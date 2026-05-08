System Parkuj i Jedź (P+R) w stolicy przechodzi proces rozbudowy. Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, nowe inwestycje zlokalizowane po wschodniej stronie miasta mają ułatwić mieszkańcom łączenie transportu indywidualnego z komunikacją szynową – koleją oraz metrem.
Pierwszą z zapowiadanych inwestycji jest obiekt w Rembertowie przy ulicy Cyrulików. Urząd Miasta przekazał już teren wykonawcy, co oznacza rozpoczęcie robót budowlanych. Według harmonogramu, parking ma zostać oddany do użytku w lipcu 2027 roku.
Inwestycja powstaje z myślą o pasażerach linii siedleckiej. Obiekt pomieści 141 samochodów (w tym 6 stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami i 4 punkty ładowania pojazdów elektrycznych). „Znajdzie się tam także około 40 miejsc rowerowych ze stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych” – podaje ratusz w oficjalnym komunikacie.
Znacznie większy obiekt powstanie przy ostatniej stacji linii metra M2 na Targówku. Parking P+R Bródno, zlokalizowany u zbiegu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza, będzie budowlą piętrową. Obecnie wykonawca kończy przygotowywanie dokumentacji projektowej, a ogłoszenie przetargu na samą budowę planowane jest przed tegorocznymi wakacjami.
Koncepcja zakłada stworzenie dwóch garaży, które łącznie zaoferują 475 miejsc dla samochodów oraz 116 dla rowerzystów. Miasto przewiduje, że pierwsi kierowcy skorzystają z obiektu jesienią 2027 roku. Ważnym aspektem projektu jest zachowanie miejsca na targowisko, o co zabiegali mieszkańcy i kupcy.
Oba projekty kładą nacisk na rozwiązania prośrodowiskowe. W planach są instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, retencja wód opadowych oraz nasadzenia zieleni. Parking w Rembertowie otrzymał już świadectwo zgodności z Warszawskim Standardem Zielonego Budynku.
Budowa obu parkingów jest możliwa dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 39,6 mln zł, co pokrywa około połowę kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostałe środki pokryje budżet Warszawy.