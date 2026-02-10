Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe zaskoczenie. Samochodu nie było.
Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe zaskoczenie. Samochodu nie było, a wszystko wskazywało na to, że nie został odholowany. Sprawa była jasna – doszło do kradzieży z włamaniem. Mężczyzna zgłosił się więc na policję, a funkcjonariusze z Mokotowa od razu ruszyli do działania.
Za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stało dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat.
Sprawą zajęli się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego. Równoległe działania przyniosły szybkie efekty. Już po krótkim czasie śledczy ustalili, że za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stoi dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat. Trop prowadził do Żyrardowa.
Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych.
Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych. Policjanci ruszyli do realizacji. Kilka dni temu 32-latek został zatrzymany w Żyrardowie. Tego samego dnia wpadł też jego młodszy wspólnik, którego policja namierzyła na warszawskim Bemowie. Obaj trafili do komendy przy ulicy Malczewskiego.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Policja podkreśla, że szybkie działania i dobra współpraca operacyjna były kluczem do sprawnego zatrzymania sprawców.