0.9°C
1017.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Jubileuszowy Półmaraton Warszawski z rekordową frekwencją

Publikacja: 21.02.2026 14:11

Kluczową zmianą w tegorocznej 20. edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy

Kluczową zmianą w tegorocznej 20. edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy brzeg Wisły.

Foto: materiały prasowe

M.B.
Warszawa przygotowuje się do 20. Półmaratonu Warszawskiego, który wystartuje 22 marca. Na listach startowych dwóch biegów widnieje aż 33 tysiące osób, co czyni tę imprezę największym sportowym wydarzeniem w historii miasta.

Główny bieg na dystansie 21 kilometrów rozpocznie się o godzinie 11. Na starcie samego półmaratonu zamelduje się 25 tys. zawodników, czyli o połowę więcej niż w ubiegłym roku.

Tak duża frekwencja wymusiła na organizatorach wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, wzorowanych na najbardziej prestiżowych biegach świata z cyklu World Marathon Majors. Planowanie objęło między innymi precyzyjną konstrukcję fal startowych, aby zapewnić biegaczom bezpieczeństwo i odpowiednią przepustowość trasy.

Cały dystans przebiega przez pięć dzielnic: Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Pragę Północ oraz Pragę Południe

Nowa trasa przez serce Warszawy

Kluczową zmianą w tegorocznej edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy brzeg Wisły. Biegacze ruszą z mostu Poniatowskiego, ale zamiast przez niego przebiegać, od razu skierują się Alejami Jerozolimskimi w stronę Nowego Światu. Trasa poprowadzi przez historyczne punkty miasta, w tym Krakowskie Przedmieście obok Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego, a następnie przez Żoliborz i Bielany.

Duża frekwencja wymusiła na organizatorach wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, wzorow

Duża frekwencja wymusiła na organizatorach wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, wzorowanych na najbardziej prestiżowych biegach świata

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Po wykonaniu zwrotu na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego, uczestnicy pobiegną na południe w kierunku mostu Gdańskiego. Ostatni etap wyścigu zaplanowano na prawym brzegu Wisły, a meta tradycyjnie znajdzie się na błoniach PGE Narodowego. Cały dystans przebiega przez pięć dzielnic: Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Pragę Północ oraz Pragę Południe.

Let’s run this party, czyli muzyczne urodziny

Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem zachęcającym do wspólnej zabawy. Na trasie zaplanowano kilkadziesiąt punktów muzycznych, które mają stworzyć atmosferę wielkiego miejskiego święta zarówno dla biegaczy, jak i kibiców. Muzyczny motyw przewodni pojawi się również na pamiątkowych medalach – zawodnicy otrzymają krążki stylizowane na płyty winylowe.

Dla osób, które nie czują się na siłach, by pokonać półmaraton, przygotowano New Balance Bieg na Piątkę. Ten bieg wystartuje o godz. 9 z Wybrzeża Szczecińskiego. Jego trasa prowadzi wzdłuż Wisły oraz przez most Świętokrzyski, a meta, podobnie jak w przypadku dłuższego dystansu, znajduje się przy PGE Stadionie Narodowym.

Dla osób, które nie czują się na siłach, by pokonać półmaraton, przygotowano New Balance Bieg na Pią

Dla osób, które nie czują się na siłach, by pokonać półmaraton, przygotowano New Balance Bieg na Piątkę.

Foto: mat. pras.

Ostatnia szansa na zapisy i pomoc innym

Choć lista startowa na główny bieg jest już zamknięta, wciąż można zarejestrować się na dystans 5 km. Uczestnicy mają możliwość startu w formule charytatywnej #BiegamDobrze. Pozwala ona na zbieranie funduszy, które realnie wspierają osoby potrzebujące, łącząc sportowe wyzwanie z pomaganiem.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Maraton Warszawski, która od lat promuje zdrowy tryb życia i amatorski sport w Polsce.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Grupa zaatakowała funkcjonariuszy, chcąc zmusić ich do odstąpienia od czynności służbowych. Patrol m
bezpieczeństwo

Nocny wandalizm zakończony aresztem

Z wojennej pożogi ocalały posągi Chopina i Moniuszki dłuta Władysława Mazura. W 2001 roku wróciły n
warszawskie historie...

Na Jasnej znów rozbrzmiały dźwięki muzyki

Wizualizacja pawilonu dla bezdomnych kotów, widok od strony północnej
zwierzę warszawskie

Koty ze schroniska jeszcze poczekają na swój pawilon. Inwestycja w Wawrze opóźniona

Historia sięga lat 50. W 1950 r. Minister Rolnictwa ustanowił zarząd przymusowy nad firmą C.Urlich,
nieruchomości

Spór o grunty przy Górczewskiej. Warszawa deklaruje wsparcie dla SM „Koło”

Obywatel Polski nie reagował na polecenia, stawiał opór i kierował w stronę funkcjonariuszy wulgarne
bezpieczeństwo

Znieważał funkcjonariuszy. Malta przeleciała mu koło nosa

Kompleks Murano będzie oddany do użytku już w listopadzie tego roku
nieruchomości luksusowe

Rekordowa transakcja. 26 mln zł za trzy apartamenty przy Anielewicza

Zatrzymana to 21-latka dobrze znana śródmiejskim funkcjonariuszom
bezpieczeństwo

Najpierw fałszywe alarmy, potem atak na policjanta. 21-latka już w areszcie

Zatrzymany 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 la
bezpieczeństwo

Rajd po Zalewie Zegrzyńskim zakończony zarzutami

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA