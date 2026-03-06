Była prezydent Warszawy zachęca do pracy w Brukseli. „Taka okazja zdarza się raz na 7 lat”

Do wtorku 10 marca można zgłaszać się do konkursu na urzędników unijnych. „To wyjątkowa okazja – ostatnia taka rekrutacja odbyła się 7 lat temu. Warto zatem wykorzystać szansę” – zachęca była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.



Termin składania wniosków mija 10 marca, w południe. Sama procedura nie jest skomplikowana. Wymagania to dyplom studiów wyższych (minimum licencjat) i znajomość dwóch języków UE (język polski też się liczy).

Nabór do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Później na kandydatów czekają testy sprawdzające myślenie analityczne, logikę i rozumienie tekstu oraz kompetencji kluczowych dla pracy w instytucjach UE.

Zarobki? Zaczynają się od ponad 6 tys. euro.

– Obecność Polaków w instytucjach europejskich wzmacnia naszą zdolność do skutecznego reprezentowania polskich interesów. Zachęcam zatem młodych ludzi do podjęcia tego wyzwania i wzięcia udziału w rekrutacji do instytucji UE. To wyjątkowa szansa dla wszystkich osób, które chcą pracować na rzecz całej Europy – zachęca Hanna Gronkiewicz-Waltz, warszawska posłanka do PE i była prezydent Warszawy.

Jak dodaje, osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do jej biura poselskiego. Otrzymają odpowiedź tak szybko, jak tylko to możliwe.