Życie Warszawy
Jak będzie wyglądała biblioteka w Wesołej? Konkurs na koncepcję rozstrzygnięty

Publikacja: 21.02.2026 16:06

I nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. złoraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolne

I nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. złoraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi została przyznana pracowni architektonicznej XYSTUDIO.

Foto: UM Warszawa

Rozstrzygnięty został konkurs na nową bibliotekę wraz z przestrzenią dla organizacji pozarządowych w Wesołej

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji budynku Biblioteki Publicznej wraz z przestrzenią przeznaczoną dla NGO. Program funkcjonalny budynku przewidziano na ok. 500 m2. Koncepcja budynku zakładała stworzenie m.in. przestrzeni bibliotecznej z czytelnią i wypożyczalnią, strefy dla młodzieży z częścią VR czy kuchni warsztatowej.

Nagrody w konkursie na koncepcję nowej biblioteki w Wesołej

I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi została przyznana pracowni architektonicznej XYSTUDIO. Skład autorski: Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Daniel Chiłła.

Praca została nagrodzona ze względu na niezwykle przemyślane spełnienie wszystkich wytycznych konkursowych, w tym przede wszystkim klarowny układ funkcjonalny wnętrza oraz uwzględnienie wszystkich istniejących na działce drzew.

Projekt nadaje właściwą hierarchię poszczególnym przestrzeniom – w centralnym miejscu lokalizuje czytelnię otoczoną regałami z książkami, dodatkowo podkreśloną świetlikiem w dachu. W twórczy sposób potraktowano regały na książki, które zostały zintegrowane z konstrukcją i stanowią ściany wnętrz; przerwy między regałami wykorzystano jako ciągi komunikacyjne. Doceniono bardzo dobre spełnienie postulatów projektowania uniwersalnego, zapewniającego dostępność dla wszystkich użytkowników.

Zaprojektowano ciekawe elewacje o wysokich walorach estetycznych, wykorzystujące pasywne rozwiązania zapobiegające przegrzewaniu pomieszczeń oraz niezwykle atrakcyjne wnętrza, które można w elastyczny sposób wykorzystywać do organizacji wydarzeń integrujących lokalną społeczność.

II nagroda pieniężna w wysokości 20 tys. zł została przyznana Pracowni Projektowej Jędrak-Kościesza. Skład autorski: Karina Jędrak-Kościesza, Magdalena Wnęk. Autor: Jędrak-Kościesza Pracownia Projektowa. Praca została doceniona ze względu na właściwe wpisanie budynku – zarówno skalą, jak i ukształtowaniem bryły – w istniejące otoczenie.

Poprzez wytworzenie placu sąsiedzkiego od strony ulicy, budynek „zaprasza” mieszkańców do wejścia. Otwarcie na ogród od strony przedszkola tworzy właściwą relację z otoczeniem i uwzględnia przedszkolaków jako najbliższych, potencjalnych użytkowników. Struktura budynku daje możliwość łatwego wydzielenia części przeznaczonej dla NGO od biblioteki oraz poprawę funkcjonalności bez konieczności wprowadzania zmian strukturalnych i konstrukcyjnych. Doceniono skromną bryłę budynku oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające zrównoważyć dobry efekt architektoniczny z racjonalnym budżetem projektu.

III nagroda pieniężna w wysokości 15 tys. zł została przyznana uczestnikom biorącym udział wspólnie: pracowni JANUS architektura oraz Piotrowi Pasierbińskiemu. Skład autorski: Duc Ngo, Piotr Pasierbiński, Hoang-Ahn Pham.

Praca została nagrodzona za oryginalne uwzględnienie leśnego kontekstu działki oraz sąsiedztwa przedszkola. Budynek, dzięki swojej niewielkiej skali, wtapia się w otoczenie, tworząc przy tym przyjazną, wewnętrzną przestrzeń sprzyjającą skupieniu.

Wyróżnienia w konkursie na koncepcję nowej biblioteki w Wesołej

Wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej o wysokości 4 tys. zł otrzymuje pracownia FOROOM z Warszawy. Skład autorski: Konrad Waligóra, Zuzanna Jędrzejewska, Mateusz Pura, Jan Polski, Bartłomiej Grotte, Maciej Pędzich, Rafał Jedliński, Anna Więckowska.

Praca została wyróżniona za wizualne połączenie parteru budynku z lasem, ciekawą koncepcję górnego doświetlenia oraz wydzielenie czytelni regałami zintegrowanymi z konstrukcją budynku.

Wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej o wysokości 4 tys. zł otrzymuje praca autorstwa Mateusza Mindziaka. Skład autorski: Mateusz Mindziak, Oliwia Wieczorek, Monika Dębkowska.

Praca została wyróżniona ze względu na ekspozycję przestrzeni bibliotecznej na walory przyrodnicze miejsca. Doceniono otwarty, czytelny układ funkcjonalny porządkujący wnętrze oraz twórczą interpretację lokalności.

