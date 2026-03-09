Nowoczesne strzelnice wirtualne w żoliborskich szkołach

Uczniowie liceum Limanowskiego oraz zespołu szkół im. Kilińskiego mogą już korzystać z cyfrowych symulatorów strzeleckich. Nowoczesny system pozwala na bezpieczną naukę celności i odpowiedzialności bez konieczności budowy tradycyjnej strzelnicy.



Wprowadzenie wirtualnych systemów szkoleniowych to element modernizacji warszawskiej infrastruktury oświatowej. Rozwiązanie to łączy dydaktykę z nowymi technologiami, pozwalając młodzieży na zdobywanie praktycznych umiejętności w kontrolowanych warunkach.

Trening odbywa się w świecie cyfrowym, lecz wrażenia są zbliżone do tych z klasycznego obiektu Foto: mat. pras.

Jak zaznacza Renata Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, priorytetem jest dostarczanie narzędzi, które uczą opanowania w trudnych sytuacjach oraz kształtują postawy obywatelskie, co we współczesnym świecie ma szczególne znaczenie.

Realizm i bezpieczeństwo dzięki technologii

System opiera się na zaawansowanej projekcji multimedialnej oraz replikach broni, które współpracują ze specjalistycznym oprogramowaniem. Choć trening odbywa się w świecie cyfrowym, wrażenia są zbliżone do tych z klasycznego obiektu. Technologia pozwala na symulowanie różnych dystansów i zmiennych warunków otoczenia, co wymaga od ćwiczących dużej koncentracji.

Uczniowie mogą doskonalić technikę z różnych postaw strzeleckich. Oprogramowanie umożliwia jednoczesne szkolenie kilku osób przy użyciu różnych typów broni, co pozwala instruktorom na tworzenie złożonych scenariuszy dopasowanych do poziomu zaawansowania grupy.