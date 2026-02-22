Seryjni włamywacze zatrzymani w Warszawie

Warszawscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku zaraz po opuszczeniu jednej z posesji. Sąd zdecydował już o ich tymczasowym aresztowaniu na wniosek prokuratury.



Kryminalni z Komendy Stołecznej Policji od dłuższego czasu pracowali nad sprawami włamań do domów jednorodzinnych. Dzięki żmudnej analizie danych udało im się wytypować grupę osób oraz samochód, którym się poruszały. Funkcjonariusze przewidzieli, że kolejnym celem sprawców może być jedno z warszawskich osiedli i postanowili sprawdzić ten trop w terenie.

Policjanci wkroczyli do akcji w momencie, gdy sprawcy byli przekonani, że udało im się bezpiecznie opuścić miejsce przestępstwa. Foto: policja

Obserwacja i szybka interwencja

Podczas patrolowania wyznaczonego rejonu policjanci zauważyli poszukiwany pojazd. Obserwowali, jak trzech mężczyzn parkuje auto i udaje się w stronę prywatnej posesji. Po kilkudziesięciu minutach podejrzani wrócili do samochodu, jednak nie zdążyli odjechać. Policjanci wkroczyli do akcji w momencie, gdy sprawcy byli przekonani, że udało im się bezpiecznie opuścić miejsce przestępstwa.

Podczas patrolowania wyznaczonego rejonu policjanci zauważyli poszukiwany pojazd. Foto: policja

Dowody i narzędzia przestępstwa

Po zatrzymaniu funkcjonariusze szczegółowo przeszukali mężczyzn oraz ich otoczenie. Zabezpieczono gotówkę, która prawdopodobnie pochodziła z kradzieży, a także specjalistyczny sprzęt i narzędzia służące do pokonywania zabezpieczeń w budynkach. Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem, za co zgodnie z Kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności.