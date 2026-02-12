Finał policyjnego pościgu za oszustami. Metoda na lekarza nie zadziałała

Mokotowscy policjanci rozbili grupę wyłudzającą pieniądze od mieszkańców Warszawy. W ręce funkcjonariuszy wpadły trzy osoby, w tym 15-latka, u której znaleziono niemal 100 tys. zł pochodzących z przestępstwa. Sprawcy usłyszeli już zarzuty.



Działania operacyjne mokotowskich kryminalnych skupiły się na grupie stosującej popularny w ostatnim czasie schemat oszustwa. Sprawcy dzwonili do wybranych osób, podając się za lekarzy. Informowali o rzekomym krytycznym stanie zdrowia kogoś bliskiego i konieczności natychmiastowego opłacenia kosztownego leczenia. Po odbiór gotówki wysyłano następnie wyznaczonego kuriera.

230 tys. zł przekroczyła suma strat poszkodowanych w oszustwach ztrzymanych

Przełom w sprawie nastąpił w drugiej połowie stycznia na warszawskim Bemowie. Policjanci zidentyfikowali samochód, którym poruszali się podejrzani. Próba zatrzymania przerodziła się w dynamiczną ucieczkę autem, a następnie pościg pieszy. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas 15-letnią dziewczynę. Miała przy sobie ponad 98 tys. zł, które chwilę wcześniej zostały wyłudzone od jednej z ofiar. Na miejscu zabezpieczono także telefony, karty SIM oraz samochód sprawców.

Zatrzymania w Łodzi i rola logistyka

Śledczy ustalili, że nastolatka nie działała samodzielnie. Kolejne kroki doprowadziły policjantów pod adres w Łodzi, gdzie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 51 lat. Zebrany materiał dowodowy pozwolił określić rolę młodszego z nich jako logistyka grupy. Mężczyzna brał udział w co najmniej czterech oszustwach na terenie stolicy, w których łączna suma strat przekroczyła 230 tys. zł.