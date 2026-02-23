Branżowe kontakty, ciekawe oferty i 100 wystawców. Inżynierskie Targi Pracy

Inżynierskie Targi Pracy odbędą się 10 i 11 marca w godzinach 9:00–16:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Na odwiedzających targi będzie czekać prawie 100 wystawców – od renomowanych polskich firm po międzynarodowych liderów branży, działających w obszarach kluczowych dla przyszłych inżynierów. Inżynierskie Targi Pracy to coś więcej niż przegląd ofert zatrudnienia – to przestrzeń do bezpośrednich rozmów o stażach, praktykach i możliwościach rozwoju, które mogą stać się pierwszym, ważnym krokiem w stronę wymarzonej kariery.
Organizatorzy zapraszają studentów różnych kierunków i uczelni, a także licealistów zainteresowanych studiami technicznymi. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć, jakie możliwości rozwoju i kariery czekają na absolwentów uczelni inżynierskich oraz lepiej zaplanować swoją przyszłość zawodową.
Wstęp na targi będzie bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy – formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej oraz Facebooku wydarzenia.
Za organizację wydarzenia odpowiada stowarzyszenie BEST Warsaw, działające na Politechnice Warszawskiej od ponad 35 lat. Zespół liczący kilkudziesięciu studentów dba o to, by targi były jak najlepiej dopasowane do potrzeb uczestników.