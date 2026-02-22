Seryjni włamywacze zatrzymani w Warszawie

Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem
Kryminalni z Komendy Stołecznej Policji od dłuższego czasu pracowali nad sprawami włamań do domów jednorodzinnych. Dzięki żmudnej analizie danych udało im się wytypować grupę osób oraz samochód, którym się poruszały. Funkcjonariusze przewidzieli, że kolejnym celem sprawców może być jedno z warszawskich osiedli i postanowili sprawdzić ten trop w terenie.
Podczas patrolowania wyznaczonego rejonu policjanci zauważyli poszukiwany pojazd. Obserwowali, jak trzech mężczyzn parkuje auto i udaje się w stronę prywatnej posesji. Po kilkudziesięciu minutach podejrzani wrócili do samochodu, jednak nie zdążyli odjechać. Policjanci wkroczyli do akcji w momencie, gdy sprawcy byli przekonani, że udało im się bezpiecznie opuścić miejsce przestępstwa.
Po zatrzymaniu funkcjonariusze szczegółowo przeszukali mężczyzn oraz ich otoczenie. Zabezpieczono gotówkę, która prawdopodobnie pochodziła z kradzieży, a także specjalistyczny sprzęt i narzędzia służące do pokonywania zabezpieczeń w budynkach. Zgromadzone dowody okazały się wystarczające, by postawić zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem, za co zgodnie z Kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności.
Zatrzymani trafili już do aresztu, ale to nie kończy działań śledczych. Policjanci podejrzewają, że mężczyźni mogą stać za wieloma innymi kradzieżami, do których dochodziło w ostatnim czasie w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Obecnie trwa weryfikacja wszystkich podobnych zdarzeń i sprawdzanie, czy materiały zabezpieczone przy podejrzanych łączą ich z pozostałymi włamaniami.