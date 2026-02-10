-3.5°C
1006.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Publikacja: 10.02.2026 12:50

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe zaskoczenie. Samochodu nie było.

Foto: mat. pras.

M.B.
Kradzież luksusowego Maserati zakończyła się szybkim finałem. Mokotowscy policjanci namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do auta wartego 100 tys. zł. Obaj trafili do aresztu.

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe zaskoczenie. Samochodu nie było, a wszystko wskazywało na to, że nie został odholowany. Sprawa była jasna – doszło do kradzieży z włamaniem. Mężczyzna zgłosił się więc na policję, a funkcjonariusze z Mokotowa od razu ruszyli do działania.

Za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stało dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat.

Za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stało dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat.

Foto: policja

Szybka reakcja i konkretne tropy

Sprawą zajęli się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego. Równoległe działania przyniosły szybkie efekty. Już po krótkim czasie śledczy ustalili, że za kradzieżą Maserati o wartości około 100 tys. zł stoi dwóch mężczyzn w wieku 19 i 32 lat. Trop prowadził do Żyrardowa.

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych.

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych.

Foto: policja

Zatrzymania w dwóch miastach

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wydał decyzję o przymusowym zatrzymaniu podejrzanych. Policjanci ruszyli do realizacji. Kilka dni temu 32-latek został zatrzymany w Żyrardowie. Tego samego dnia wpadł też jego młodszy wspólnik, którego policja namierzyła na warszawskim Bemowie. Obaj trafili do komendy przy ulicy Malczewskiego.

Reklama
Reklama

Areszt i poważne konsekwencje

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Polecane
Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy
bezpieczeństwo
Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Policja podkreśla, że szybkie działania i dobra współpraca operacyjna były kluczem do sprawnego zatrzymania sprawców.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trze
bezpieczeństwo

Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel

Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Mundurowi odwiedzają przede wszystkim opuszczone budynki, altanki na terenach ogródków działkowych o
miasto zimą

Dzielnicowi z Rembertowa sprawdzają pustostany

Władze Warszawy chcą by więcej alkoholu było sprzedawane w lokalach gastronomicznych, a mniej - w sk
pozwolenia na wyszynk

Zmiany w sprzedaży alkoholu w Warszawie. Będzie więcej koncesji dla gastronomii?

Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy
bezpieczeństwo

Feralny telefon w złości. 48-latek aresztowany za fałszywy alarm bombowy

Niebezpieczne warunki mogą utrzymać się w najbliższych godzinach
prognozy pogody

Warszawa szykuje się na gołoledź. Służby oczyszczania już w akcji

Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, wyniesionego na piedestał komunistycznego zbrodniarza, dzieło Zbignie
warszawskie historie...

Macte animo. Wspomnienie o Emilu Barchańskim

Dużo miejsca w programie poświęcono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami
zwierzę warszawskie

Jak miasto ma się opiekować zwierzętami? Program trafił do Rady

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA