-4.8°C
1007.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Smogowóz na ulicach Warszawy. Jak strażnicy tropią trucicieli?

Publikacja: 17.02.2026 13:30

Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wykorzystują smogowóz do codziennych patroli, a jego wyposaż

Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wykorzystują smogowóz do codziennych patroli, a jego wyposażenie pozwala na znacznie precyzyjniejsze działania niż dotychczas.

Foto: Szymon Pulcyn

M.B.
Warszawska Straż Miejska zyskała potężne narzędzie w walce o czyste powietrze. Nowy, elektryczny smogowóz to mobilne laboratorium, które dzięki unijnemu wsparciu pomaga namierzać osoby spalające niedozwolone odpady nawet podczas srogiej zimy.

Pojazd, zakupiony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, jest w pełni ekologiczny, co idealnie wpisuje się w jego misję. Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wykorzystują go do codziennych patroli, a jego wyposażenie pozwala na znacznie precyzyjniejsze działania niż dotychczas. System kamer z dużym przybliżeniem oraz wysuwany maszt sprawiają, że źródło podejrzanego dymu można zlokalizować z dużej odległości, bez konieczności natychmiastowego wchodzenia na posesję.

Operatorzy urządzenia podkreślają, że nowoczesny sprzęt nie tylko poprawia skuteczność, ale też komf

Operatorzy urządzenia podkreślają, że nowoczesny sprzęt nie tylko poprawia skuteczność, ale też komfort pracy w trudnych warunkach zimowych.

Foto: Szymon Pulcyn

Precyzyjna technologia w służbie środowiska

Sercem mobilnego laboratorium są czułe sensory mierzące stężenie pyłów PM 2,5 oraz PM 10. Operatorzy urządzenia podkreślają, że nowoczesny sprzęt nie tylko poprawia skuteczność, ale też komfort pracy w trudnych warunkach zimowych. Gdy czujniki wskażą przekroczenia norm, strażnicy mogą natychmiast podjąć interwencję. Kontrole są kompleksowe – funkcjonariusze sprawdzają nie tylko to, co trafia do pieca, ale również sposób składowania odpadów oraz ogólną gospodarkę nieczystościami na terenie danej nieruchomości.

W zakres urządzeńna wyposażeniu smogowozu wchodzi także dron

W zakres urządzeńna wyposażeniu smogowozu wchodzi także dron

Foto: Szymon Pulcyn

Setki kontroli w każdym miesiącu

Statystyki pokazują, że warszawiacy coraz częściej reagują na sąsiadów zatruwających okolicę. Tylko w mroźnym styczniu do Straży Miejskiej wpłynęło 370 zgłoszeń. Najwięcej pracy strażnicy mieli w dzielnicach takich jak Białołęka i Wawer, podczas gdy w Śródmieściu czy Wilanowie interwencje należały do rzadkości. Każdego miesiąca mundurowi przeprowadzają średnio pół tysiąca kontroli, co w skali roku daje imponującą liczbę około 6 500 wizyt na posesjach prywatnych i w firmach.

Reklama
Reklama

Dotacje i edukacja zamiast kar

Walka ze smogiem to nie tylko mandaty, których w samym styczniu nałożono 25. To przede wszystkim systemowe wsparcie dla mieszkańców. Miasto od lat oferuje dotacje na wymianę starych kotłów, tzw. kopciuchów, na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Proces ten wspierają ekodoradcy, którzy pomagają przejść przez formalności i doradzają, jak najlepiej zmodernizować domową kotłownię.

Widoczna poprawa jakości powietrza

Efekty tych działań są wymierne i dają powody do optymizmu. Od 2017 roku, kiedy wprowadzono uchwałę antysmogową, z Warszawy zniknęło aż 92 proc. najbardziej emisyjnych pieców. Z początkowych 15 tysięcy kopciuchów zostało jedynie nieco ponad 1200. Przekłada się to bezpośrednio na zdrowie mieszkańców – dane pokazują, że liczba dni z wysokim stężeniem smogu drastycznie spadła. Zimą 2025 roku odnotowano tylko 4 takie epizody, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było ich trzydzieści.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W końcu grudnia 2025 r. na obszarze województwa mazowieckiego w rejestrze REGON zarejestrowanych był
statystyka

Przedsiębiorstwa na Mazowszu. Jaką działalność prowadzą najczęściej?

Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie
bezpieczeństwo

Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie

Specjaliści starają się teraz ustalić, kto stoi za atakiem i czy hakerzy próbowali dostać się do inn
e-bezpieczeństwo

Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Co wiemy o incydencie

61-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie sprawę nadzoruje Prokuratura Rejo
bezpieczeństwo

Nocny rajd pijanego kierowcy. Zatrzymany miał 3 promile i narkotyki

Policjanci namierzyli seata i próbowali zatrzymać go do kontroli, używając sygnałów świetlnych oraz
bezpieczeństwo

Desperacka ucieczka przed policją. Pijana 53-latka z dwoma zakazami

Budynek o wysokości 85 metrów został oddany do użytku w 1993 roku według projektu chorwackiego archi
inwestycje

Znany biurowiec zniknie z mapy Warszawy. Pekao Tower idzie do rozbiórki

Justyna Glusman była m.in dyrektorką koordynatorką w warszawskim ratuszu
kadry

Pancerna wiceburmistrz Ochoty. Radni znów nie odwołali Justyny Glusman

POlicjanci bez wahania weszli do najbardziej zadymionej części budynku. Na podłodze jednego z pomies
bezpieczeństwo

Szybka akcja policjantów. Uratowali mężczyznę z płonącego lokalu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA