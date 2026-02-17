Smogowóz na ulicach Warszawy. Jak strażnicy tropią trucicieli?

Warszawska Straż Miejska zyskała potężne narzędzie w walce o czyste powietrze. Nowy, elektryczny smogowóz to mobilne laboratorium, które dzięki unijnemu wsparciu pomaga namierzać osoby spalające niedozwolone odpady nawet podczas srogiej zimy.



Pojazd, zakupiony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, jest w pełni ekologiczny, co idealnie wpisuje się w jego misję. Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wykorzystują go do codziennych patroli, a jego wyposażenie pozwala na znacznie precyzyjniejsze działania niż dotychczas. System kamer z dużym przybliżeniem oraz wysuwany maszt sprawiają, że źródło podejrzanego dymu można zlokalizować z dużej odległości, bez konieczności natychmiastowego wchodzenia na posesję.

Operatorzy urządzenia podkreślają, że nowoczesny sprzęt nie tylko poprawia skuteczność, ale też komfort pracy w trudnych warunkach zimowych. Foto: Szymon Pulcyn

Precyzyjna technologia w służbie środowiska

Sercem mobilnego laboratorium są czułe sensory mierzące stężenie pyłów PM 2,5 oraz PM 10. Operatorzy urządzenia podkreślają, że nowoczesny sprzęt nie tylko poprawia skuteczność, ale też komfort pracy w trudnych warunkach zimowych. Gdy czujniki wskażą przekroczenia norm, strażnicy mogą natychmiast podjąć interwencję. Kontrole są kompleksowe – funkcjonariusze sprawdzają nie tylko to, co trafia do pieca, ale również sposób składowania odpadów oraz ogólną gospodarkę nieczystościami na terenie danej nieruchomości.

W zakres urządzeńna wyposażeniu smogowozu wchodzi także dron Foto: Szymon Pulcyn

Setki kontroli w każdym miesiącu

Statystyki pokazują, że warszawiacy coraz częściej reagują na sąsiadów zatruwających okolicę. Tylko w mroźnym styczniu do Straży Miejskiej wpłynęło 370 zgłoszeń. Najwięcej pracy strażnicy mieli w dzielnicach takich jak Białołęka i Wawer, podczas gdy w Śródmieściu czy Wilanowie interwencje należały do rzadkości. Każdego miesiąca mundurowi przeprowadzają średnio pół tysiąca kontroli, co w skali roku daje imponującą liczbę około 6 500 wizyt na posesjach prywatnych i w firmach.