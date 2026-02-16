-9.8°C
Hotelowa kryjówka nie pomogła oszustowi. Kryminalni namierzyli go

Publikacja: 16.02.2026 09:45

Sprawca działał według powtarzalnego schematu: wyszukiwał ogłoszenia na portalach sprzedażowych, po czym umawiał się na bezpośrednie spotkania z osobami oferującymi drogie zegarki i biżuterię.

Foto: policja

M.B.
Kryminalni z Bemowa zatrzymali 27-latka podejrzanego o wyłudzenie luksusowej biżuterii i zegarków. Mężczyzna, który był już wcześniej poszukiwany przez sąd, wpadł w ręce funkcjonariuszy w jednym z krakowskich hoteli.

Akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego na Bemowie była zwieńczeniem działań operacyjnych dotyczących serii oszustw przy transakcjach sprzedaży wartościowych przedmiotów. Sprawca działał według powtarzalnego schematu: wyszukiwał ogłoszenia na portalach sprzedażowych, po czym umawiał się na bezpośrednie spotkania z osobami oferującymi drogie zegarki i biżuterię.

Podczas transakcji 27-latek przekonywał sprzedających, że zapłata za towar nastąpi w formie przelewów bankowych. Po odebraniu przedmiotów dochodziło do podpisania umowy, w której jednak celowo umieszczano zapis o dokonaniu zapłaty gotówką. W ten sposób pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd, tracąc mienie o łącznej wartości około 70 tys. zł bez otrzymania należnych środków.

Kolejne ofiary i odzyskane mienie

W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili, że w podobny sposób została oszukana kolejna osoba. W tym przypadku sprawca przejął zegarek wart 35 tys. zł, za który również nie zapłacił, mimo zawarcia stosownej umowy kupna-sprzedaży. Policjanci dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy, co pozwoliło im ustalić aktualne miejsce pobytu podejrzanego.

Zatrzymanie miało miejsce w Krakowie. Policjanci zaskoczyli 27-latka w pokoju hotelowym, gdzie udało się również odzyskać jeden z utraconych wcześniej zegarków. Po sprawdzeniu danych w systemach okazało się, że mężczyzna nie tylko dopuszczał się nowych przestępstw, ale był już poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Miał do odbycia karę roku i ośmiu miesięcy więzienia za wcześniejsze oszustwa.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Mężczyzna został przewieziony do komisariatu na warszawskim Bemowie, a następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Usłyszał tam zarzuty dotyczące oszustwa. Ze względu na fakt, że 27-latek był już wcześniej notowany za podobne czyny, śledczy wystąpili o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przestępstwo oszustwa grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: zyciewarszawy.pl

