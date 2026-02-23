Pływackie emocje na Koncertowej. Ruszają zapisy na kolejny mityng Grand Prix

Mistrzostwa Ursynowa to impreza o wieloletniej tradycji, która na stałe wpisała się w kalendarz stołecznych wydarzeń sportowych.
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na kolejną odsłonę popularnego cyklu zawodów. Rywalizacja odbędzie się na pływalni Koncertowa przy ul. Koncertowej 4. Oficjalne rozpoczęcie mityngu zaplanowano na godz. 9, kiedy to pierwsi zawodnicy wskoczą do wody, by walczyć o jak najlepsze czasy w swoich kategoriach wiekowych.
Jej największą siłą jest otwarta formuła. Na torach mogą spotkać się zarówno amatorzy, którzy chcą po prostu sprawdzić swoją formę, jak i osoby trenujące regularnie w klubach. Dla dzieci to często pierwsza okazja, by poczuć atmosferę profesjonalnych zawodów, stanąć na słupku startowym i usłyszeć sygnał startera.
Marcowe zawody to dopiero półmetek pływackich zmagań. Cały cykl XXX Grand Prix składa się z pięciu spotkań, które pozwalają regularnie monitorować postępy treningowe. Po mityngu na Koncertowej zawodników czekają jeszcze dwa kluczowe wydarzenia:
Warto pamiętać, że finałowe spotkanie jest momentem kulminacyjnym, podczas którego poznamy najlepszych pływaków całego sezonu w poszczególnych grupach wiekowych.
Osoby planujące udział w zawodach powinny wcześniej zajrzeć na stronę internetową organizatora. Znajduje się tam pełny regulamin, który określa dystanse oraz style pływackie obowiązujące w danej kategorii. Elektroniczne zapisy oraz szczegółowy harmonogram startów dostępne są pod adresem sport.um.warszawa.pl/waw/ucsir. Dobra organizacja i wcześniejsze zgłoszenie to gwarancja spokojnego przygotowania się do startu i uniknięcia stresu w dniu zawodów.