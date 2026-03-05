"Foki na Start". Mali pływacy ruszają do boju

Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy, a patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów.
Impreza rozpocznie się w sobotę, 28 marca 2026 roku, o godzinie 10. Miejscem sportowych zmagań będzie pływalnia przy ulicy Pod Strzechą 3. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy, a patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów. Celem spotkania jest przede wszystkim promocja aktywnego spędzania czasu i oswojenie dzieci z wodą w atmosferze wspólnej zabawy.
Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoje siły w dwóch konkurencjach. Każdy mały sportowiec przepłynie dystans 25 metrów na brzuchu oraz 25 metrów na plecach. O ostatecznej klasyfikacji zdecyduje łączny czas uzyskany w obu tych startach.
Organizatorzy dbają o komfort i bezpieczeństwo dzieci, dlatego podczas wyścigów można korzystać z przyborów wypornościowych, takich jak deski czy piankowe makarony. Co więcej, mali pływacy mogą liczyć na bezpośrednią asekurację rodziców w wodzie.
W zawodach „Foki na Start” nie ma przegranych. Każde dziecko, które weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz drobny upominek.
W zawodach „Foki na Start” nie ma przegranych. Każde dziecko, które weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz drobny upominek. To sprawia, że impreza ma charakter edukacyjny i motywacyjny, zachęcając maluchy do dalszego rozwijania pasji do pływania bez zbędnej presji na wynik.
Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc może być ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].
Rodzice mają czas na zapisanie swoich pociech do 25 marca 2026 roku, do godz. 12. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin zawodów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.