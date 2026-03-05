-1.2°C
"Foki na Start". Mali pływacy ruszają do boju

Publikacja: 05.03.2026 22:45

Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy, a patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Foto: mat. pras.

M.B.
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci z rocznika 2020 i młodsze na bezpłatne zawody pływackie. Wydarzenie odbędzie się 28 marca na pływalni Aqua Relaks. To doskonała okazja do sportowej zabawy w gronie rówieśników i rodziny.

Impreza rozpocznie się w sobotę, 28 marca 2026 roku, o godzinie 10. Miejscem sportowych zmagań będzie pływalnia przy ulicy Pod Strzechą 3. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy, a patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów. Celem spotkania jest przede wszystkim promocja aktywnego spędzania czasu i oswojenie dzieci z wodą w atmosferze wspólnej zabawy.

Konkurencje dla najmłodszych

Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoje siły w dwóch konkurencjach. Każdy mały sportowiec przepłynie dystans 25 metrów na brzuchu oraz 25 metrów na plecach. O ostatecznej klasyfikacji zdecyduje łączny czas uzyskany w obu tych startach.

Organizatorzy dbają o komfort i bezpieczeństwo dzieci, dlatego podczas wyścigów można korzystać z przyborów wypornościowych, takich jak deski czy piankowe makarony. Co więcej, mali pływacy mogą liczyć na bezpośrednią asekurację rodziców w wodzie.

W zawodach „Foki na Start” nie ma przegranych. Każde dziecko, które weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz drobny upominek.

Foto: mat. pras.

Nagrody dla każdego uczestnika

W zawodach „Foki na Start” nie ma przegranych. Każde dziecko, które weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz drobny upominek. To sprawia, że impreza ma charakter edukacyjny i motywacyjny, zachęcając maluchy do dalszego rozwijania pasji do pływania bez zbędnej presji na wynik.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

