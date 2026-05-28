Terminowo kończą się prace torowe na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej. W sobotę, 30 maja, tramwaje linii 1, 22 i 24 wrócą na Towarową, pasażerowie skorzystają z przebudowanych przystanków, a kierowcy będą mieli równy przejazd przez tory. Pozwoli to płynnie przejść do prac przy torowisku w Alejach Jerozolimskich.



Prace torowe na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej były skoordynowane z robotami drogowymi Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM), który od zeszłego roku przebudowuje ul. Grzybowską.

Część, za którą odpowiadały Tramwaje Warszawskie, obejmowała wymianę istniejącej konstrukcji torowiska na konstrukcję bezpodsypkową, budowę odwodnienia oraz wymianę nawierzchni na przejściach dla pieszych i na przejeździe przez torowisko. Całkowicie odnowione zostały też przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego, które spełniają obecnie obowiązujące standardy dostępności.

– Przebudowa torowiska na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej to już 12. zrealizowane zadanie z tegorocznego planu remontowego. Przed nami najtrudniejsze tegoroczne remonty, w tym zwłaszcza odnowa 6 kilometrów torów na wiadukcie Mostu Poniatowskiego i w Al. Jerozolimskich. Zaczynamy go w sobotę 30 maja – podkreśla Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury.

Demontaż rozjazdu – zmiany dla pasażerów w piątek 29 maja

Aby ograniczyć utrudnienia dla pasażerów w trakcie robót funkcjonował tymczasowy rozjazd nakładkowy na Rondzie Daszyńskiego, który umożliwiał zawracanie tramwajów dwukierunkowych, jadących od strony Alej Jerozolimskich i Ochoty. Dzięki temu odcinek wyłączony z ruchu został maksymalnie skrócony – tylko do miejsca prac. Czasowo nieczynny był tylko jeden przystanek tramwajowy.

Przed przywróceniem ruchu konieczny jest demontaż rozjazdu nakładkowego. W związku z tym w piątek 29 maja – i tylko w ten dzień – tramwaje nie będą jeździły na całej ul. Towarowej – od Kercelaka do Placu Zawiszy. W tym czasie wstrzymane zostanie kursowanie tramwajów linii 1 oraz 74. Autobusy linii zastępczej Z-1 będą kursowały dłuższą trasą – z pętli Esperanto ulicami Anielewicza, Okopową, Towarową, Prostą, Żelazną do Placu Starynkiewicza, na którym będzie można się przesiąść do i z tramwajów obsługujących ciąg Grójeckiej i Alej Jerozolimskich.

W piątek odbędą się także ostatnie jazdy próbne, które ostatecznie potwierdzą gotowość przebudowanej infrastruktury do planowego ruchu tramwajowego. Udostępnienie przejazdu drogowego przez tory jest powiązane z dalszymi pracami SZRM przy Grzybowskiej.

Zmiany w kursowaniu tramwajów od 30 maja i remont w Alejach Jerozolimskich

Tramwaje wrócą na całą już Towarową w sobotę 30 maja. Ponownie pojadą tędy linie 1, 22 i 24. Jedynka będzie kursować na pełnej trasie – z Żerania Wschodniego / Annopola do Banacha / P+R Al. Krakowska. Na tory wróci także linia 27 w relacji Cm. Wolski – Metro Marymont, a tymczasowe linie 71, 72 i 74 zostaną zlikwidowane.

Jednocześnie w sobotę 30 maja ruszy zapowiadany remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Ostatnią naprawę główną torowisko przechodziło ok. 20-30 lat temu. Prace tramwajowe są skoordynowane z robotami Zarządu Dróg Miejskich, który musi naprawić odwodnienie i dylatacje drogowe na wiadukcie Mostu Poniatowskiego – częściowo znajdują się one pod torowiskiem, co z kolei wymaga jego demontażu.

W ramach prac zaplanowano wymianę szyn od Placu Starynkiewicza do Ronda De Gaulle’a, wymianę zabudowy torowiska, remont przejazdów przez tory, odcinkową wymianę szyn na wiadukcie Mostu Poniatowskiego z wymianą tzw. przyrządów wyrównawczych. Wymieniona zostanie też nawierzchnia trzech przystanków. Na czas prac zamknięte będą pasy ruchu przylegające do torowiska – po raz pierwszy na dużą skalę zastosowana zostanie dynamiczna organizacja ruchu i wewnętrzne odcinki pasów wyprowadzających ruch z centrum (od Ronda Czterdziestolatka w stronę Wisły i od Ronda Czterdziestolatka w kierunku Pl. Zawiszy) będą udostępniane kierowcom na szczyt popołudniowy (w godz. 14:00-19:00).

Zasadnicza część remontu w Al. Jerozolimskich ma zakończyć się na początku sierpnia. Dodatkowo w dwa weekendy sierpnia nastąpią krótkie wyłączenia ruchu tramwajowego, by dokończyć montaż nowych urządzeń. We wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje będą jeździły w Alejach Jerozolimskich. Zaplanowany na czerwiec i lipiec remont w Al. Jerozolimskich obejmuje wyłącznie tory – w wyniku prac nie zmieni się geometria jezdni ani organizacja ruchu.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W trakcie remontu torowiska w Al. Jerozolimskich tramwaje linii 7 będą kursowały tylko na Pradze – z pętli Kawęczyńska-Bazylika do Gocławka przez Rondo Waszyngtona. Wydłużone zostaną godziny kursowania tramwajów linii 13. W trakcie prac tramwajowych nie będą kursowały tramwaje linii 25. Tramwaje linii 9, 22 i 24 nie pojedą na Pragę – jadąc z P+R Al. Krakowska, Piasków czy Nowego Bemowa, zakończą kursy na Placu Starynkiewicza. Tramwaje 33 z Metra Młociny pojadą na pętlę Banacha – z Alei Niepodległości zostaną skierowane w Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką. Dzięki temu mieszkańcy Ochoty nadal będą mieli bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 – autobusy będą jeździły między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona codziennie; w godzinach szczytu w dni powszednie nawet co ok. 2 minuty. Dodatkowo dwa razy częściej niż zwykle będą kursowały autobusy linii 158, której trasa prowadzi wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej. Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi-Południe do stacji metra Stadion Narodowy umożliwią autobusy linii Z-21. Ponadto na tory wyjedzie dodatkowa linia 79, która uzupełni ofertę tramwajową na Al. Krakowskiej, Grójeckiej oraz Al. Waszyngtona i Grochowskiej. Trasa linii 79: P+R AL. KRAKOWSKA – Aleja Krakowska – Grójecka – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Marszałkowska – Aleja „Solidarności” – Targowa – Aleja Zieleniecka – Aleja J. Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.

Dobrym połączeniem pomiędzy Pragą a Centrum jest kolej. Można skorzystać z pociągów linii metra M2, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich i PKP Intercity. W pociągach KM i PKP Intercity, na określonych odcinkach tras, honorowane są wszystkie bilety WTP, także jednorazowe i czasowe (czyli kartonikowe).