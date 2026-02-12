3.8°C
Finał policyjnego pościgu za oszustami. Metoda na lekarza nie zadziałała

12.02.2026 15:30

W toku postępowania zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 51 lat

M.B.
Mokotowscy policjanci rozbili grupę wyłudzającą pieniądze od mieszkańców Warszawy. W ręce funkcjonariuszy wpadły trzy osoby, w tym 15-latka, u której znaleziono niemal 100 tys. zł pochodzących z przestępstwa. Sprawcy usłyszeli już zarzuty.

Działania operacyjne mokotowskich kryminalnych skupiły się na grupie stosującej popularny w ostatnim czasie schemat oszustwa. Sprawcy dzwonili do wybranych osób, podając się za lekarzy. Informowali o rzekomym krytycznym stanie zdrowia kogoś bliskiego i konieczności natychmiastowego opłacenia kosztownego leczenia. Po odbiór gotówki wysyłano następnie wyznaczonego kuriera.

230 tys. zł

przekroczyła suma strat poszkodowanych w oszustwach ztrzymanych

Przełom w sprawie nastąpił w drugiej połowie stycznia na warszawskim Bemowie. Policjanci zidentyfikowali samochód, którym poruszali się podejrzani. Próba zatrzymania przerodziła się w dynamiczną ucieczkę autem, a następnie pościg pieszy. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas 15-letnią dziewczynę. Miała przy sobie ponad 98 tys. zł, które chwilę wcześniej zostały wyłudzone od jednej z ofiar. Na miejscu zabezpieczono także telefony, karty SIM oraz samochód sprawców.

Zatrzymania w Łodzi i rola logistyka

Śledczy ustalili, że nastolatka nie działała samodzielnie. Kolejne kroki doprowadziły policjantów pod adres w Łodzi, gdzie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 51 lat. Zebrany materiał dowodowy pozwolił określić rolę młodszego z nich jako logistyka grupy. Mężczyzna brał udział w co najmniej czterech oszustwach na terenie stolicy, w których łączna suma strat przekroczyła 230 tys. zł.

15-latka, ze względu na swój wiek, została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Podczas zatrzymania 27-latek dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza, a policjanci znaleźli przy nim substancje psychotropowe. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola usłyszał on łącznie sześć zarzutów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Konsekwencje prawne i środki zapobiegawcze

Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 51-latek, usłyszał zarzuty pomocnictwa, poplecznictwa oraz posiadania narkotyków. Decyzją organów ścigania został on objęty policyjnym dozorem. Obu mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei 15-latka, ze względu na swój wiek, została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Jak nie dać się oszukać

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami proszącymi o pieniądze. Oszuści regularnie modyfikują swoje opowieści, podszywając się pod lekarzy, policjantów lub członków rodziny. Warto rozmawiać z bliskimi seniorami o tych zagrożeniach i przypominać im, by w razie wątpliwości zawsze kończyli rozmowę i samodzielnie dzwonili do osoby, która rzekomo potrzebuje pomocy.

