Nowoczesne strzelnice wirtualne w żoliborskich szkołach

Wprowadzenie wirtualnych systemów szkoleniowych to element modernizacji warszawskiej infrastruktury oświatowej. Rozwiązanie to łączy dydaktykę z nowymi technologiami, pozwalając młodzieży na zdobywanie praktycznych umiejętności w kontrolowanych warunkach.
Jak zaznacza Renata Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, priorytetem jest dostarczanie narzędzi, które uczą opanowania w trudnych sytuacjach oraz kształtują postawy obywatelskie, co we współczesnym świecie ma szczególne znaczenie.
System opiera się na zaawansowanej projekcji multimedialnej oraz replikach broni, które współpracują ze specjalistycznym oprogramowaniem. Choć trening odbywa się w świecie cyfrowym, wrażenia są zbliżone do tych z klasycznego obiektu. Technologia pozwala na symulowanie różnych dystansów i zmiennych warunków otoczenia, co wymaga od ćwiczących dużej koncentracji.
Uczniowie mogą doskonalić technikę z różnych postaw strzeleckich. Oprogramowanie umożliwia jednoczesne szkolenie kilku osób przy użyciu różnych typów broni, co pozwala instruktorom na tworzenie złożonych scenariuszy dopasowanych do poziomu zaawansowania grupy.
Wielką zaletą wirtualnej strzelnicy jest fakt, że nie wymaga ona stałej i kosztownej infrastruktury. Stanowisko treningowe jest w pełni mobilne, co oznacza, że można je szybko przygotować w zwykłej sali lekcyjnej, a po zajęciach sprawnie złożyć. Dzięki temu pomieszczenia w szkołach przy ulicy Felińskiego i na placu Grunwaldzkim zachowują swoją codzienną funkcjonalność.
Jedyną konieczną adaptacją techniczną było zamontowanie rolet zaciemniających. Pozwalają one na uzyskanie parametrów obrazu niezbędnych do prawidłowego działania czujników i projektora, nie ingerując przy tym w ogólny charakter szkolnych sal.
Zajęcia z symulatorami to przede wszystkim lekcja dyscypliny. Młodzież uczy się panowania nad emocjami i precyzyjnego działania pod presją czasu. Nowoczesny system daje również możliwość szczegółowej analizy każdego oddanego strzału.
Instruktorzy mogą na bieżąco omawiać błędy i wskazywać elementy wymagające poprawy. Takie merytoryczne podejście sprawia, że nauka staje się procesem ciągłego doskonalenia. Nowe zaplecze dydaktyczne będzie wykorzystywane głównie podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć rozwijających kompetencje obronne uczniów.