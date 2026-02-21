Jubileuszowy Półmaraton Warszawski z rekordową frekwencją

Warszawa przygotowuje się do 20. Półmaratonu Warszawskiego, który wystartuje 22 marca. Na listach startowych dwóch biegów widnieje aż 33 tysiące osób, co czyni tę imprezę największym sportowym wydarzeniem w historii miasta.



Główny bieg na dystansie 21 kilometrów rozpocznie się o godzinie 11. Na starcie samego półmaratonu zamelduje się 25 tys. zawodników, czyli o połowę więcej niż w ubiegłym roku.

Tak duża frekwencja wymusiła na organizatorach wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, wzorowanych na najbardziej prestiżowych biegach świata z cyklu World Marathon Majors. Planowanie objęło między innymi precyzyjną konstrukcję fal startowych, aby zapewnić biegaczom bezpieczeństwo i odpowiednią przepustowość trasy.

Cały dystans przebiega przez pięć dzielnic: Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Pragę Północ oraz Pragę Południe

Nowa trasa przez serce Warszawy

Kluczową zmianą w tegorocznej edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy brzeg Wisły. Biegacze ruszą z mostu Poniatowskiego, ale zamiast przez niego przebiegać, od razu skierują się Alejami Jerozolimskimi w stronę Nowego Światu. Trasa poprowadzi przez historyczne punkty miasta, w tym Krakowskie Przedmieście obok Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego, a następnie przez Żoliborz i Bielany.