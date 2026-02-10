-3.5°C
Życie Warszawy
Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Publikacja: 10.02.2026 14:15

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trzech minut.

Foto: mat. pras.

M.B.
W środę 11 lutego w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Warszawie mogą być słyszalne głośne sygnały syreny alarmowej. To tylko test techniczny – nie ma powodów do niepokoju.

W godz. 9-15 treningowo uruchomiona zostanie syrena alarmowa zainstalowana na terenie Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105. Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trzech minut.

Dlaczego syrena zostanie uruchomiona?

Uruchomienie syreny ma wyłącznie charakter techniczny. Chodzi o sprawdzenie, czy punkt alarmowy działa prawidłowo i jest gotowy do użycia w razie realnego zagrożenia. Testy tego typu są standardową procedurą i nie oznaczają żadnego niebezpieczeństwa.

Czy mieszkańcy powinni reagować?

Nie. Słyszane sygnały nie są alarmem i nie wymagają podejmowania jakichkolwiek działań. Mieszkańcy okolicznych osiedli powinni zachować spokój i potraktować dźwięk syreny jako element ćwiczeń technicznych.

