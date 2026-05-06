Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 25-letniego pracownika jednej z lokalnych kawiarni. Mężczyzna jest podejrzany o systematyczne i podstępne naruszanie intymności seksualnej swoich współpracownic.



Sprawa wyszła na jaw dzięki czujności jednej z kobiet, która zauważyła ukryty telefon komórkowy podczas korzystania ze służbowej toalety. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono właściciela lokalu oraz służby.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu policji, mężczyzna wykorzystywał saszetkę do ukrycia sprzętu nagrywającego, pozycjonując go w stronę toalety. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefony należące do zatrzymanego, a analiza materiałów wykazała, że proceder miał charakter długotrwały. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola postawiła 25-latkowi zarzuty z art. 191a § 1 Kodeksu karnego. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

