Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa wspólnie z Lasami Miejskimi – Warszawa zapraszają do udziału w kolejnej odsłonie Leśnej Triady Biegowej „Szlak Lata”. Zapisy na wydarzenie właśnie wystartowały. Impreza odbędzie się w sobotę 13 czerwca w Lesie Kabackim.



Na uczestników czeka bieg główny oraz marsz nordic walking na dystansie 5 kilometrów. Organizatorzy przygotowali również biegi towarzyszące dla dzieci, dzięki czemu wydarzenie będzie miało rodzinny charakter i pozwoli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Bieg wśród natury „Szlak Lata”

„Szlak Lata” odbędzie się na terenie Lasu Kabackiego, w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Rydzowej 1A. Trasa poprowadzi leśnymi ścieżkami, oferując uczestnikom możliwość sportowej rywalizacji w wyjątkowym otoczeniu. To doskonała okazja, by połączyć aktywność fizyczną z odpoczynkiem od miejskiego zgiełku.

Leśna Triada Biegowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem warszawiaków i miłośników biegania. Cykl promuje zdrowy styl życia, rekreację oraz aktywne korzystanie z zielonych terenów stolicy. Organizatorzy zachęcają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby rozpoczynające swoją przygodę ze sportem do wspólnego udziału w wydarzeniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zapisać się wcześniej i zagwarantować sobie udział w tej letniej i bezpłatnej odsłonie biegu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Aktywnej Warszawy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/aktywna-warszawa.

Aktywności dla dzieci podczas Leśnej Triady Biegowej

Organizatorzy przygotowali również biegi towarzyszące dla dzieci, dzięki czemu wydarzenie będzie miało rodzinny charakter i pozwoli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Najmłodsi uczestnicy będą mogli wystartować na dostosowanych do wieku dystansach (500 m i 1000 m) i poczuć sportowe emocje w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze. Oprócz sportowej rywalizacji na dzieci czekać będą przygotowane z tej okazji liczne atrakcje.

Osoby planujące udział w wydarzeniu mogą wcześniej zadbać o formę podczas bezpłatnych treningów organizowanych przez Aktywną Warszawę. W poniedziałki i czwartki o godz. 19:00 odbywają się otwarte zajęcia biegowe prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Treningi są skierowane zarówno do początkujących, jak i bardziej zaawansowanych biegaczy, a ich celem jest poprawa kondycji, techniki biegu oraz przygotowanie do startów w zawodach takich jak Leśna Triada Biegowa. „Poniedziałki biegowe” odbywają się w Ośrodku Nowa Skra (ul. Wawelska 5), natomiast na „Czwartki biegowe” organizatorzy zapraszają do Ośrodka Rozbrat (ul. Rozbrat 26).