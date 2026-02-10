Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Kradzież luksusowego Maserati zakończyła się szybkim finałem. Mokotowscy policjanci namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do auta wartego 100 tys. zł. Obaj trafili do aresztu.



Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe zaskoczenie. Samochodu nie było, a wszystko wskazywało na to, że nie został odholowany. Sprawa była jasna – doszło do kradzieży z włamaniem. Mężczyzna zgłosił się więc na policję, a funkcjonariusze z Mokotowa od razu ruszyli do działania.

Za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stało dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat. Foto: policja

Szybka reakcja i konkretne tropy

Sprawą zajęli się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego. Równoległe działania przyniosły szybkie efekty. Już po krótkim czasie śledczy ustalili, że za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stoi dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat. Trop prowadził do Żyrardowa.

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych. Foto: policja

Zatrzymania w dwóch miastach

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych. Policjanci ruszyli do realizacji. Kilka dni temu 32-latek został zatrzymany w Żyrardowie. Tego samego dnia wpadł też jego młodszy wspólnik, którego policja namierzyła na warszawskim Bemowie. Obaj trafili do komendy przy ulicy Malczewskiego.