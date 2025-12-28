Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 45-letnią kobietę podejrzaną o oszustwo metodą na lekarza. Sprawczyni odebrała od 83-letniego mieszkańca warszawskiego Gocławia torbę zawierającą 207 400 zł.



Dzięki interwencji policjantów pieniądze wróciły do właściciela, a podejrzana trafiła do tymczasowego aresztu.

Przebieg oszustwa metodą na legendę

Do zdarzenia doszło po tym, jak przestępcy skontaktowali się telefonicznie z seniorem, podszywając się pod personel medyczny. Wprowadzili mężczyznę w błąd, twierdząc, że życie jego córki jest zagrożone, a jedyną szansą na ratunek jest zakup bardzo kosztownego lekarstwa. 83-latek, działając w przekonaniu, że pomaga bliskiej osobie, zgodził się przekazać zgromadzone oszczędności na wskazany cel.

Interwencja policjantów stołecznego wydziału kryminalnego

Funkcjonariusze monitorujący działania grup przestępczych pojawili się w okolicach miejsca zamieszkania pokrzywdzonego przed planowanym przekazaniem gotówki. Pod jedną z klatek schodowych zauważyli kobietę, której zachowanie wskazywało na zdenerwowanie i trudności z odnalezieniem właściwego adresu. Policjanci obserwowali moment, w którym senior wyszedł z budynku i przekazał 45-latce reklamówkę. Do zatrzymania doszło natychmiast po odebraniu przez nią pakunku.

Zabezpieczenie gotówki i zarzuty dla zatrzymanej

W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli w torbie kilkanaście kopert wypełnionych banknotami. Łączna suma odzyskanych środków wyniosła ponad 207 tysięcy złotych. Po zabezpieczeniu mienia funkcjonariusze wyjaśnili seniorowi mechanizm oszustwa i potwierdzili bezpieczeństwo jego córki. Zatrzymana kobieta została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Usłyszała tam zarzut usiłowania oszustwa, przy czym czynu tego dopuściła się w warunkach recydywy.

Środki zapobiegawcze i apele służb

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za urzędników, lekarzy lub funkcjonariuszy. Służby apelują, aby nigdy nie przekazywać gotówki osobom nieznajomym i o każdej podejrzanej próbie kontaktu niezwłocznie informować organy ścigania.