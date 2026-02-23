6.3°C
Życie Warszawy
Branżowe kontakty, ciekawe oferty i 100 wystawców. Inżynierskie Targi Pracy

Publikacja: 23.02.2026 11:55

Inżynierskie Targi Pracy odbędą się 10 i 11 marca w godzinach 9:00–16:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Inżynierskie Targi Pracy odbędą się 10 i 11 marca w godzinach 9:00–16:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Foto: Politechnika Warszawska

rbi
Po raz 32. Politechnika Warszawska zamieni się w przestrzeń spotkań ambitnych studentów i absolwentów z przedstawicielami topowych firm. Inżynierskie Targi Pracy to okazja, by złapać branżowe kontakty, zajrzeć za kulisy rynku pracy i świadomie zaplanować swoją zawodową przyszłość.

Wydarzenie odbędzie się 10–11 marca w godzinach 9-16 w Gmachu Głównym PW.

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej

Na odwiedzających targi będzie czekać prawie 100 wystawców – od renomowanych polskich firm po międzynarodowych liderów branży, działających w obszarach kluczowych dla przyszłych inżynierów. Inżynierskie Targi Pracy to coś więcej niż przegląd ofert zatrudnienia – to przestrzeń do bezpośrednich rozmów o stażach, praktykach i możliwościach rozwoju, które mogą stać się pierwszym, ważnym krokiem w stronę wymarzonej kariery.

Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej realizowany jest innowacyj
innowacje
Młody naukowiec z PW rozwija krytyczne technologie rakietowe

Organizatorzy zapraszają studentów różnych kierunków i uczelni, a także licealistów zainteresowanych studiami technicznymi. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć, jakie możliwości rozwoju i kariery czekają na absolwentów uczelni inżynierskich oraz lepiej zaplanować swoją przyszłość zawodową.

Co będzie czekać na uczestników?

  • Konsultacje CV – specjaliści pomogą dopracować dokumenty aplikacyjne kandydatów. Będzie można też skorzystać z darmowych konsultacji, oferowanych we współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej.
  • Warsztaty z firmami – praktyczna wiedza od ekspertów. Zapisać się będzie można na stronie wydarzenia.
  • Spotkania z przedstawicielami firm – informacje, jakie umiejętności są teraz najbardziej cenione.
  • Darmowe gadżety i upominki – miły dodatek dla uczestników.
Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej”
porozumienie
Bezpieczny Kampus PW. Nauka i schronienie w jednym

Wstęp na targi będzie bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy – formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej oraz Facebooku wydarzenia.

Za organizację wydarzenia odpowiada stowarzyszenie BEST Warsaw, działające na Politechnice Warszawskiej od ponad 35 lat. Zespół liczący kilkudziesięciu studentów dba o to, by targi były jak najlepiej dopasowane do potrzeb uczestników.

Źródło: zyciewarszawy.pl

