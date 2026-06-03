Warszawa powołała Zespół ds. dzikich zwierząt, który ma rozwiązać narastający problem obecności dzików w mieście. Eksperci, naukowcy i społecznicy wspólnie wypracują rekomendacje godzące bezpieczeństwo mieszkańców z ochroną przyrody.



Dziki na osiedlach mieszkaniowych, w parkach, a nawet w pobliżu placówek oświatowych to coraz częstszy widok w stolicy. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zgłoszeń mieszkańców oraz powtarzające się niebezpieczne incydenty, prezydent Warszawy podpisał zarządzenie powołujące specjalny Zespół ds. dzikich zwierząt. Jak informuje stołeczny ratusz, nowe gremium zainaugurowało swoją działalność podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 25 maja.

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Konflikt interesów w mieście

Obecność dzików w gęsto zabudowanym mieście rodzi poważne wyzwania logistyczne i społeczne. Z jednej strony priorytetem władz pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony wzrasta świadomość ekologiczna opinii publicznej, która domaga się humanitarnego traktowania zwierząt oraz etycznego zarządzania ich populacją.

Dotychczas stosowane metody doraźne okazały się niewystarczające. Środki zapachowe oraz systemy odstraszania hukowego wykazują niską skuteczność w skali aglomeracji i są trudne do wdrożenia na szeroką skalę. Z kolei rozwiązania radykalne dopuszczone przez prawo – takie jak odstrzał redukcyjny czy odłów połączony z uśmierceniem – generują silne protesty społeczne i kontrowersje.

Przepisy o ASF blokują relokację

Barierą w humanitarnym rozwiązywaniu kryzysu są ograniczenia prawne obowiązujące od 2017 roku. Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF), krajowe przepisy kategorycznie zabraniają wywożenia odłowionych dzików poza granice administracyjne miast. Tradycyjna relokacja zwierząt na bezpieczne tereny leśne i pozamiejskie jest obecnie niemożliwa, co zmusza samorząd do poszukiwania zupełnie nowych, legalnych narzędzi.

Naukowe analizy zamiast działań doraźnych

Zadaniem nowo powołanego organu doradczego jest odejście od metod intuicyjnych na rzecz strategii opartych na twardych danych i wiedzy eksperckiej. Zespół zajmie się szczegółową analizą przyczyn oraz skutków migracji zwierząt do miast. Efektem tych prac ma być stworzenie oficjalnych rekomendacji, które pozwolą na harmonijne i bezpieczne współistnienie ludzi oraz dzikiej fauny w Warszawie.

W skład interdyscyplinarnego gremium weszli specjaliści reprezentujący różne środowiska. Pracami kieruje Magdalena Młochowska, Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy. Do współpracy zaproszono przedstawicieli Rady Miasta, Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony zwierząt, a także naukowców z kluczowych instytucji badawczych: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W dyskusjach uczestniczą również praktycy z Kampinoskiego Parku Narodowego, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych odpowiedzialnych za porządek oraz środowisk łowieckich. Wspólne wypracowanie nowych, skutecznych procedur, zgodnych z restrykcyjnym prawem i akceptowalnych społecznie, stanowi główne wyzwanie, przed którym stają obecnie władze stolicy.