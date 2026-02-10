Mniej konwencjonalne Walentynki

W te Walentynki Multikino rezygnuje z przewidywalności
Dla wielbicieli filmów grozy, wybrane zostały cztery tytuły, każdy o innej tematyce.
Przedpremierowo wyświetlony zostanie „Dźwięk Śmierci” o grupie młodych ludzi, którzy znajdują starożytny aztecki gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Nie wiedzą, że wystarcza jedno użycie, by ożywić śmiertelną klątwę. Z początku niewinna zabawa, szybko przeradza się w walkę o życie.
„Dźwięk Śmierci” to horror o zjawiskach nadprzyrodzonych w reżyserii Corina Hardy’ego, który znany jest także z produkcji „Zakonnica” z 2018 roku.
Drugi film to „Skażenie” gdzie wraz ze zmianą klimatu pod ziemią rośnie temperatura, rozmrażając zaraźliwy mikroorganizm, ukryty wiele dekad temu, w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista, zostają zmuszeni do podjęcia próby zapanowania nad zagrożeniem.
Trzecim seansem jest „Niedoręczony list” w klimacie retro VHS. Akcja rozpoczyna się, gdy zakrwawiony mężczyzna wrzuca list do skrzynki pocztowej chwilę po czym dogania go anonimowy oprawca. Koperta trafia do departamentu przesyłek zaginionych, a psychopatyczny morderca zrobi wszystko by ją odzyskać.
Maraton zakończy produkcja „Dom Starców”. Jest to klasyczny przykład nurtu „nordyckiego horroru”. Planem zdjęciowym jest dom spokojnej starości, gdzie Joel decyduje się umieścić swoją, chorą na demencję matkę. Szybko jednak odkrywa, że w murach spokojnego z pozoru ośrodka dzieje się coś, czego nie da się wytłumaczyć ani chorobą, ani przemijaniem.
Odbiegając od tradycyjnej tematyki Dnia Świętego Walentego, Multikino tworzy inicjatywę dla osób spragnionych wrażeń.
Druga propozycja to maraton „Piep*zyć Mickiewicza”. Na pierwszy rzut oka, seria filmów jest krytyką tradycyjnego systemu edukacji. Jednak, autentyczność, buntowniczość i odwaga bohaterów podkreślają potrzebę wsparcia i równości. Wyrzucony z uczelni wykładowca Jan Sienkiewicz zostaje wychowawcą IIB. Razem ze swoimi uczniami, uważanymi za najgorszą klasę w szkole, udowadniają, że każdy zasługuje na drugą szansę, również sam nauczyciel.
Maraton „Piep*zyć Mickiewicza” jest także okazją, aby obejrzeć najnowszą część serii premierowo
Kolejna część historii „Piep*zyć Mickiewicza 2” przenosi nas poza szkolne mury, a bohaterowie mierzą się z konsekwencjami własnych wyborów, testując granice lojalności oraz budując trwałe relacje. Najnowsza, trzecia część „Piep*zyć Mickiewicza 3” to starcie z maturą, dorosłym życiem i planami na przyszłość. To także opowieść o tym jak zachować własną tożsamość w świecie, który wymaga dopasowania się do norm społecznych. Filmy poruszają powszechne zmagania, odczuwane nie tylko przez nastolatków, lecz także dorosłych.
Dwa zupełnie inne zestawy filmów to oferta dla tych którzy lubią bać się razem lub śmiać się we dwoje.
