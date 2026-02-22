5°C
1015.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Seryjni włamywacze zatrzymani w Warszawie

Publikacja: 22.02.2026 11:45

Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem

Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem

Foto: policja

M.B.
Warszawscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku zaraz po opuszczeniu jednej z posesji. Sąd zdecydował już o ich tymczasowym aresztowaniu na wniosek prokuratury.

Kryminalni z Komendy Stołecznej Policji od dłuższego czasu pracowali nad sprawami włamań do domów jednorodzinnych. Dzięki żmudnej analizie danych udało im się wytypować grupę osób oraz samochód, którym się poruszały. Funkcjonariusze przewidzieli, że kolejnym celem sprawców może być jedno z warszawskich osiedli i postanowili sprawdzić ten trop w terenie.

Policjanci wkroczyli do akcji w momencie, gdy sprawcy byli przekonani, że udało im się bezpiecznie o

Policjanci wkroczyli do akcji w momencie, gdy sprawcy byli przekonani, że udało im się bezpiecznie opuścić miejsce przestępstwa.

Foto: policja

Obserwacja i szybka interwencja

Podczas patrolowania wyznaczonego rejonu policjanci zauważyli poszukiwany pojazd. Obserwowali, jak trzech mężczyzn parkuje auto i udaje się w stronę prywatnej posesji. Po kilkudziesięciu minutach podejrzani wrócili do samochodu, jednak nie zdążyli odjechać. Policjanci wkroczyli do akcji w momencie, gdy sprawcy byli przekonani, że udało im się bezpiecznie opuścić miejsce przestępstwa.

Podczas patrolowania wyznaczonego rejonu policjanci zauważyli poszukiwany pojazd.

Podczas patrolowania wyznaczonego rejonu policjanci zauważyli poszukiwany pojazd.

Foto: policja

Dowody i narzędzia przestępstwa

Po zatrzymaniu funkcjonariusze szczegółowo przeszukali mężczyzn oraz ich otoczenie. Zabezpieczono gotówkę, która prawdopodobnie pochodziła z kradzieży, a także specjalistyczny sprzęt i narzędzia służące do pokonywania zabezpieczeń w budynkach. Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem, za co zgodnie z Kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności.

Reklama
Reklama
Polecane
Wulgarne napisy i rysunki szpecą niemal wszystkie ściany w centrum miasta
koszty dewastacji
Stolica wandali. Małe szanse, że sprawcy zapłacą za zniszczenia

Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymani trafili już do aresztu, ale to nie kończy działań śledczych. Policjanci podejrzewają, że mężczyźni mogą stać za wieloma innymi kradzieżami, do których dochodziło w ostatnim czasie w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Obecnie trwa weryfikacja wszystkich podobnych zdarzeń i sprawdzanie, czy materiały zabezpieczone przy podejrzanych łączą ich z pozostałymi włamaniami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na kilka tygodni przed wyborami 4 czerwca, na styku starej i nowej części otwockiego cmentarza, odkr
historia polski

Czy cmentarz w Otwocku kryje masowy grób żołnierzy AK? Sensacyjny post prezydenta miasta

Nowa koncepcja zakłada stworzenie linearnego parku, który wypełni deficyt zieleni w tej okolicy
przebudowa

Znamy datę wielkiej metamorfozy ulicy Kruczej

Udało się namierzyć punkt, w którym mimo braku zezwoleń oferowano gry hazardowe.
bezpieczeństwo

Hazard, gotówka i narkotyki. Służby zlikwidowały punkt gier

Iluminacja mostu zostanie unowocześniona, ale przejdzie także rewolucję.
przestrzeń miejska

Nowe iluminacje w Warszawie. Co pojawi się na Moście Śląsko-Dąbrowskim?

Profesor Dariusz Stola zastąi na stanowisku Zygmunta Stępińskiego, który kończy sowją kadencję
Kadry

Dariusz Stola znów na czele Muzeum POLIN

I nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. złoraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolne
inwestycje

Jaka będzie biblioteka w Wesołej? Konkurs rozstrzygnięty

Kluczową zmianą w tegorocznej 20. edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy
sport i rekreacja

Jubileuszowy Półmaraton Warszawski z rekordową frekwencją

Grupa zaatakowała funkcjonariuszy, chcąc zmusić ich do odstąpienia od czynności służbowych. Patrol m
bezpieczeństwo

Nocny wandalizm zakończony aresztem

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA