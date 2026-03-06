Była prezydent Warszawy zachęca do pracy w Brukseli. „Taka okazja zdarza się raz na 7 lat”

Osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do biura poselskiego Hanny Gronkiewicz-Waltz
Termin składania wniosków mija 10 marca, w południe. Sama procedura nie jest skomplikowana. Wymagania to dyplom studiów wyższych (minimum licencjat) i znajomość dwóch języków UE (język polski też się liczy).
Później na kandydatów czekają testy sprawdzające myślenie analityczne, logikę i rozumienie tekstu oraz kompetencji kluczowych dla pracy w instytucjach UE.
– Obecność Polaków w instytucjach europejskich wzmacnia naszą zdolność do skutecznego reprezentowania polskich interesów. Zachęcam zatem młodych ludzi do podjęcia tego wyzwania i wzięcia udziału w rekrutacji do instytucji UE. To wyjątkowa szansa dla wszystkich osób, które chcą pracować na rzecz całej Europy – zachęca Hanna Gronkiewicz-Waltz, warszawska posłanka do PE i była prezydent Warszawy.
Jak dodaje, osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do jej biura poselskiego. Otrzymają odpowiedź tak szybko, jak tylko to możliwe.
– Bardzo zależy mi, żeby jak najwięcej ambitnych młodych ludzi z Polski, z Warszawy, miało szansę rozwijać swoją karierę w centrum polityki europejskiej i zmieniać Unię. To jeden z moich kluczowych celów, z którym szłam do Parlamentu Europejskiego - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W ramach konkursu zostanie wyłonionych 1490 kandydatów, którzy będą stanowić „bazę kadr” dla instytucji unijnych. Zarobki? Zaczynają się od ponad 6 tys. euro.
Z danych wynika, że w strukturach UE pracuje obecnie 4,2 tys. polskich obywateli. To ledwie 5 proc. ogółu – nic więc dziwnego, że w raporcie European Democracy Consulting o geograficznych aspektach przywództwa w UE uznaje się nas za kraj niedoreprezentowany. Dla porównania Włosi stanowią 13,9 proc. pracowników KE (przy 59 mln ludności tego kraju), a Hiszpanie 8,2 proc. (przy 47 mln ludności).
Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości: obywatelstwo ma znaczenie – im więcej będzie naszych rodaków na kluczowych stanowiskach w unijnej administracji, tym łatwiej będzie nam dbać o narodowe interesy.
Szczegóły naboru: https://eu-careers.europa.eu/pl/apply-graduate-administrators-competition-ad5.