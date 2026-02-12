3.9°C
Nocne włamanie do sklepu na Bemowie zakończone zatrzymaniem

Publikacja: 12.02.2026 13:55

Zatrzymany na gorącym uczynku Białorusin usłyszał zarzut włamania. Dodatkowo okazało się, żę przebyw

Zatrzymany na gorącym uczynku Białorusin usłyszał zarzut włamania. Dodatkowo okazało się, żę przebywa w Polsce nielegalnie.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Bemowa zatrzymali 32-letniego obywatela Białorusi, który włamał się do sklepu po gotówkę. Funkcjonariusze nie tylko udaremnili kradzież, ale też ustalili, że mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie i przekazali go Straży Granicznej.

Do zdarzenia doszło na terenie Bemowa, gdzie funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego prowadzili rutynowy obchód dzielnicy. Ich uwagę przykuła wybita szyba w drzwiach wejściowych do jednego z placówek handlowych.

Przyłapany na gorącym uczynku za ladą

Podczas sprawdzania wnętrza lokalu policjanci zauważyli mężczyznę, który próbował ukryć się przed nimi za sklepową ladą. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej sforsował wejście i zdążył już zabrać pieniądze znajdujące się w środku. Sprawca został natychmiast zatrzymany i przewieziony do miejscowego komisariatu.

Zarzuty i problemy z legalnością pobytu

Dalsze czynności prowadzone przez policjantów przyniosły kolejne istotne ustalenia. Po sprawdzeniu danych zatrzymanego w systemach informatycznych wyszło na jaw, że jest on obywatelem Białorusi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z przepisami. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje surowe kary, jednak to nie koniec konsekwencji dla podejrzanego.

Przekazanie w ręce Straży Granicznej

Z uwagi na nieuregulowaną sytuację pobytową 32-latka, policjanci po zakończeniu niezbędnych czynności procesowych powiadomili odpowiednie służby. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom z placówki Straży Granicznej w Warszawie, którzy zajmą się dalszym postępowaniem związanym z jego nielegalnym pobytem w kraju.

