Morderczy wysiłek w Biegu na szczyt Rondo 1. Polak triumfuje

Trasa w biurowcu Rondo 1 uchodzi za jedną z najbardziej wymagających w Europie Foto: PAP / Leszek Szymański

Rywalizacja kobiet pod dyktando faworytek

Wśród kobiet główną rolę odegrała Tea Faber z Chorwacji. Aktualna liderka rankingu Towerrunning World Association przyjechała do Warszawy w jednym celu. Chciała obronić wywalczony rok wcześniej tytuł i dopięła swego. Chorwatka udowodniła swoją klasę i odniosła pewne zwycięstwo. Bardzo ambitnie walczyła z nią reprezentantka Hong Kongu Tsz Yau Li. Azjatycka biegaczka zajmuje obecnie piątą lokatę w światowym rankingu.

Charakterystyka morderczej trasy

Trasa w biurowcu Rondo 1 uchodzi za jedną z najbardziej wymagających w Europie. Biegacze mają do pokonania 836 stopni. Klatka schodowa ma specyficzny układ konstrukcyjny. Trasa jest lewoskrętna i posiada aż siedemdziesiąt sześć nawrotów. Na każdym półpiętrze znajduje się dokładnie jedenaście stopni. Zawodnicy muszą być skoncentrowani na każdym kroku. Chwila nieuwagi na zakręcie może kosztować cenne sekundy. Meta znajduje się na trzydziestym siódmym piętrze budynku. To właśnie tam zawodnicy kończą swój morderczy wysiłek. Legenda tego biegu budowana jest od lat. Przypomnijmy tylko, że rekord trasy należy do Piotra Łobodzińskiego. Wynosi on zaledwie 3 minuty i 27 sekund.

Meta znajduje się na trzydziestym siódmym piętrze budynku Foto: PAP / Leszek Szymański

Kulisy wysiłku i warszawska panorama

Atmosfera na mecie zawodów była niezwykle intensywna. Po przekroczeniu linii końcowej biegacze padali z wycieńczenia na podłogę. Strefa regeneracji została zlokalizowana przy przeszklonych ścianach wieżowca. Zawodnicy mogli tam odpocząć i powoli wyrównać oddech. Towarzyszył im przy tym spektakularny widok na centrum Warszawy. Z wysokości trzydziestego siódmego piętra doskonale widać było inne drapacze chmur. W kadrach fotografów pojawiały się sylwetki Varso Tower oraz Pałacu Kultury i Nauki.