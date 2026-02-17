-4.8°C
1007.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nocny rajd pijanego kierowcy w Piastowie. Zatrzymany miał 3 promile i narkotyki

Publikacja: 17.02.2026 11:30

61-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie sprawę nadzoruje Prokuratura Rejo

61-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, a o ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd.

Foto: policja

M.B.
Policjantka po służbie doprowadziła do ujęcia 61-latka, który prowadził auto mimo sądowego zakazu i ogromnej ilości alkoholu w organizmie. W samochodzie mężczyzny znaleziono również środki odurzające, do których posiadania się przyznał.

Do zdarzenia doszło w nocy 13 lutego 2026 roku, krótko po godz. 3. Podkomisarz Klaudia Florkowska, zastępca komendanta komisariatu w Piastowie, podczas przejazdu z Pruszkowa zauważyła samochód, którego kierowca nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Podejrzane zachowanie na drodze sugerowało, że osoba za kierownicą może być pod wpływem używek. Funkcjonariuszka natychmiast powiadomiła dyżurnego, przekazując rysopis auta i kierunek, w którym się poruszało.

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze natrafili na niewielkie opakowania z nielegalnymi substancjami.

Feralny manewr na parkingu

Kierowca, prawdopodobnie orientując się, że jest obserwowany, zjechał na jeden z parkingów w Piastowie. Choć na chwilę się zatrzymał, po chwili podjął próbę ponownego odjechania. To właśnie wtedy doszło do niefortunnego manewru – mężczyzna uderzył w słupek wiaty rowerowej. W tym momencie do akcji wkroczyli wezwani policjanci, którzy skutecznie uniemożliwili mu dalszą jazdę i dokonali zatrzymania.

Polecane
Policjanci namierzyli seata i próbowali zatrzymać go do kontroli, używając sygnałów świetlnych oraz
bezpieczeństwo
Desperacka ucieczka przed policją. Pijana 53-latka z dwoma zakazami

Alkoholu było niemal trzy promile

Tuż po otwarciu drzwi pojazdu mundurowi poczuli silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia – 61-letni mieszkaniec regionu miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Szybko wyszło na jaw, że to tylko początek jego problemów z prawem. Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który całkowicie zignorował.

Reklama
Reklama

Narkotyki w schowku i zarzuty prokuratorskie

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze natrafili na niewielkie opakowania z nielegalnymi substancjami. Po przeprowadzeniu testów okazało się, że zabezpieczone środki to mefedron oraz tabletki MDMA. Mężczyzna został przewieziony do aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, złamania zakazu sądowego oraz posiadania narkotyków.

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze natrafili na niewielkie opakowania z nielegalnymi sub

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze natrafili na niewielkie opakowania z nielegalnymi substancjami. Po przeprowadzeniu testów okazało się, że zabezpieczone środki to mefedron oraz tabletki MDMA.

Foto: policja

61-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, a o ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd. Policja przypomina, że każdy nietrzeźwy kierowca to ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich osób znajdujących się na drodze.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W końcu grudnia 2025 r. na obszarze województwa mazowieckiego w rejestrze REGON zarejestrowanych był
statystyka

Przedsiębiorstwa na Mazowszu. Jaką działalność prowadzą najczęściej?

Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wykorzystują smogowóz do codziennych patroli, a jego wyposaż
ekologia

Smogowóz na ulicach Warszawy. Jak strażnicy tropią trucicieli?

Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie
bezpieczeństwo

Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie

Specjaliści starają się teraz ustalić, kto stoi za atakiem i czy hakerzy próbowali dostać się do inn
e-bezpieczeństwo

Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Co wiemy o incydencie

Policjanci namierzyli seata i próbowali zatrzymać go do kontroli, używając sygnałów świetlnych oraz
bezpieczeństwo

Desperacka ucieczka przed policją. Pijana 53-latka z dwoma zakazami

Budynek o wysokości 85 metrów został oddany do użytku w 1993 roku według projektu chorwackiego archi
inwestycje

Znany biurowiec zniknie z mapy Warszawy. Pekao Tower idzie do rozbiórki

Justyna Glusman była m.in dyrektorką koordynatorką w warszawskim ratuszu
kadry

Pancerna wiceburmistrz Ochoty. Radni znów nie odwołali Justyny Glusman

POlicjanci bez wahania weszli do najbardziej zadymionej części budynku. Na podłodze jednego z pomies
bezpieczeństwo

Szybka akcja policjantów. Uratowali mężczyznę z płonącego lokalu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA