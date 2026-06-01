Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na rozbetonowanie i zazielenienie ronda de Gaulle’a. Wokół słynnej palmy posadzonych zostanie blisko 7 tysięcy nowych roślin. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.



Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wraz z urzędem miasta zapowiedzieli gruntowne zmiany w przestrzeni ronda de Gaulle’a. Urzędnicy ogłosili postępowanie przetargowe, którego celem jest usunięcie zbędnych płyt chodnikowych oraz asfaltu z centralnej wyspy skrzyżowania i zastąpienie ich naturalną roślinnością. Firmy zainteresowane realizacją tego zadania mogą składać swoje oferty do 15 czerwca. Wybrany w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do sfinalizowania wszystkich prac budowlanych i ogrodniczych przed końcem bieżącego roku.

Nowa aranżacja wokół palmy

Głównym założeniem projektu jest likwidacja nadmiaru betonu na obszarze około 500 metrów kwadratowych. W zamian na rondzie pojawi się niemal 7 tysięcy nowych okazów – będą to głównie byliny oraz rośliny cebulowe. Układ zieleni ma bezpośrednio nawiązywać do egzotycznego charakteru stojącej tam od lat palmy.

Projekt przewiduje utworzenie niewielkich pagórków, które zostaną obsadzone ostnicą oraz werbeną. Z kolei na pozostałej, odzyskiwanej przestrzeni wyspy posadzone zostaną szałwie i kocimiętki. Zastosowanie tych konkretnych gatunków roślin, charakteryzujących się niebiesko-fioletowymi barwami, ma stworzyć spójną kompozycję wizualną otaczającą centralny punkt skrzyżowania.

Urzędnicy zadbali również o aspekty czysto praktyczne i logistyczne. Nowe zagospodarowanie terenu nie wpłynie negatywnie na pracę służb ratunkowych czy porządkowych. Na rondzie de Gaulle’a zostaną zachowane specjalne zatoki postojowe, przeznaczone m.in. dla pojazdów policji. Rozwiązanie to oparto na sprawdzonych już wzorcach, które wcześniej wdrożono podczas modernizacji ronda Dmowskiego.

Kolejny etap walki z miejskimi wyspami ciepła

Planowane rozpłytowanie ronda de Gaulle’a stanowi część długofalowej strategii przekształcania stolicy, realizowanej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Systematyczne zastępowanie nieprzepuszczalnych powierzchni zielenią przynosi wymierne korzyści dla środowiska miejskiego. Roślinność w centrach aglomeracji odgrywa kluczową rolę w obniżaniu temperatury i przeciwdziałaniu powstawaniu tzw. miejskich wysp ciepła. Dodatkowo poprawia ona retencję wody opadowej, ogranicza hałas uliczny oraz zatrzymuje pyły i zanieczyszczenia powietrza.

Opisywana inwestycja to kolejny krok w procesie zazieleniania śródmieścia Warszawy. Podobne działania zrealizowano już przy tworzeniu placu Centralnego, który stał się przestrzenią wypoczynkową dla mieszkańców. Obecnie na finiszu są także prace budowlane w rejonie ulic Złotej i Zgoda, gdzie nowa zieleń również stanowi kluczowy element przebudowy.