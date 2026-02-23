5.2°C
Życie Warszawy
Pływackie emocje na Koncertowej. Ruszają zapisy na kolejny mityng Grand Prix

Publikacja: 23.02.2026 21:40

Mistrzostwa Ursynowa to impreza o wieloletniej tradycji, która na stałe wpisała się w kalendarz stołecznych wydarzeń sportowych.

Foto: mat. pras.

M.B.
W sobotę 14 marca na Ursynowie odbędzie się trzecie spotkanie w ramach jubileuszowego XXX Grand Prix w pływaniu. To idealny moment na sportowy debiut najmłodszych oraz walkę o cenne sekundy dla bardziej doświadczonych zawodników.

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na kolejną odsłonę popularnego cyklu zawodów. Rywalizacja odbędzie się na pływalni Koncertowa przy ul. Koncertowej 4. Oficjalne rozpoczęcie mityngu zaplanowano na godz. 9, kiedy to pierwsi zawodnicy wskoczą do wody, by walczyć o jak najlepsze czasy w swoich kategoriach wiekowych.

Wydarzenie dla każdego miłośnika wody

Mistrzostwa Ursynowa to impreza o wieloletniej tradycji, która na stałe wpisała się w kalendarz stołecznych wydarzeń sportowych. Jej największą siłą jest otwarta formuła. Na torach mogą spotkać się zarówno amatorzy, którzy chcą po prostu sprawdzić swoją formę, jak i osoby trenujące regularnie w klubach. Dla dzieci to często pierwsza okazja, by poczuć atmosferę profesjonalnych zawodów, stanąć na słupku startowym i usłyszeć sygnał startera.

Foto: mat. pras.

Kalendarz startów na 2026 rok

Marcowe zawody to dopiero półmetek pływackich zmagań. Cały cykl XXX Grand Prix składa się z pięciu spotkań, które pozwalają regularnie monitorować postępy treningowe. Po mityngu na Koncertowej zawodników czekają jeszcze dwa kluczowe wydarzenia:

  • IV mityng – 11 kwietnia 2026 r., ponownie na pływalni Koncertowa przy ul. Koncertowej 4.
  • V mityng (Wielki Finał) – 23 maja 2026 r., tym razem na pływalni Hirszfelda przy ul. Hirszfelda 11.

Warto pamiętać, że finałowe spotkanie jest momentem kulminacyjnym, podczas którego poznamy najlepszych pływaków całego sezonu w poszczególnych grupach wiekowych.

