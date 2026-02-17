-4.8°C
Nowy żłobek w Ursusie coraz bliżej. 150 miejsc dla najmłodszych na Szamotach

Publikacja: 17.02.2026 16:10

Nowa placówka powstanie na terenie Osiedle Szamoty, przy ul. Marka Leykama. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w tej części dzielnicy.

Mateusz Błażkow
Na Osiedlu Szamoty w Ursusie powstanie pierwszy publiczny żłobek. Jest już pozwolenie na budowę placówki przy ul. Marka Leykama. Nowoczesny obiekt dla 150 dzieci ma być gotowy w 2028 roku.

Decyzja o pozwoleniu na budowę żłobka w Ursus została wydana i uprawomocni się 23 lutego. To ważna wiadomość dla rodziców z dynamicznie rozwijającej się części dzielnicy, gdzie w ostatnich latach przybywa nowych mieszkańców – a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na miejsca opieki dla najmłodszych.

Pierwszy żłobek na Osiedlu Szamoty

Projekt zakłada budowę sześciooddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W budynku znajdą się nie tylko sale dla maluchów, ale również pełne zaplecze administracyjne, pomieszczenia pomocnicze, szatnie oraz kuchnia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu – tak, by dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Budowa ruszy jeszcze w tym roku

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane rozpoczną się na przełomie II i III kwartału tego roku. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na lato 2028 roku, a oficjalne oddanie do użytku – w pierwszym kwartale 2028 roku.

Nowy żłobek to kolejny krok w rozbudowie infrastruktury oświatowej i opiekuńczej w tej części Warszawy.

– Konsekwentnie zwiększamy liczbę miejsc w placówkach dla najmłodszych mieszkańców. W 2022 roku oddaliśmy do użytku dwa nowe żłobki, a w ubiegłym roku na Szamotach rozpoczęła działalność nowa szkoła podstawowa. Modernizujemy też istniejące placówki – podkreśla Anna Lewandowska, zastępczyni burmistrza dzielnicy.

Odpowiedź na dynamiczny rozwój dzielnicy

Ursus od kilku lat należy do najszybciej rozwijających się rejonów stolicy. Nowe osiedla przyciągają młode rodziny, a to oznacza rosnące potrzeby w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi.

Budowa żłobka przy ul. Marka Leykama ma realnie odciążyć rodziców z Szamot i okolic, którzy dotąd musieli szukać miejsc w innych częściach dzielnicy lub poza nią. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, już za dwa lata najmłodsi mieszkańcy tej części Ursusa będą mogli rozpocząć swoją przygodę z opieką w nowoczesnym, dostosowanym do ich potrzeb obiekcie.

