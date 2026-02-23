Próba kradzieży pod pretekstem zakupu

Mokotowscy policjanci namierzyli dwóch mężczyzn, którzy pod pozorem kupna drogich smartfonów próbowali okraść sprzedawcę. Gdy oszustwo z przelewem wyszło na jaw, sprawcy użyli noża. Zostali zatrzymani zaledwie dzień później w innym województwie.



Spotkanie w sprawie zakupu telefonów komórkowych, do którego doszło w rejonie ulicy Puławskiej w Warszawie, miało być zwykłą transakcją handlową. Pokrzywdzony wystawił sprzęt na popularnym portalu ogłoszeniowym, a zainteresowani zakupem mężczyźni szybko nawiązali z nim kontakt. Podczas rozmowy sprawcy zadeklarowali chęć nabycia kilku urządzeń o łącznej wartości przekraczającej 18 tys. zł.

Problemy zaczęły się przy próbie płatności. Mężczyźni w wieku 24 i 28 lat zaproponowali wykonanie przelewu i pokazali sprzedawcy elektroniczne potwierdzenia transakcji. Dokumenty te okazały się jednak fałszywe i nie miały pokrycia w rzeczywistych operacjach bankowych.

Od oszustwa do groźby nożem

Gdy 20-letni sprzedawca zorientował się, że pieniądze nie wpłynęły na jego konto, stanowczo zażądał zwrotu telefonów. W tym momencie atmosfera spotkania gwałtownie się zmieniła. Zamiast oddać sprzęt, jeden z napastników wyciągnął nóż i zaczął grozić pokrzywdzonemu. Młodemu mężczyźnie udało się jednak bezpiecznie oddalić z miejsca zdarzenia i natychmiast zaalarmować funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Do akcji wkroczyli kryminalni oraz policjanci z wydziału zajmującego się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Dzięki szczegółowej analizie zebranych materiałów i pracy operacyjnej, śledczy szybko ustalili tożsamość podejrzanych. Trop prowadził poza granice województwa mazowieckiego.