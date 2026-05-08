Warszawa rozwija sieć parkingów przesiadkowych po prawej stronie Wisły. Ruszyły prace w Rembertowie, a na Bródnie kończy się projektowanie. Nowe obiekty P+R zaoferują łącznie ponad 600 miejsc dla aut oraz nowoczesną infrastrukturę rowerową.



System Parkuj i Jedź (P+R) w stolicy przechodzi proces rozbudowy. Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, nowe inwestycje zlokalizowane po wschodniej stronie miasta mają ułatwić mieszkańcom łączenie transportu indywidualnego z komunikacją szynową – koleją oraz metrem.

Start prac w Rembertowie

Pierwszą z zapowiadanych inwestycji jest obiekt w Rembertowie przy ulicy Cyrulików. Urząd Miasta przekazał już teren wykonawcy, co oznacza rozpoczęcie robót budowlanych. Według harmonogramu, parking ma zostać oddany do użytku w lipcu 2027 roku.

Inwestycja powstaje z myślą o pasażerach linii siedleckiej. Obiekt pomieści 141 samochodów (w tym 6 stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami i 4 punkty ładowania pojazdów elektrycznych). „Znajdzie się tam także około 40 miejsc rowerowych ze stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych” – podaje ratusz w oficjalnym komunikacie.

Wielopoziomowy parking na Bródnie

Znacznie większy obiekt powstanie przy ostatniej stacji linii metra M2 na Targówku. Parking P+R Bródno, zlokalizowany u zbiegu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza, będzie budowlą piętrową. Obecnie wykonawca kończy przygotowywanie dokumentacji projektowej, a ogłoszenie przetargu na samą budowę planowane jest przed tegorocznymi wakacjami.

Koncepcja zakłada stworzenie dwóch garaży, które łącznie zaoferują 475 miejsc dla samochodów oraz 116 dla rowerzystów. Miasto przewiduje, że pierwsi kierowcy skorzystają z obiektu jesienią 2027 roku. Ważnym aspektem projektu jest zachowanie miejsca na targowisko, o co zabiegali mieszkańcy i kupcy.

Ekologia i finansowanie

Oba projekty kładą nacisk na rozwiązania prośrodowiskowe. W planach są instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, retencja wód opadowych oraz nasadzenia zieleni. Parking w Rembertowie otrzymał już świadectwo zgodności z Warszawskim Standardem Zielonego Budynku.

Budowa obu parkingów jest możliwa dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 39,6 mln zł, co pokrywa około połowę kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostałe środki pokryje budżet Warszawy.