Weekend pełen najnowszych filmowych produkcji

Repertuar Multikin pęka w szwach. Sieć ponownie zaskakuje różnorodną ofertą.



Dla widzów w każdym wieku

Na popularności zyskują filmy o tematyce związanej ze sztuczną inteligencją (AI). Jednym z nich jest futurystyczny thriller „90 minut do wolności”, w którym Chris Pratt wciela się w rolę detektywa, oskarżonego o zabójstwo żony. Zmuszony do udowodnienia swojej niewinności mężczyzna, musi znaleźć prawdziwego zabójcę, podczas 90-minutowego procesu prowadzonego przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, bez możliwości wyjścia z przesłuchania. W filmie występują także: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis i Chris Sullivan.

Druga propozycja to animacja familijna „Szybcy i sprytni”. Sprytny szop o ksywce „Sokół” wsiada do superszybkiego pociągu, którym zamierza dotrzeć na drugi koniec Ameryki. Nie wie jednak, że trafił w pułapkę żądnego zemsty borsuka. Tuż przed odjazdem, z pociągu ewakuowani zostają wszyscy pasażerowie, oprócz licznie zgromadzonych zwierzaków. To właśnie one, z dzielnym Sokołem na czele, zrobią wszystko by odkryć jaki jest plan tajemniczego porywacza, który przejął zdalną kontrolę nad rozpędzonym pociągiem i zapobiec katastrofie.

Szekspir w nowym świetle

Po raz pierwszy na ekranie pojawi się długo wyczekiwany „Hamnet”. Fikcja historyczna inspirowana jest ponadczasowym arcydziełem Williama Szekspira „Hamlet”. Akcja rozgrywa się w 1580 roku. William Szekspir poznaje swoją bratnią duszę, Agnes, z którą układa sobie życie. Kiedy mężczyzna wyjeżdża do Londynu w poszukiwaniu pracy, jego wybranka zostaje sama z trójką dzieci. Podczas nieobecności Williama dochodzi do tragedii, w wyniku której para traci syna Hamneta. Traumatyczne doświadczenie prowadzi do powstania legendarnego dzieła „Hamlet”.