-6.9°C
1005.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Biało-czerwona armia idzie do rezerwy. Na ulicach będzie estetyczniej

Publikacja: 16.02.2026 16:55

Mimo dużej skali działań, biało-czerwone słupki wciąż można spotkać w wielu punktach miasta.

Mimo dużej skali działań, biało-czerwone słupki wciąż można spotkać w wielu punktach miasta.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawskie ulice przechodzą estetyczną metamorfozę, która obejmuje nawet najmniejsze detale infrastruktury. Wysłużone biało-czerwone słupki sukcesywnie ustępują miejsca eleganckim, czarnym pachołkom z herbem miasta, znanym jako syrenki.

Słupki blokujące to stały element miejskiego krajobrazu, którego głównym zadaniem jest ochrona pieszych oraz porządkowanie ruchu. Przez lata jaskrawe, biało-czerwone barwy dominowały na stołecznych chodnikach, jednak dziś miasto stawia na rozwiązania, które łączą funkcjonalność z dbałością o wygląd przestrzeni publicznej. Programowa wymiana tych elementów to część szerszej strategii poprawy estetyki Warszawy, widocznej już przy dużych projektach, takich jak przebudowa placu Centralnego czy ulic Złotej i Zgoda.

Proces zmian nabrał tempa w zeszłym roku, kiedy to rozpoczęto systematyczne usuwanie najbardziej zuż

Proces zmian nabrał tempa w zeszłym roku, kiedy to rozpoczęto systematyczne usuwanie najbardziej zużytych i uszkodzonych słupków starego typu.

Foto: mat. pras.

Proces zmian nabrał tempa w zeszłym roku, kiedy to rozpoczęto systematyczne usuwanie najbardziej zużytych i uszkodzonych słupków starego typu. Wiele z nich nie tylko szpeciło okolicę, ale wprowadzało również chaos architektoniczny. Za demontaż oraz montaż nowych elementów odpowiada miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Według deklaracji Zarządu Dróg Miejskich, działania te są planowane z wyprzedzeniem – urzędnicy unikają wymiany tam, gdzie w najbliższym czasie przewidziane są generalne remonty ulic, co pozwala na optymalne gospodarowanie budżetem.

Nowy standard na warszawskich chodnikach

W miejsce usuniętych barier pojawiają się tak zwane syrenki. Są to czarne słupki wykonane według standardu określonego w rozporządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy. Ich nazwa pochodzi od widniejącego na nich herbu stolicy. Nowe elementy występują w kilku wariantach, co pozwala na dopasowanie ich do konkretnej lokalizacji. W miejscach o znaczeniu historycznym montowane są wersje stylizowane, natomiast przy nowoczesnych arteriach pojawiają się modele o współczesnej linii.

W ubiegłym roku usunięto ponad tysiąc biało-czerwonych słupków, zastępując je niemal taką samą liczb

W ubiegłym roku usunięto ponad tysiąc biało-czerwonych słupków, zastępując je niemal taką samą liczbą nowych konstrukcji.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

W ubiegłym roku usunięto ponad tysiąc biało-czerwonych słupków, zastępując je niemal taką samą liczbą nowych konstrukcji. Czarne słupki nie tylko lepiej komponują się z otoczeniem, ale są równie skuteczne w ograniczaniu nielegalnego parkowania i zabezpieczaniu stref pieszych. Dzięki nim przestrzeń miejska staje się bardziej spójna i uporządkowana.

Przyszłość estetyki miejskiej

Mimo dużej skali działań, biało-czerwone słupki wciąż można spotkać w wielu punktach miasta. W bazie zarządu dróg znajduje się jeszcze ponad siedem tysięcy takich elementów. Ich wymiana będzie prowadzona sukcesywnie, przy czym priorytetem pozostają miejsca reprezentacyjne oraz te, gdzie infrastruktura jest w najgorszym stanie technicznym.

Polecane
Obecnie kierowcy jadący w stronę centrum część trasy muszą pokonać ulicami Niemcewicza i Grójecką
infrastruktura drogowa
Wielkie zmiany przy pl. Zawiszy. Powstanie projekt rozbudowy Alej Jerozolimskich

Dla mieszkańców i turystów zmiana ta oznacza przede wszystkim przyjemniejszy odbiór wizualny warszawskich ulic. Rezygnacja z krzykliwych kolorów na rzecz stonowanej czerni sprawia, że elementy ochronne przestają dominować w krajobrazie, stając się dyskretnym, ale skutecznym strażnikiem porządku. To dowód na to, że w nowoczesnym zarządzaniu miastem dbałość o detale ma równie duże znaczenie, co wielkie inwestycje budowlane.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Siedziba Państwowego Muzeum Archeologicznego w Arsenale już jest po remoncie. Widzowie wejdą ponowni
muzea

Państwowe Muzeum Archeologiczne znów działa. Od kiedy nowe wystawy czasowe?

Opieka nad zwierzętami została objeta nowym planem przyjętym przez Radę Warszawy na rok 2026
zwierzę warszawskie

Warszawa stawia na kastrację i czipowanie

W aucie zatrzymanego 63-latka znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa
bezpieczeństwo

Fałszywym szeryfom już dziękujemy. Jeden wpadł w centrum handlowym

System pozwala sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale także datę zawarcia transakcji oraz podstawowe
ceny nieruchomości

Koniec domysłów na rynku nieruchomości. Warszawa ujawnia ceny

PKP Intercity zwiększy częstotliwość połączeń Warszawa - Białystok
kolej

Więcej połączeń stolicy z Podlasiem. PKP Intercity reaguje na rekordy

Warszawska Wytwórnia Energii przed oficjalnym uruchmieniem instalacji, które nastąpi 19 lutego.
ekologia

Nowa panorama Warszawy dzięki inwestycji za 1,65 mld złotych

Sprawca działał według powtarzalnego schematu: wyszukiwał ogłoszenia na portalach sprzedażowych, po
bezpieczeństwo

Hotelowa kryjówka nie pomogła oszustowi. Kryminalni namierzyli go

W ciągu najbliższych dwóch dni pogoda w Warszawie będzie mroźna
prognoza pogody

Mroźna aura nad Warszawą

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA