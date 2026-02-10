Zmiany w sprzedaży alkoholu w Warszawie. Będzie więcej koncesji dla gastronomii?

Władze Warszawy chcą by więcej alkoholu było sprzedawane w lokalach gastronomicznych, a mniej - w sklepach
Zgodnie z przepisami prawa Rada Warszawy zobowiązana jest do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane też są osobno na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
Według przygotowanych przez urząd miasta przepisów limity w Warszawie miałyby wynosić:
Urzędnicy planują zmniejszyć łączny limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Warszawy o 290. „Nastąpi przeszeregowanie pomiędzy limitem dla sklepów a gastronomią – projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększenie limitu w gastronomii o 20” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Od 2019 r. w Warszawie maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi to 6140 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo (w tym 3020 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a 3120 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży), 5970 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), (2590 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 3380 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) oraz 4860 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu (w tym 1880 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a 2980 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży).
Urzędnicy, którzy przygotowali nowe przepisy, podkreślają, że od połowy 2024 r. liczba wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18 proc. alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) przewyższa ustalony limit zezwoleń. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są przedsiębiorcom w kolejności, zgodnie z listą w miarę jak zwalniają się limity zezwoleń.
„Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca kontynuuje sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, jest «dużym» przedsiębiorcą prowadzącym wiele punktów sprzedaży, czy też nowym dopiero rozpoczynającym działalność. Kolejność uzyskania zezwoleń wynika tylko z kryterium ustawowego – ustawa nie różnicuje przedsiębiorców na tych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zezwolenie od tych, którzy występują o kolejne w tym samym punkcie sprzedaży. Przedsiębiorcy, którzy od lat prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych w konkretnym lokalu, w żaden sposób nie są uprzywilejowani przy ubieganiu się o kolejne zezwolenie” – zapewniają urzędnicy.
Dodają, że w obecnej sytuacji z limitami, przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne mogą odczuwać niepewność, co do możliwości kontynuowania swojej działalności – nie wiedzą, czy uzyskają zezwolenia i nieprzerwanie będą mogli nadal prowadzić swoją działalność. W podobnej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć działalność w nowym lokalu gastronomicznym. Przygotowując i wyposażając lokal nie wiedzą, czy po zorganizowaniu punktu uzyskają zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Stąd propozycja przesunięcia w ramach ustalonego limitu, w taki sposób aby umożliwić prowadzenie lokali gastronomicznych.
Warszawa cały czas się rozwija, powstają nowe lokale gastronomiczne. Zyskuje również uznanie międzynarodowych organizacji za rekordowy wzrost sektora turystycznego w ostatnich latach, w tym wzrost udziału turystyki w PKB miasta.
„Z szacunku przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych wynika, że w porównaniu z 2023 r. w 2024 r. nastąpił znaczący wzrost ruchu turystycznego w Warszawie (+32 proc.). 91 proc. turystów skorzystało z bazy gastronomicznej miasta (89 proc. krajowych i 95 proc. zagranicznych).
Zgodnie z danymi Stołecznego Biura Turystyki, baza gastronomiczna generuje ponad 11 proc. przychodów w gospodarce turystycznej Warszawy. Podkreślić przy tym należy, że lokalna oferta gastronomiczna jest jednym z wyznaczników jakości życia dla mieszkańców miasta” – opisują urzędnicy.