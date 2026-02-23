Apartamentowiec zamiast biurowca. Przy rondzie Radosława może stanąć 125-metrowy wieżowiec

Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziemne.
Firma Green Property Group wraca do procedury administracyjnej z nowym pomysłem na zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie kompleksu Forest- donosi urbanity.pl. Choć pierwotnie planowano w tym miejscu 120-metrowy biurowiec, obecna koncepcja zakłada budowę wysokościowca o funkcji mieszkalnej. Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziemne.
Nowa wieża przy Burakowskiej ma oferować przestrzeń dla około 770 mieszkańców. W planach ujęto maksymalnie 266 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej ponad 21 tys. m2. Projekt nie ogranicza się jednak tylko do funkcji mieszkalnej. Na parterze oraz w oddzielnym, dwukondygnacyjnym pawilonie handlowym, przewidziano miejsce na pięć lokali usługowych. Całość ma tworzyć spójny kompleks, który wpisze się w zmieniający się krajobraz okolic ronda Zgrupowania AK Radosław.
Inwestycja zakłada mocno rozbudowaną część podziemną. Pod budynkiem zaplanowano garaż, który pomieści do 310 samochodów. Co ciekawe, deweloper nie przewiduje żadnych miejsc postojowych na zewnątrz obiektu, co pozwoli na lepsze zagospodarowanie terenu wokół wieży. Powierzchnia zabudowy nadziemnej wyniesie około 1700 m2, natomiast łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji podziemnych przekroczy 14 tys. m2.
Teren potencjalnej zabudowy według Planu Zagospodarowaniu Terenu. Obszar zanaczony na grantowo to teren przyszłego budynku, na czerwono obszar potrzebny pod plac budowy
To nie jest pierwsze podejście do zabudowy tej działki. W 2024 roku próba realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej nie zyskała aprobaty komisji Ładu Przestrzennego. Inwestor zdecydował się jednak na zmianę założeń i ponowne rozpoczęcie formalności. Obecnie trwające postępowanie środowiskowe to kluczowy etap, który ma ocenić wpływ tak wysokiego budynku na najbliższe otoczenie.
Mimo złożenia wniosku o decyzję środowiskową, droga do rozpoczęcia budowy jest jeszcze daleka. Ponieważ inwestor zamierza skorzystać z formuły lex deweloper, ostateczne zielone światło dla 125-metrowej wieży będą musieli dać radni Warszawy. To od ich głosowania zależeć będzie, czy panorama stolicy w tym rejonie wzbogaci się o kolejny charakterystyczny punkt, tym razem o dominującej funkcji mieszkalnej.