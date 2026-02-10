Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trzech minut.
W godz. 9-15 treningowo uruchomiona zostanie syrena alarmowa zainstalowana na terenie Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105. Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trzech minut.
Uruchomienie syreny ma wyłącznie charakter techniczny. Chodzi o sprawdzenie, czy punkt alarmowy działa prawidłowo i jest gotowy do użycia w razie realnego zagrożenia. Testy tego typu są standardową procedurą i nie oznaczają żadnego niebezpieczeństwa.
Nie. Słyszane sygnały nie są alarmem i nie wymagają podejmowania jakichkolwiek działań. Mieszkańcy okolicznych osiedli powinni zachować spokój i potraktować dźwięk syreny jako element ćwiczeń technicznych.
Rodzaje sygnałów alarmowych oraz komunikaty ostrzegawcze obowiązujące w Polsce określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 roku. To właśnie na jego podstawie prowadzone są testy systemów alarmowych w całym kraju.
Jeśli więc w środę usłyszysz syrenę w tej części Warszawy – możesz być spokojny. To tylko sprawdzian sprzętu, a nie sygnał zagrożenia.