą

Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa przed nadchodzącym sezonem. Aby zminimalizować ryzyko straty, warto zainwestować w solidne zabezpieczenia, takie jak łańcuchy z hartowanej stali czy zapięcia typu U-lock.

Rower należy przypinać do trwałych elementów infrastruktury, najlepiej w miejscach dobrze oświetlonych i objętych monitoringiem. Dobrą praktyką jest również wykonanie zdjęcia swojego jednośladu oraz spisanie numeru ramy. Takie dane są kluczowe dla policji w procesie identyfikacji i odzyskiwania mienia po ewentualnej kradzieży.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

