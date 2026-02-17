Znany biurowiec zniknie z mapy Warszawy. Pekao Tower idzie do rozbiórki

Wieżowiec przy ulicy Grzybowskiej 53/57 na Woli, którego przez wiele lat głównym najemcą był Bank Pekao S.A., jest przygotowywany jest do wyburzenia. Inwestor złożył już wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Pekao Tower, który przez trzy dekady wpisywał się w krajobraz biznesowego centrum stolicy.



Dawna siedziba Banku Pekao S.A., znana również jako Gmach im. Mariana Kantona, to jeden z symboli architektonicznej transformacji Warszawy lat 90. Budynek o wysokości 85 metrów został oddany do użytku w 1993 roku według projektu chorwackiego architekta Miljenko Dumenčicia. Przez lata biurowiec oferujący około 20 tys. m2 powierzchni był sercem operacyjnym jednego z największych polskich banków.

Nowy właściciel i plany na przyszłość

Zmiany nabrały tempa w grudniu 2025 roku, kiedy Bank Pekao S.A. sfinalizował sprzedaż nieruchomości. Nabywcą została spółka Echo Investment, jeden z kluczowych graczy na polskim rynku deweloperskim. Jak podaje serwis urbanity.pl, już w styczniu 2026 roku do warszawskiego ratusza wpłynął oficjalny wniosek o pozwolenie na rozbiórkę konstrukcji. Jest to niezbędny krok formalny, który otwiera drogę do całkowitego przekształcenia tej działki.

Pekao Tower w czasach, gdy najemcą był Bank Pekao S.A. Foto: Adrian Grycuk

Nowoczesne sąsiedztwo wymusza zmiany

Lokalizacja przy Grzybowskiej znajduje się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się Woli. W bezpośrednim sąsiedztwie dawnego biurowca wyrosły w ostatnich latach nowoczesne drapacze chmur, takie jak Warsaw Spire, Warsaw Unit czy Generation Park. Starszy obiekt, mimo swojej historycznej roli, przestał przystawać do standardów panujących w tej części miasta.