W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w Koszykówce 3x3. Do 7 czerwca na Placu Centralnym rywalizuje 40 reprezentacji z 26 państw. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik po turnieju, harmonogram startów Polaków oraz zasady transportu miejskiego.



Na Placu Centralnym w Warszawie wybudowano pełnowymiarowy obiekt sportowy, który dysponuje trybunami przeznaczonymi dla 2,5 tysiąca widzów oraz profesjonalnymi boiskami.

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Mecze turniejowe podzielono na dwa bloki:

• Sesje poranne: Trwają od 1 do 4 czerwca w godzinach 12:00–16:00. Wejście na trybuny w tym czasie jest w pełni darmowe, jednak liczba miejsc jest ograniczona pojemnością obiektu.

• Sesje wieczorne oraz faza pucharowa: Rozpoczynają się od godziny 16:40. Wstęp na tę część wydarzenia jest możliwy wyłącznie po okazaniu biletu.

Wszystkie wejściówki na sesje wieczorne zostały wyprzedane. Posiadacze biletów mają przypisane konkretne miejsca na widowni. Organizatorzy zezwalają na opuszczanie areny głównej (np. w celu udania się do punktów gastronomicznych) i powrót na wyznaczone krzesełko w trakcie trwania danej sesji.

Terminarz występów reprezentacji Polski

W turnieju startuje zarówno kobieca, jak i męska kadra narodowa. Wszystkie spotkania z udziałem Polaków zaplanowano w sesjach wieczornych.

KoszKadra Kobiet (Grupa A) rozegrała już pierwsze mecze 1 czerwca, pokonując Madagaskar 20:10 oraz ulegając Czechom 12:14. Kolejne mecze Polek odbędą się w środę, 3 czerwca:

• godz. 18:55: Polska – Azerbejdżan

• godz. 20:45: Polska – Holandia

KoszKadra Mężczyzn (Grupa B) debiutuje w turnieju we wtorek, 2 czerwca. Harmonogram ich spotkań wygląda następująco:

• 2 czerwca, godz. 19:45: Polska – Mongolia

• 2 czerwca, godz. 21:35: Polska – Łotwa

• 4 czerwca, godz. 19:45: Polska – Czechy

• 4 czerwca, godz. 21:35: Polska – USA

Atrakcje w strefie kibica pod PKiN

Obok stadionu, na terenie przylegającym do Pałacu Kultury i Nauki, zorganizowano ogólnodostępną strefę kibica. Działa ona codziennie w godzinach 11:00–22:00. Wstęp do niej nie wymaga posiadania biletu meczowego.

W strefie przewidziano punkty gastronomiczne, występy muzyczne, pokazy oraz animacje dla dzieci i dorosłych. Znajduje się tam także oficjalne stoisko m.st. Warszawy z punktem informacyjnym, w którym można poznać turystyczne walory miasta. Ze względów bezpieczeństwa przy wejściu do strefy prowadzona jest obowiązkowa kontrola osób oraz wnoszonego bagażu.

Darmowa komunikacja miejska dla uczestników i kibiców

Władze Warszawy wprowadziły ułatwienia transportowe. Wybrane grupy osób mogą podróżować bez opłat pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej). Uprawnienie to obowiązuje wyłącznie w granicach 1. strefy biletowej.

Do darmowych przejazdów uprawnieni są:

• Kibice: na podstawie ważnego biletu na mecz lub oficjalnego zaproszenia wydanego przez FIBA bądź Polski Związek Koszykówki;

• Uczestnicy: zawodnicy, trenerzy, fizjoterapeuci, sędziowie oraz delegaci FIBA na podstawie oficjalnego identyfikatora;

• Wolontariusze: na podstawie identyfikatora (ulga obowiązuje do 8 czerwca).

Zwolnienie z opłat nie obejmuje przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich (KM) oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), również w przypadku korzystania z oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”. Urząd Miasta rekomenduje dojazd na Plac Centralny transportem publicznym ZTM.