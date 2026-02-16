Biało-czerwona armia idzie do rezerwy. Na ulicach będzie estetyczniej

Warszawskie ulice przechodzą estetyczną metamorfozę, która obejmuje nawet najmniejsze detale infrastruktury. Wysłużone biało-czerwone słupki sukcesywnie ustępują miejsca eleganckim, czarnym pachołkom z herbem miasta, znanym jako syrenki.



Słupki blokujące to stały element miejskiego krajobrazu, którego głównym zadaniem jest ochrona pieszych oraz porządkowanie ruchu. Przez lata jaskrawe, biało-czerwone barwy dominowały na stołecznych chodnikach, jednak dziś miasto stawia na rozwiązania, które łączą funkcjonalność z dbałością o wygląd przestrzeni publicznej. Programowa wymiana tych elementów to część szerszej strategii poprawy estetyki Warszawy, widocznej już przy dużych projektach, takich jak przebudowa placu Centralnego czy ulic Złotej i Zgoda.

Reklama Reklama

Proces zmian nabrał tempa w zeszłym roku, kiedy to rozpoczęto systematyczne usuwanie najbardziej zużytych i uszkodzonych słupków starego typu. Foto: mat. pras.

Proces zmian nabrał tempa w zeszłym roku, kiedy to rozpoczęto systematyczne usuwanie najbardziej zużytych i uszkodzonych słupków starego typu. Wiele z nich nie tylko szpeciło okolicę, ale wprowadzało również chaos architektoniczny. Za demontaż oraz montaż nowych elementów odpowiada miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Według deklaracji Zarządu Dróg Miejskich, działania te są planowane z wyprzedzeniem – urzędnicy unikają wymiany tam, gdzie w najbliższym czasie przewidziane są generalne remonty ulic, co pozwala na optymalne gospodarowanie budżetem.

Nowy standard na warszawskich chodnikach

W miejsce usuniętych barier pojawiają się tak zwane syrenki. Są to czarne słupki wykonane według standardu określonego w rozporządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy. Ich nazwa pochodzi od widniejącego na nich herbu stolicy. Nowe elementy występują w kilku wariantach, co pozwala na dopasowanie ich do konkretnej lokalizacji. W miejscach o znaczeniu historycznym montowane są wersje stylizowane, natomiast przy nowoczesnych arteriach pojawiają się modele o współczesnej linii.