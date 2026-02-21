Jubileuszowy Półmaraton Warszawski z rekordową frekwencją

Kluczową zmianą w tegorocznej 20. edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy brzeg Wisły.
Główny bieg na dystansie 21 kilometrów rozpocznie się o godzinie 11. Na starcie samego półmaratonu zamelduje się 25 tys. zawodników, czyli o połowę więcej niż w ubiegłym roku.
Tak duża frekwencja wymusiła na organizatorach wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, wzorowanych na najbardziej prestiżowych biegach świata z cyklu World Marathon Majors. Planowanie objęło między innymi precyzyjną konstrukcję fal startowych, aby zapewnić biegaczom bezpieczeństwo i odpowiednią przepustowość trasy.
Kluczową zmianą w tegorocznej edycji jest lokalizacja startu, który został przeniesiony na lewy brzeg Wisły. Biegacze ruszą z mostu Poniatowskiego, ale zamiast przez niego przebiegać, od razu skierują się Alejami Jerozolimskimi w stronę Nowego Światu. Trasa poprowadzi przez historyczne punkty miasta, w tym Krakowskie Przedmieście obok Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego, a następnie przez Żoliborz i Bielany.
Po wykonaniu zwrotu na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego, uczestnicy pobiegną na południe w kierunku mostu Gdańskiego. Ostatni etap wyścigu zaplanowano na prawym brzegu Wisły, a meta tradycyjnie znajdzie się na błoniach PGE Narodowego. Cały dystans przebiega przez pięć dzielnic: Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Pragę Północ oraz Pragę Południe.
Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem zachęcającym do wspólnej zabawy. Na trasie zaplanowano kilkadziesiąt punktów muzycznych, które mają stworzyć atmosferę wielkiego miejskiego święta zarówno dla biegaczy, jak i kibiców. Muzyczny motyw przewodni pojawi się również na pamiątkowych medalach – zawodnicy otrzymają krążki stylizowane na płyty winylowe.
Dla osób, które nie czują się na siłach, by pokonać półmaraton, przygotowano New Balance Bieg na Piątkę. Ten bieg wystartuje o godz. 9 z Wybrzeża Szczecińskiego. Jego trasa prowadzi wzdłuż Wisły oraz przez most Świętokrzyski, a meta, podobnie jak w przypadku dłuższego dystansu, znajduje się przy PGE Stadionie Narodowym.
Choć lista startowa na główny bieg jest już zamknięta, wciąż można zarejestrować się na dystans 5 km. Uczestnicy mają możliwość startu w formule charytatywnej #BiegamDobrze. Pozwala ona na zbieranie funduszy, które realnie wspierają osoby potrzebujące, łącząc sportowe wyzwanie z pomaganiem.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Maraton Warszawski, która od lat promuje zdrowy tryb życia i amatorski sport w Polsce.