Mniej konwencjonalne Walentynki

Odbiegając od tradycyjnej tematyki Dnia Świętego Walentego, Multikino tworzy inicjatywę dla osób spragnionych wrażeń. W ramach programu „Nocne Maratony Filmowe” 13 lutego w wybranych kinach sieci zorganizowane zostały dwa „Maratony Antywalentynkowe” – „NMF: Horrory” oraz „NMF: Piep*zyć Mickiewicza”.



Dla wielbicieli filmów grozy, wybrane zostały cztery tytuły, każdy o innej tematyce.

Dzieje się coś, czego nie da się wytłumaczyć

Przedpremierowo wyświetlony zostanie „Dźwięk Śmierci” o grupie młodych ludzi, którzy znajdują starożytny aztecki gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Nie wiedzą, że wystarcza jedno użycie, by ożywić śmiertelną klątwę. Z początku niewinna zabawa, szybko przeradza się w walkę o życie.

„Dźwięk Śmierci” to horror o zjawiskach nadprzyrodzonych w reżyserii Corina Hardy’ego, który znany jest także z produkcji „Zakonnica” z 2018 roku. Foto: mat. pras.

Drugi film to „Skażenie” gdzie wraz ze zmianą klimatu pod ziemią rośnie temperatura, rozmrażając zaraźliwy mikroorganizm, ukryty wiele dekad temu, w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista, zostają zmuszeni do podjęcia próby zapanowania nad zagrożeniem.

Trzecim seansem jest „Niedoręczony list” w klimacie retro VHS. Akcja rozpoczyna się, gdy zakrwawiony mężczyzna wrzuca list do skrzynki pocztowej chwilę po czym dogania go anonimowy oprawca. Koperta trafia do departamentu przesyłek zaginionych, a psychopatyczny morderca zrobi wszystko by ją odzyskać.