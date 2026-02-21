Jak będzie wyglądała biblioteka w Wesołej? Konkurs na koncepcję rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs na nową bibliotekę wraz z przestrzenią dla organizacji pozarządowych w Wesołej



Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji budynku Biblioteki Publicznej wraz z przestrzenią przeznaczoną dla NGO. Program funkcjonalny budynku przewidziano na ok. 500 m2. Koncepcja budynku zakładała stworzenie m.in. przestrzeni bibliotecznej z czytelnią i wypożyczalnią, strefy dla młodzieży z częścią VR czy kuchni warsztatowej.

Reklama Reklama

Nagrody w konkursie na koncepcję nowej biblioteki w Wesołej

I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi została przyznana pracowni architektonicznej XYSTUDIO. Skład autorski: Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Daniel Chiłła.

Praca została nagrodzona ze względu na niezwykle przemyślane spełnienie wszystkich wytycznych konkursowych, w tym przede wszystkim klarowny układ funkcjonalny wnętrza oraz uwzględnienie wszystkich istniejących na działce drzew.

Projekt nadaje właściwą hierarchię poszczególnym przestrzeniom – w centralnym miejscu lokalizuje czytelnię otoczoną regałami z książkami, dodatkowo podkreśloną świetlikiem w dachu. W twórczy sposób potraktowano regały na książki, które zostały zintegrowane z konstrukcją i stanowią ściany wnętrz; przerwy między regałami wykorzystano jako ciągi komunikacyjne. Doceniono bardzo dobre spełnienie postulatów projektowania uniwersalnego, zapewniającego dostępność dla wszystkich użytkowników.