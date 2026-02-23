Apartamentowiec zamiast biurowca. Przy rondzie Radosława może stanąć 125-metrowy wieżowiec

Inwestor planujący zabudowę działki przy ulicy Burakowskiej 4 wykonał kolejny krok w stronę realizacji projektu. Złożony wniosek o decyzję środowiskową dotyczy wysokiej wieży mieszkalnej wraz z pawilonem usługowym.



Firma Green Property Group wraca do procedury administracyjnej z nowym pomysłem na zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie kompleksu Forest- donosi urbanity.pl. Choć pierwotnie planowano w tym miejscu 120-metrowy biurowiec, obecna koncepcja zakłada budowę wysokościowca o funkcji mieszkalnej. Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziemne.

Mieszkania i usługi w nowoczesnym wydaniu

Nowa wieża przy Burakowskiej ma oferować przestrzeń dla około 770 mieszkańców. W planach ujęto maksymalnie 266 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej ponad 21 tys. m2. Projekt nie ogranicza się jednak tylko do funkcji mieszkalnej. Na parterze oraz w oddzielnym, dwukondygnacyjnym pawilonie handlowym, przewidziano miejsce na pięć lokali usługowych. Całość ma tworzyć spójny kompleks, który wpisze się w zmieniający się krajobraz okolic ronda Zgrupowania AK Radosław.

Zaplecze parkingowe i parametry techniczne

Inwestycja zakłada mocno rozbudowaną część podziemną. Pod budynkiem zaplanowano garaż, który pomieści do 310 samochodów. Co ciekawe, deweloper nie przewiduje żadnych miejsc postojowych na zewnątrz obiektu, co pozwoli na lepsze zagospodarowanie terenu wokół wieży. Powierzchnia zabudowy nadziemnej wyniesie około 1700 m2, natomiast łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji podziemnych przekroczy 14 tys. m2.