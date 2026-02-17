Nowy żłobek w Ursusie coraz bliżej. 150 miejsc dla najmłodszych na Szamotach

Na Osiedlu Szamoty w Ursusie powstanie pierwszy publiczny żłobek. Jest już pozwolenie na budowę placówki przy ul. Marka Leykama. Nowoczesny obiekt dla 150 dzieci ma być gotowy w 2028 roku.



Decyzja o pozwoleniu na budowę żłobka w Ursus została wydana i uprawomocni się 23 lutego. To ważna wiadomość dla rodziców z dynamicznie rozwijającej się części dzielnicy, gdzie w ostatnich latach przybywa nowych mieszkańców – a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na miejsca opieki dla najmłodszych.

Reklama Reklama

Pierwszy żłobek na Osiedlu Szamoty

Nowa placówka powstanie na terenie Osiedle Szamoty, przy ul. Marka Leykama. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w tej części dzielnicy.

Projekt zakłada budowę sześciooddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W budynku znajdą się nie tylko sale dla maluchów, ale również pełne zaplecze administracyjne, pomieszczenia pomocnicze, szatnie oraz kuchnia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu – tak, by dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.