5.2°C
1006.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Apartamentowiec zamiast biurowca. Przy rondzie Radosława może stanąć 125-metrowy wieżowiec

Publikacja: 23.02.2026 16:00

Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziem

Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziemne.

Foto: mat. pras.

M.B.
Inwestor planujący zabudowę działki przy ulicy Burakowskiej 4 wykonał kolejny krok w stronę realizacji projektu. Złożony wniosek o decyzję środowiskową dotyczy wysokiej wieży mieszkalnej wraz z pawilonem usługowym.

Firma Green Property Group wraca do procedury administracyjnej z nowym pomysłem na zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie kompleksu Forest- donosi urbanity.pl. Choć pierwotnie planowano w tym miejscu 120-metrowy biurowiec, obecna koncepcja zakłada budowę wysokościowca o funkcji mieszkalnej. Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziemne.

Mieszkania i usługi w nowoczesnym wydaniu

Nowa wieża przy Burakowskiej ma oferować przestrzeń dla około 770 mieszkańców. W planach ujęto maksymalnie 266 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej ponad 21 tys. m2. Projekt nie ogranicza się jednak tylko do funkcji mieszkalnej. Na parterze oraz w oddzielnym, dwukondygnacyjnym pawilonie handlowym, przewidziano miejsce na pięć lokali usługowych. Całość ma tworzyć spójny kompleks, który wpisze się w zmieniający się krajobraz okolic ronda Zgrupowania AK Radosław.

Zaplecze parkingowe i parametry techniczne

Inwestycja zakłada mocno rozbudowaną część podziemną. Pod budynkiem zaplanowano garaż, który pomieści do 310 samochodów. Co ciekawe, deweloper nie przewiduje żadnych miejsc postojowych na zewnątrz obiektu, co pozwoli na lepsze zagospodarowanie terenu wokół wieży. Powierzchnia zabudowy nadziemnej wyniesie około 1700 m2, natomiast łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji podziemnych przekroczy 14 tys. m2.

Teren potencjalnej zabudowy według Planu Zagospodarowaniu Terenu. Obszar zanaczony na grantowo to te

Teren potencjalnej zabudowy według Planu Zagospodarowaniu Terenu. Obszar zanaczony na grantowo to teren przyszłego budynku, na czerwono obszar potrzebny pod plac budowy

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Kolejna próba realizacji projektu

To nie jest pierwsze podejście do zabudowy tej działki. W 2024 roku próba realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej nie zyskała aprobaty komisji Ładu Przestrzennego. Inwestor zdecydował się jednak na zmianę założeń i ponowne rozpoczęcie formalności. Obecnie trwające postępowanie środowiskowe to kluczowy etap, który ma ocenić wpływ tak wysokiego budynku na najbliższe otoczenie.

Polecane
Posiadacze wyżej położonych mieszkań w kompleksie Apartamenty Gutenberga będą mieli wspaniały widok
nieruchomości luksusowe
Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Decyzja w rękach miasta

Mimo złożenia wniosku o decyzję środowiskową, droga do rozpoczęcia budowy jest jeszcze daleka. Ponieważ inwestor zamierza skorzystać z formuły lex deweloper, ostateczne zielone światło dla 125-metrowej wieży będą musieli dać radni Warszawy. To od ich głosowania zależeć będzie, czy panorama stolicy w tym rejonie wzbogaci się o kolejny charakterystyczny punkt, tym razem o dominującej funkcji mieszkalnej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowocześniejsza płyta lądowiska to pewniejszy transport pacjentów w stanach nagłych
system ratownictwa

Lądowisko na Bródnie przejdzie modernizację. Pieniądze na szybszy ratunek w Warszawie

Zaskoczeni mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni z powrotem do Warszawy, gdzie usłyszeli zarzu
bezpieczeństwo

Próba kradzieży pod pretekstem zakupu

Mimo jasnego zakazu, mężczyzna zdecydował się zignorować postanowienie urzędowe i kontynuował porusz
bezpieczeństwo

Kolizja ujawniła katalog przewinień 40-letniego kierowcy

Mieszkańcy, którzy zorganizowali się w proteście, podkreślają, że nie są przeciwnikami tworzenia mie
przestrzeń miejska

Prywatny plac zabaw na publicznym skwerze. Żoliborzanie protestują przeciw ogrodzeniu zieleni

Do działań zaangażowano elitarne jednostki kontrterrorystyczne „BOA” oraz pododdziały z Białegostoku
bezpieczeństwo

Uderzenie w narkobiznes. Policja rozbiła grupę pseudokibiców

Nad osiedlem „wisi widmo dzikiej reprywatyzacji”. Sprawa dotyczy pięciu bloków przy ulicy Górczewski
Afera

Widmo reprywatyzacji na Woli. Setki rodzin w cieniu roszczeń znanej spółki

W styczniowym finale znalazła się irbisica śnieżna Suri
zwierzę warszawskie

Suri czy myszojeleń? Kto zostanie Zwierzakiem Miesiąca?

Wystawa „Plakat polski. Kolekcja”: Teodor Axentowicz II Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuk
instytucje kultury

Muzeum Plakatu znów zaprosi zwiedzających. Kiedy otwarcie?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA