Znany biurowiec zniknie z mapy Warszawy. Pekao Tower idzie do rozbiórki

Dawna siedziba Banku Pekao S.A., znana również jako Gmach im. Mariana Kantona, to jeden z symboli architektonicznej transformacji Warszawy lat 90. Budynek o wysokości 85 metrów został oddany do użytku w 1993 roku według projektu chorwackiego architekta Miljenko Dumenčicia. Przez lata biurowiec oferujący około 20 tys. m2 powierzchni był sercem operacyjnym jednego z największych polskich banków.
Zmiany nabrały tempa w grudniu 2025 roku, kiedy Bank Pekao S.A. sfinalizował sprzedaż nieruchomości. Nabywcą została spółka Echo Investment, jeden z kluczowych graczy na polskim rynku deweloperskim. Jak podaje serwis urbanity.pl, już w styczniu 2026 roku do warszawskiego ratusza wpłynął oficjalny wniosek o pozwolenie na rozbiórkę konstrukcji. Jest to niezbędny krok formalny, który otwiera drogę do całkowitego przekształcenia tej działki.
Pekao Tower w czasach, gdy najemcą był Bank Pekao S.A.
Lokalizacja przy Grzybowskiej znajduje się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się Woli. W bezpośrednim sąsiedztwie dawnego biurowca wyrosły w ostatnich latach nowoczesne drapacze chmur, takie jak Warsaw Spire, Warsaw Unit czy Generation Park. Starszy obiekt, mimo swojej historycznej roli, przestał przystawać do standardów panujących w tej części miasta.
Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, na miejscu Pekao Tower może powstać nowy gmach. Dopuszczalna wysokość nowej zabudowy w tym punkcie wynosi około 90–95 metrów. Przewiduje się, że nowa inwestycja zachowa biurowy charakter z rozbudowaną częścią usługową, co wpisuje się w aktualne trendy tworzenia wielofunkcyjnych przestrzeni miejskich.
Rozbiórka 20-kondygnacyjnego wieżowca będzie dużym wyzwaniem logistycznym, biorąc pod uwagę gęstą zabudowę między stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Choć budynek zniknie z panoramy, działka o powierzchni niemal 2,5 tys. m2 pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych gruntów inwestycyjnych w stolicy. Decyzja o wyburzeniu to wyraźny sygnał, że proces modernizacji warszawskiego City wciąż trwa i obejmuje kolejne biurowce.