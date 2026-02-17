Smogowóz na ulicach Warszawy. Jak strażnicy tropią trucicieli?

Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wykorzystują smogowóz do codziennych patroli, a jego wyposażenie pozwala na znacznie precyzyjniejsze działania niż dotychczas.
Pojazd, zakupiony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, jest w pełni ekologiczny, co idealnie wpisuje się w jego misję. System kamer z dużym przybliżeniem oraz wysuwany maszt sprawiają, że źródło podejrzanego dymu można zlokalizować z dużej odległości, bez konieczności natychmiastowego wchodzenia na posesję.
Operatorzy urządzenia podkreślają, że nowoczesny sprzęt nie tylko poprawia skuteczność, ale też komfort pracy w trudnych warunkach zimowych.
Sercem mobilnego laboratorium są czułe sensory mierzące stężenie pyłów PM 2,5 oraz PM 10. Gdy czujniki wskażą przekroczenia norm, strażnicy mogą natychmiast podjąć interwencję. Kontrole są kompleksowe – funkcjonariusze sprawdzają nie tylko to, co trafia do pieca, ale również sposób składowania odpadów oraz ogólną gospodarkę nieczystościami na terenie danej nieruchomości.
W zakres urządzeńna wyposażeniu smogowozu wchodzi także dron
Statystyki pokazują, że warszawiacy coraz częściej reagują na sąsiadów zatruwających okolicę. Tylko w mroźnym styczniu do Straży Miejskiej wpłynęło 370 zgłoszeń. Najwięcej pracy strażnicy mieli w dzielnicach takich jak Białołęka i Wawer, podczas gdy w Śródmieściu czy Wilanowie interwencje należały do rzadkości. Każdego miesiąca mundurowi przeprowadzają średnio pół tysiąca kontroli, co w skali roku daje imponującą liczbę około 6 500 wizyt na posesjach prywatnych i w firmach.
Walka ze smogiem to nie tylko mandaty, których w samym styczniu nałożono 25. To przede wszystkim systemowe wsparcie dla mieszkańców. Miasto od lat oferuje dotacje na wymianę starych kotłów, tzw. kopciuchów, na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Proces ten wspierają ekodoradcy, którzy pomagają przejść przez formalności i doradzają, jak najlepiej zmodernizować domową kotłownię.
Efekty tych działań są wymierne i dają powody do optymizmu. Od 2017 roku, kiedy wprowadzono uchwałę antysmogową, z Warszawy zniknęło aż 92 proc. najbardziej emisyjnych pieców. Z początkowych 15 tysięcy kopciuchów zostało jedynie nieco ponad 1200. Przekłada się to bezpośrednio na zdrowie mieszkańców – dane pokazują, że liczba dni z wysokim stężeniem smogu drastycznie spadła. Zimą 2025 roku odnotowano tylko 4 takie epizody, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było ich trzydzieści.