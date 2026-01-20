-3°C
1029.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Weekend pełen najnowszych filmowych produkcji

Publikacja: 20.01.2026 09:00

Futurystyczny thriller „90 minut do wolności”, w którym Chris Pratt wciela się w rolę detektywa, osk

Futurystyczny thriller „90 minut do wolności”, w którym Chris Pratt wciela się w rolę detektywa, oskarżonego o zabójstwo żony, który zmuszony jest do udowodnienia swojej niewinności

Foto: mat. pras.

M.B.
Repertuar Multikin pęka w szwach. Sieć ponownie zaskakuje różnorodną ofertą.

Dla widzów w każdym wieku

Na popularności zyskują filmy o tematyce związanej ze sztuczną inteligencją (AI). Jednym z nich jest futurystyczny thriller „90 minut do wolności”, w którym Chris Pratt wciela się w rolę detektywa, oskarżonego o zabójstwo żony. Zmuszony do udowodnienia swojej niewinności mężczyzna, musi znaleźć prawdziwego zabójcę, podczas 90-minutowego procesu prowadzonego przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, bez możliwości wyjścia z przesłuchania. W filmie występują także: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis i Chris Sullivan.

Foto: mat. pras.

Druga propozycja to animacja familijna „Szybcy i sprytni”. Sprytny szop o ksywce „Sokół” wsiada do superszybkiego pociągu, którym zamierza dotrzeć na drugi koniec Ameryki. Nie wie jednak, że trafił w pułapkę żądnego zemsty borsuka. Tuż przed odjazdem, z pociągu ewakuowani zostają wszyscy pasażerowie, oprócz licznie zgromadzonych zwierzaków. To właśnie one, z dzielnym Sokołem na czele, zrobią wszystko by odkryć jaki jest plan tajemniczego porywacza, który przejął zdalną kontrolę nad rozpędzonym pociągiem i zapobiec katastrofie.

Foto: mat. pras.

Szekspir w nowym świetle

Po raz pierwszy na ekranie pojawi się długo wyczekiwany „Hamnet”. Fikcja historyczna inspirowana jest ponadczasowym arcydziełem Williama Szekspira „Hamlet”. Akcja rozgrywa się w 1580 roku. William Szekspir poznaje swoją bratnią duszę, Agnes, z którą układa sobie życie. Kiedy mężczyzna wyjeżdża do Londynu w poszukiwaniu pracy, jego wybranka zostaje sama z trójką dzieci. Podczas nieobecności Williama dochodzi do tragedii, w wyniku której para traci syna Hamneta. Traumatyczne doświadczenie prowadzi do powstania legendarnego dzieła „Hamlet”.

Reklama
Reklama

Foto: mat. pras.

Współczesny Sherlock Holmes

Dodatkowo, 26 stycznia w ramach cyklu „Kultowe Kino z Lotto” wszystkie kina sieci Multikino udostępniają kultowy kryminał „Na noże” z Danielem Craigiem, Crisem Evansem i Anną de Armas. W filmie, bardzo zamożny Harlan Trombley, zostaje zamordowany w swej posiadłości, dzień po 85. urodzinach. Przed tragedią w domu ofiary odbywa się huczna uroczystość, z udziałem jego pełnej sekretów rodziny. Śledztwo prowadzi wybitny detektyw Benoit Blanc, który w charakterystyczny dla siebie sposób, z determinacją i niezwykłą wprawą przedziera się przez sieć wzajemnych zależności, zawiści, pragnień, oskarżeń, a także finansowych oczekiwań. Poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” zostają na czas śledztwa, zamknięci w luksusowej posiadłości nieświadomie prowadzeni do odkrywającego prawdę, zaskakującego finału.

W ramach cyklu „Kultowe Kino z Lotto” wszystkie kina sieci Multikino udostępniają kultowy kryminał „

W ramach cyklu „Kultowe Kino z Lotto” wszystkie kina sieci Multikino udostępniają kultowy kryminał „Na noże” z 2019 roku.

Foto: mat. pras.

Przy tak różnorodnym repertuarze z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Kiedy obejrzymy filmy?

  • Od 23 stycznia: „Szybcy i sprytni”, „90 minut do wolności” i „Hamnet”
  • 26 stycznia godz. 20: „Na noże”
Reklama
Reklama

Bilety na pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej oraz przez aplikację mobilną.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Najnowszy pełnometrażowy dokument o artyście, którego historia od lat nie schodzi z ust miłośników s
17 stycznia, 2 lutego

Koszmar Zdzisława Beksińskiego na płótnie i poza nim

Styczeń oraz luty, Kino Muranów poświęciło twórczości Jima Jarmuscha
do 2 lutego

Filmy Jima Jarmuscha i urok ludzkiej niepewności

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy
do 8 lutego

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Kadr z filmu „Dreams” – to opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń
styczeń

Cena marzeń i wola przetrwania oraz trzecia część trylogii

"Wielki błękit" Luca Bessona z Jeanem Reno i Jeanem-Markiem Barrem to pozycja absolutnie kultowa
do Nowego Roku

Pokazy filmów wszech czasów

Przedpremierowe pokazy w Multikinie
od 25 grudnia

Przedpremierowe pokazy w Multikinie

"Nie otwieraj przed świętami" - kadr z kultowego slashera
piątek

Książkowy przykład kina klasy B

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie
piątek

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama