-1.2°C
1028.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Była prezydent Warszawy zachęca do pracy w Brukseli. „Taka okazja zdarza się raz na 7 lat”

Publikacja: 06.03.2026 07:40

Osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do biura poselskiego Hanny Gronk

Osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do biura poselskiego Hanny Gronkiewicz-Waltz

Foto: Biuro Hanny Gronkiewicz-Waltz

rbi
Do wtorku 10 marca można zgłaszać się do konkursu na urzędników unijnych. „To wyjątkowa okazja – ostatnia taka rekrutacja odbyła się 7 lat temu. Warto zatem wykorzystać szansę” – zachęca była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Termin składania wniosków mija 10 marca, w południe. Sama procedura nie jest skomplikowana. Wymagania to dyplom studiów wyższych (minimum licencjat) i znajomość dwóch języków UE (język polski też się liczy).

Nabór do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Później na kandydatów czekają testy sprawdzające myślenie analityczne, logikę i rozumienie tekstu oraz kompetencji kluczowych dla pracy w instytucjach UE.

Zarobki? Zaczynają się od ponad 6 tys. euro. 

– Obecność Polaków w instytucjach europejskich wzmacnia naszą zdolność do skutecznego reprezentowania polskich interesów. Zachęcam zatem młodych ludzi do podjęcia tego wyzwania i wzięcia udziału w rekrutacji do instytucji UE. To wyjątkowa szansa dla wszystkich osób, które chcą pracować na rzecz całej Europy – zachęca Hanna Gronkiewicz-Waltz, warszawska posłanka do PE i była prezydent Warszawy.

Jak dodaje, osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do jej biura poselskiego. Otrzymają odpowiedź tak szybko, jak tylko to możliwe.

Reklama
Reklama
Polecane
W sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. zatrudnionych było 1117,6 tys. osób
statystyka
W Warszawie płacą coraz gorzej. Jak wygląda stołeczny rynek pracy i przedsiębiorczości?

– Bardzo zależy mi, żeby jak najwięcej ambitnych młodych ludzi z Polski, z Warszawy, miało szansę rozwijać swoją karierę w centrum polityki europejskiej i zmieniać Unię. To jeden z moich kluczowych celów, z którym szłam do Parlamentu Europejskiego - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.

6 tys. euro miesięcznie na początek

W ramach konkursu zostanie wyłonionych 1490 kandydatów, którzy będą stanowić „bazę kadr” dla instytucji unijnych. Zarobki? Zaczynają się od ponad 6 tys. euro.

Eksperci nie mają wątpliwości: obywatelstwo ma znaczenie

Z danych wynika, że w strukturach UE pracuje obecnie 4,2 tys. polskich obywateli. To ledwie 5 proc. ogółu – nic więc dziwnego, że w raporcie European Democracy Consulting o geograficznych aspektach przywództwa w UE uznaje się nas za kraj niedoreprezentowany. Dla porównania Włosi stanowią 13,9 proc.  pracowników KE (przy 59 mln ludności tego kraju), a Hiszpanie 8,2 proc. (przy 47 mln ludności).

Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości: obywatelstwo ma znaczenie – im więcej będzie naszych rodaków na kluczowych stanowiskach w unijnej administracji, tym łatwiej będzie nam dbać o narodowe interesy.

Reklama
Reklama

Szczegóły naboru: https://eu-careers.europa.eu/pl/apply-graduate-administrators-competition-ad5.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W Alei Zjednoczenia na Starych Bielanach od kilkunastu już lat działa sklep charytatywny fundacji Su
recykling i dobroczynność

To miejsce łączy sąsiadów. Mieszkańcy Bielan bronią sklepu charytatywnego

Uczestnicy mieli do dyspozycji główną taflę o wymiarach 40 na 18 metrów, z której można było korzyst
podsumowanie sezonu

Tysiące osób na łyżwach. Podsumowanie sezonu na ursynowskim lodowisku

To co wydarzyło się w piwnicy na Pradze-Południe zaskoczyło nawet doświadczonych policjantów
bezpieczeństwo

Chciał do piwnicy, trafił do celi. Nakryty na próbie powtórnego włamu

W branży gier w Warszawie pracują różne firmy – od dużych, rozpoznawalnych na całym świecie studiów,
raport

Warszawa stała się centrum produkcji gier wideo. Jak wygląda ten rynek?

Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad dwa kilogramy marihuany
bezpieczeństwo

Policjanci na Białołęce przejęli ponad dwa kilogramy marihuany

Domki fińskie w rejonie ul. Johna Lennona
zabytki

Czy podwyżka czynszów zagraża przyszłości zabytkowego osiedla domków fińskich?

O wpis do rejestru willi Glassa zabiegały dwie organizacje: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologi
zabytki

Cztery konstancińskie wille trafiły pod ochronę

Dzięki działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanych.
bezpieczeństwo

Rozbito szajkę oszustów działających metodą na policjanta

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA