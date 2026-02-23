Branżowe kontakty, ciekawe oferty i 100 wystawców. Inżynierskie Targi Pracy

Po raz 32. Politechnika Warszawska zamieni się w przestrzeń spotkań ambitnych studentów i absolwentów z przedstawicielami topowych firm. Inżynierskie Targi Pracy to okazja, by złapać branżowe kontakty, zajrzeć za kulisy rynku pracy i świadomie zaplanować swoją zawodową przyszłość.



Wydarzenie odbędzie się 10–11 marca w godzinach 9-16 w Gmachu Głównym PW.

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej

Na odwiedzających targi będzie czekać prawie 100 wystawców – od renomowanych polskich firm po międzynarodowych liderów branży, działających w obszarach kluczowych dla przyszłych inżynierów. Inżynierskie Targi Pracy to coś więcej niż przegląd ofert zatrudnienia – to przestrzeń do bezpośrednich rozmów o stażach, praktykach i możliwościach rozwoju, które mogą stać się pierwszym, ważnym krokiem w stronę wymarzonej kariery.

Organizatorzy zapraszają studentów różnych kierunków i uczelni, a także licealistów zainteresowanych studiami technicznymi. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć, jakie możliwości rozwoju i kariery czekają na absolwentów uczelni inżynierskich oraz lepiej zaplanować swoją przyszłość zawodową.

Co będzie czekać na uczestników?